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MotoGP Новости

В 2022 году MotoGP проведет рекордное количество гонок

Автор:
, Редактор

Этапа в России, увы, не будет. Но состоятся гонки в Финляндии и Индонезии

В 2022 году MotoGP проведет рекордное количество гонок

Организаторы чемпионата MotoGP опубликовали предварительный календарь на 2022 год. Он включает 21 этап, что является рекордом за всю историю существования гоночной серии.

Первый Гран При, как уже не раз случалось, пройдет в Катаре 6 марта и станет единственной ночной гонкой в году. А завершится чемпионат также традиционно в Валенсии 6 ноября. Середина сезона придется примерно на гонку в Сильверстоуне, которая с традиционных для себя чисел сдвинется на 7 августа.

В чемпионате планируется проведение двух новых этапов. Это гонка в Финляндии, которую планировали и на 2020, и на 2021 год, а теперь собираются провести 10 июля 2022 года. А также совершенно новый этап в Индонезии, запланированный на 20 марта. Обе гонки смогут состояться только после окончания омологации новых трасс.

На апрель запланирована и гонка в американском Остине – в минувшие выходные тамошнее состояние трассы подверглось резкой критике со стороны гонщиков MotoGP.

Гран При России, который в прошлом году значился как резервный этап и мог пройти на трассе «Игора-Драйв», в этот раз в списке не фигурирует вовсе.

 Предварительный календарь чемпионата MotoGP 2022 года

 

Дата

Гран При

Место/Трасса

1

6 марта

Катара

Лосаил

2

20 марта

Индонезии

мандалика

3

3 апреля

Аргентины

«Термас де Рио Ондо»

4

10 апреля

Америк

Остин

5

24 апреля

Португалии

Алгарве

6

1 мая

Испании

Херес

7

15 мая

Франции

Ле-Ман

8

29 мая

Италии

Муджелло

9

5 июня

Каталуньи 

Барселона

10

19 июня

Германии

«Саксенринг»

11

26 июня

Голландии

Ассен

12

10 июля

Финляндии

«Кюмиринг»

13

7 августа

Великобритании

Сильверстоун

14

21 августа

Австрии

«Ред Бул Ринг»

15

4 сентября

Сан-Марино

Мизано

16

18 сентября

Арагона

«Моторлэнд»

17

25 сентября

Японии

Мотеги

18

2 октября

Тайланда

Бурирам

19

16 октября

Австралии

Филлип-Айленд

20

23 октября

Малайзии 

Сепанг

21

6 ноября

Валенсии

Честе

 

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