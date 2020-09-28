MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Чехии
02 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Австрии
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Штирии
21 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Сан-Марино
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Эмилии-Романьи
18 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Каталонии
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Франции
09 окт.
Следующее событие через
9 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Японии
15 окт.
Следующее событие через
15 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Арагона
16 окт.
Следующее событие через
16 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Теруэля
23 окт.
Следующее событие через
23 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Европы
06 нояб.
Следующее событие через
37 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Валенсии
13 нояб.
Следующее событие через
44 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
MotoGP / Новость

Ужин мечты для Росси – с Сенной и голливудскими актерами

Поделились
Комментарии
Ужин мечты для Росси – с Сенной и голливудскими актерами
Автор:
, Главный редактор

Итальянский пилот хотел бы встретиться за столом с тремя выходцами с другой стороны Атлантики

Накануне мотоциклетного Гран При Каталонии многократный чемпион мира Валентино Росси принял участие в онлайн-конференции, по ходу которой ответил на ряд вопросов, не связанных с его выступлениями в MotoGP. В частности, один из журналистов поинтересовался у пилота команды Monster Energy Yamaha, в чьей компании легендарный мотогонщик хотел бы оказаться за ужином.

«Во-первых, было бы здорово пообщаться с Леонардо ди Каприо, – ответил Росси. – Мне вообще нравятся голливудские актеры – и я уже как-то беседовал, к примеру, с Брэдом Питтом. Но ди Каприо особенно интересен. Думаю, у нас нашлось бы много достойных тем для разговора – и мы бы могли прекрасно провести время.

Второй человек – это Айртон Сенна. Он всегда привлекал меня не только как очень успешный спортсмен, но и как интересный персонаж, человек с весьма своеобразным характером, с особым темпераментом. Поэтому было бы чрезвычайно любопытно оказаться с ним рядом и пообщаться в неформальной обстановке. Ну, и если надо выбрать третьего человека – думаю, Энн Хэтэуэй отлично вписалась бы. Ведь для полноценной компании просто необходима девушка».

Читайте также:

Сама гонка в Барселоне сложилась для Росси неудачно: итальянец на экваторе заезда смог выйти на вторую позицию, но почти сразу упал.

 

«Поначалу в гонке все шло хорошо – темп был неплохим и я мог аккуратно работать с шиной, – рассказал атлет Monster Energy по окончании заезда. – Ведь изначально было понятно, что ближе к финишу мы столкнемся с нехваткой зацепа. Но когда я вышел на второе место, то начал прибавлять. Я не хотел сильно отставать от лидировавшего Куартараро – плюс можно было предсказать, что в конце заезда гонщики Suzuki будут очень быстры и станут реальной угрозой.

Падение стало следствием моей ошибки. Видимо, разница между температурой правой и левой сторон шины требовала большей разницы в действиях при прохождении правых и левых поворотов. Но не хотелось бы впадать в отчаяние, поэтому нам надо отметить для себя и позитивные моменты – я чувствовал себя комфортно за рулем мотоцикла и был близок к первой позиции. Процесс настройки байка проходит весьма интересно – и хотя шансов на титул у меня уже не осталось, мотивация становиться быстрее и бороться за достойный результат никуда не делась».

Читайте также:

Следующая гонка MotoGP пройдет 11 октября в Ле-Мане. Квалификации и гонки всех классов можно будет увидеть в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Слухи: Red Bull станет титульным спонсором Honda в MotoGP

Предыдущая новость

Слухи: Red Bull станет титульным спонсором Honda в MotoGP
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Валентино Росси , Айртон Сенна
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое Сегодня

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему
Формула 2 Формула 2 / Новость

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

Перес готов к переходу в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес готов к переходу в Red Bull

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

Анализ: как Ferrari добилась прогресса в Сочи
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: как Ferrari добилась прогресса в Сочи

Самое важное:

Ужин мечты для Росси – с Сенной и голливудскими актерами
MotoGP MotoGP / Новость

Ужин мечты для Росси – с Сенной и голливудскими актерами

Слухи: Red Bull станет титульным спонсором Honda в MotoGP
MotoGP MotoGP / Новость

Слухи: Red Bull станет титульным спонсором Honda в MotoGP

Куартараро выиграл в Барселоне на фоне падений Росси и Довициозо
MotoGP MotoGP / Отчет о гонке

Куартараро выиграл в Барселоне на фоне падений Росси и Довициозо

«Выиграет тот, кто будет готов упасть». Пилот KTM предсказал непростую гонку в Барселоне
MotoGP MotoGP / Новость

«Выиграет тот, кто будет готов упасть». Пилот KTM предсказал непростую гонку в Барселоне

Самое читаемое

1
Формула 2

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

2
Формула 1

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

3
Формула 1

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

4
Формула 1

Перес готов к переходу в Red Bull

5
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

Самое важное:

Ужин мечты для Росси – с Сенной и голливудскими актерами
MotoGP

Ужин мечты для Росси – с Сенной и голливудскими актерами

Слухи: Red Bull станет титульным спонсором Honda в MotoGP
MotoGP

Слухи: Red Bull станет титульным спонсором Honda в MotoGP

Куартараро выиграл в Барселоне на фоне падений Росси и Довициозо
MotoGP

Куартараро выиграл в Барселоне на фоне падений Росси и Довициозо

«Выиграет тот, кто будет готов упасть». Пилот KTM предсказал непростую гонку в Барселоне
MotoGP

«Выиграет тот, кто будет готов упасть». Пилот KTM предсказал непростую гонку в Барселоне

Морбиделли впервые в карьере выиграл квалификацию MotoGP
MotoGP

Морбиделли впервые в карьере выиграл квалификацию MotoGP

Последние видео

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP 00:38
MotoGP

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP

Марк Маркес проводит занятия после операции 00:19
MotoGP

Марк Маркес проводит занятия после операции

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции 00:13
MotoGP

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка 00:38
MotoGP

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка

Стартовая решетка Гран При Испании MotoGP 00:38
MotoGP

Стартовая решетка Гран При Испании MotoGP

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.