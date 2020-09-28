Ужин мечты для Росси – с Сенной и голливудскими актерами

Накануне мотоциклетного Гран При Каталонии многократный чемпион мира Валентино Росси принял участие в онлайн-конференции, по ходу которой ответил на ряд вопросов, не связанных с его выступлениями в MotoGP. В частности, один из журналистов поинтересовался у пилота команды Monster Energy Yamaha, в чьей компании легендарный мотогонщик хотел бы оказаться за ужином.

«Во-первых, было бы здорово пообщаться с Леонардо ди Каприо, – ответил Росси. – Мне вообще нравятся голливудские актеры – и я уже как-то беседовал, к примеру, с Брэдом Питтом. Но ди Каприо особенно интересен. Думаю, у нас нашлось бы много достойных тем для разговора – и мы бы могли прекрасно провести время.

Второй человек – это Айртон Сенна. Он всегда привлекал меня не только как очень успешный спортсмен, но и как интересный персонаж, человек с весьма своеобразным характером, с особым темпераментом. Поэтому было бы чрезвычайно любопытно оказаться с ним рядом и пообщаться в неформальной обстановке. Ну, и если надо выбрать третьего человека – думаю, Энн Хэтэуэй отлично вписалась бы. Ведь для полноценной компании просто необходима девушка».

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Сама гонка в Барселоне сложилась для Росси неудачно: итальянец на экваторе заезда смог выйти на вторую позицию, но почти сразу упал.

«Поначалу в гонке все шло хорошо – темп был неплохим и я мог аккуратно работать с шиной, – рассказал атлет Monster Energy по окончании заезда. – Ведь изначально было понятно, что ближе к финишу мы столкнемся с нехваткой зацепа. Но когда я вышел на второе место, то начал прибавлять. Я не хотел сильно отставать от лидировавшего Куартараро – плюс можно было предсказать, что в конце заезда гонщики Suzuki будут очень быстры и станут реальной угрозой.

Падение стало следствием моей ошибки. Видимо, разница между температурой правой и левой сторон шины требовала большей разницы в действиях при прохождении правых и левых поворотов. Но не хотелось бы впадать в отчаяние, поэтому нам надо отметить для себя и позитивные моменты – я чувствовал себя комфортно за рулем мотоцикла и был близок к первой позиции. Процесс настройки байка проходит весьма интересно – и хотя шансов на титул у меня уже не осталось, мотивация становиться быстрее и бороться за достойный результат никуда не делась».

Следующая гонка MotoGP пройдет 11 октября в Ле-Мане. Квалификации и гонки всех классов можно будет увидеть в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».