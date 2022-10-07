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MotoGP Некролог

Умер обладатель семи титулов в MotoGP Фил Рид

Знаменитому британскому мотогонщику было 83 года

Льюис Дункан
Автор:
Умер обладатель семи титулов в MotoGP Фил Рид
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Фил Рид стар первым человеком на свете, собравшим чемпионские титулы в трех главных классах кольцевых мотогонок – 125сс, 250сс и 500сс.

Он выступал с 1961 по 1976 годы – в то время, когда на трассах царил Майк Хейлвуд. Несмотря на это, Рид одержал в общей сложности 52 победы и сохранял отличную скорость на протяжении всей карьеры. 

Кроме того, он 14 раз стартовал в знаменитой дорожной гонке «Турист Трофи» на острове Мэн и восемь раз становился в ней сильнейшим в различных категориях. Именно за эти успехи он получил прозвище Принц скорости. 

Фил Рид

Фил Рид

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Покинув MotoGP, Фил периодически выходил на старт разных гонок до 43-летнего возраста и окончательно прекратил выступления в 1982 году. 

Примечательно, что среди множества хороших слов, адресованных ушедшему чемпиону в социальных сетях, есть и реплика экс-пилота Ф1 Дэймона Хилла. 

Британец написал: «Я никогда не забуду, как сильно Фил помог мне, когда я потерял отца». Грэм Хилл разбился в авиакатастрофе, когда Дэймону было 15 лет. После этого Хилл-младший еще довольно долго гонялся именно на мотоцикле, и лишь позже переключился на формульные соревнования.

Фил Рид

Фил Рид

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

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