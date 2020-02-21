У Янноне почти не осталось шансов выступить в Гран При Катара
Международный суд пока не озвучил вердикт по делу гонщика Aprilia, подозреваемого в употреблении допинга – однако первый этап сезона он скорее всего пропустит.
Сейчас гоночная лицензия Андреа Янноне отозвана после позитивного допинг-теста, взятого на Гран При Малайзии прошлой осенью. Итальянец попробовал доказать свою правоту, но и вторая контрольная проба подтвердила присутствие в его организме запрещенных стероидов.
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Суд FIM должен был вынести окончательное решение в первой половине февраля, но отложил его. У гонщика были затребованы образцы волос для дополнительного исследования, и пока он сохраняет шансы продолжить выступления – и даже принял в пятницу участие в презентации Aprilia.
Однако Андреа точно пропустит финальную серию тестов в Катаре и, как стало известно Motorsport.com, едва ли сможет выступить на этой же трассе в первом этапе чемпионата мира.
Комментируя ситуацию, глава его команды Массимо Ривола сказал: «Пока все случаи, когда спортсмены проходили такой капиллярный анализ [как у Янноне], по решению Международного спортивного арбитража завершались в их пользу.
Но эта процедура требует дополнительного времени, которого у нас нет. Однако с теми научными доказательствами, которые предоставила защита Андреа, итог не может оказаться не в нашу пользу, это просто исключено».
В Aprilia уже объявили, что в случае отсутствия Янноне в Катаре за команду выступит Бредли Смит.
Новый сезон MotoGP стартует в Катаре 8 марта. Следить за гонками в прямом эфире вы можете с помощью видеоплатформы «Моторспорт.ТВ».
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Андреа Янноне В Магазин
|Автор
|Ориоль Пучдемон
У Янноне почти не осталось шансов выступить в Гран При Катара
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