У Янноне почти не осталось шансов выступить в Гран При Катара

Сейчас гоночная лицензия Андреа Янноне отозвана после позитивного допинг-теста, взятого на Гран При Малайзии прошлой осенью. Итальянец попробовал доказать свою правоту, но и вторая контрольная проба подтвердила присутствие в его организме запрещенных стероидов.

Суд FIM должен был вынести окончательное решение в первой половине февраля, но отложил его. У гонщика были затребованы образцы волос для дополнительного исследования, и пока он сохраняет шансы продолжить выступления – и даже принял в пятницу участие в презентации Aprilia.

Однако Андреа точно пропустит финальную серию тестов в Катаре и, как стало известно Motorsport.com, едва ли сможет выступить на этой же трассе в первом этапе чемпионата мира.

Комментируя ситуацию, глава его команды Массимо Ривола сказал: «Пока все случаи, когда спортсмены проходили такой капиллярный анализ [как у Янноне], по решению Международного спортивного арбитража завершались в их пользу.

Но эта процедура требует дополнительного времени, которого у нас нет. Однако с теми научными доказательствами, которые предоставила защита Андреа, итог не может оказаться не в нашу пользу, это просто исключено».

В Aprilia уже объявили, что в случае отсутствия Янноне в Катаре за команду выступит Бредли Смит.

Новый сезон MotoGP стартует в Катаре 8 марта. Следить за гонками в прямом эфире вы можете с помощью видеоплатформы «Моторспорт.ТВ».