У Янноне отозвали гоночную лицензию после позитивного допинг-теста

В документе FIM сказано: «Международная мотоциклетная федерация довела до сведения итальянского гонщика Гран При Андреа Янноне, что он временно отстранен от выступлений в соответствии с требованием статьи 7.9.1 Антидопингового кодекса FIM.

Решение временно приостановить действие лицензии Янноне было обязательным по итогам отчета аккредитованной лаборатории WADA [Всемирного антидопингового агентства] в Дрездене, где говорится от обнаружении неуказанного вещества, попадающего под параметры Раздела 1.1. а) списка экзогенных анаболических андрогенных стероидов (AAS) из Запрещенного списка 2019 года, по итогам анализа мочи, взятого у него по ходу этапа чемпионата мира на "Сепанге", Малайзия, 3 ноября 2019 года.

Янноне вправе требовать анализа пробы Б.

Предварительная приостановка действия лицензии вступает в силу с 17 декабря 2019 года. Он отстранен от участия в любых мотоциклетных соревнованиях или мероприятиях до дальнейшего уведомления. В соответствии с требованиями статьи 7.9.3.2 Антидопингового кодекса, Янноне вправе затребовать отмену приостановки.

Исходя из положений Антидопингового кодекса, FIM не вправе предоставить дополнительную информацию».

Дополнение: С случае, если проба Б также даст позитивный результат, гонщик может попробовать восстановить лицензию, предоставив в Международном дисциплинарном суде «веские аргументированные доводы того, что не несет никакой вины за нарушение».

Победитель Гран При Австрии 2016 года Янноне должен был провести предстоящий сезон чемпионата мира в составе Aprilia, с которой ранее подписал двухлетнее соглашение.

Позитивный тест итальянского гонщика стал первым подобным случаем в MotoGP с 2012 года. когда в пробе участника Moto2 Энтони Уэста был обнаружен метилгексамин.

Тогда Уэст пробовал доказать свою правоту в Международном апелляционном суде, но проиграл – после чего был лишен результатов за полтора последних сезона.

В 2019-м Янноне не смог проявить себя в чемпионате мира, уступив своему партнеру по Aprilia Алешу Эспаргаро. Итальянец всего раз за сезон опередил напарника в квалификации и заработал 43 очка – на 20 меньше, чем у испанского гонщика. При этом именно он принес команде лучший результат в истории, финишировав шестым на Гран При Австралии.

Всего Андреа провел в MotoGP семь сезонов, выступая за сателлита Pramac, заводские команды Ducati и Suzuki. В его активе два поула, 11 подиумов и пятое место по итогам сезона-2015.