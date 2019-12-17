Главные события
WEC
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Интерлагос
Билеты
21 февр.
-
23 февр.
Следующее событие через
65 дней
Перейти к полному расписанию
WTCR
R
WTCR
Макао
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WTCR
Сепанг
13 дек.
-
15 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
18 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
30 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Испания
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Австралия
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
MotoGP / Новость

У Янноне отозвали гоночную лицензию после позитивного допинг-теста

Поделились
Комментарии
У Янноне отозвали гоночную лицензию после позитивного допинг-теста
Автор:
, Редактор новостей
17 дек. 2019 г., 10:40

По сообщению мотоциклетной федерации FIM, к гонщику Aprilia в MotoGP возникли вопросы после анализа на использование стероидов.

В документе FIM сказано: «Международная мотоциклетная федерация довела до сведения итальянского гонщика Гран При Андреа Янноне, что он временно отстранен от выступлений в соответствии с требованием статьи 7.9.1 Антидопингового кодекса FIM.

Решение временно приостановить действие лицензии Янноне было обязательным по итогам отчета аккредитованной лаборатории WADA [Всемирного антидопингового агентства] в Дрездене, где говорится от обнаружении неуказанного вещества, попадающего под параметры Раздела 1.1. а) списка экзогенных анаболических андрогенных стероидов (AAS) из Запрещенного списка 2019 года, по итогам анализа мочи, взятого у него по ходу этапа чемпионата мира на "Сепанге", Малайзия, 3 ноября 2019 года.   

Янноне вправе требовать анализа пробы Б.

Предварительная приостановка действия лицензии вступает в силу с 17 декабря 2019 года. Он отстранен от участия в любых мотоциклетных соревнованиях или мероприятиях до дальнейшего уведомления. В соответствии с требованиями статьи 7.9.3.2 Антидопингового кодекса, Янноне вправе затребовать отмену приостановки.

Исходя из положений Антидопингового кодекса, FIM не вправе предоставить дополнительную информацию».

Дополнение: С случае, если проба Б также даст позитивный результат, гонщик может попробовать восстановить лицензию, предоставив в Международном дисциплинарном суде «веские аргументированные доводы того, что не несет никакой вины за нарушение».

Победитель Гран При Австрии 2016 года Янноне должен был провести предстоящий сезон чемпионата мира в составе Aprilia, с которой ранее подписал двухлетнее соглашение. 

Позитивный тест итальянского гонщика стал первым подобным случаем в MotoGP с 2012 года. когда в пробе участника Moto2 Энтони Уэста был обнаружен метилгексамин.

Тогда Уэст пробовал доказать свою правоту в Международном апелляционном суде, но проиграл – после чего был лишен результатов за полтора последних сезона.

Читайте также:

В 2019-м Янноне не смог проявить себя в чемпионате мира, уступив своему партнеру по Aprilia Алешу Эспаргаро. Итальянец всего раз за сезон опередил напарника в квалификации и заработал 43 очка – на 20 меньше, чем у испанского гонщика. При этом именно он принес команде лучший результат в истории, финишировав шестым на Гран При Австралии.  

Всего Андреа провел в MotoGP семь сезонов, выступая за сателлита Pramac, заводские команды Ducati и Suzuki. В его активе два поула, 11 подиумов и пятое место по итогам сезона-2015.

Читайте также:

Следующая новость
Куартараро: Сильнее всего меня сформировал Росси

Предыдущая новость

Куартараро: Сильнее всего меня сформировал Росси
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Андреа Янноне В Магазин
Команды Aprilia Racing Team Gresini
Автор Валентин Хорунжий

MotoGP Следующая сессия

Гран При Валенсии

Гран При Валенсии

15 нояб. - 17 нояб.

Самое читаемое

1
Формула 1

Болельщики Ф1 выбрали самый драматичный момент года

57мин
2
Формула 1

Дочь Экклстоуна ограбили на 66 миллионов долларов

3
Формула 1

Williams взяла на работу экс-юниора Red Bull Тиктума

4
MotoGP

У Янноне отозвали гоночную лицензию после позитивного допинг-теста

5
Формула 1

Пилоты Формулы 1 выбрали лучших гонщиков 2019-го. Квят опять вне топ-10

Самое важное:

У Янноне отозвали гоночную лицензию после позитивного допинг-теста
MGP

У Янноне отозвали гоночную лицензию после позитивного допинг-теста

Куартараро: Сильнее всего меня сформировал Росси
MGP

Куартараро: Сильнее всего меня сформировал Росси

Я пропустил сезон MotoGP-2019. Что там вообще было?
MGP

Я пропустил сезон MotoGP-2019. Что там вообще было?

Yamaha не готова строить мотоцикл под Виньялеса
MGP

Yamaha не готова строить мотоцикл под Виньялеса

И глазом не моргнешь. Самые плотные финиши в истории MotoGP
MGP

И глазом не моргнешь. Самые плотные финиши в истории MotoGP

Расписание

WEC
Билеты
Партнер проекта
21 февр.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.