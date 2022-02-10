Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Aprilia показала мотоцикл для первого самостоятельного сезона в MotoGP
MotoGP Новости

У Suzuki возникли проблемы с поиском руководителя

Команда не ожидала, что будет вынуждена начинать новый сезон без непосредственного босса

У Suzuki возникли проблемы с поиском руководителя
Автор:
, Редактор
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В конце 2020 года команда Suzuki, чей гонщик Хоан Мир тогда только-только стал чемпионом, осталась без непосредственного руководителя: Давиде Бривио перешел на работу в Формулу 1, устроившись в команду Alpine.

В начале прошлого года было принято решение, что искать непосредственную замену для Бривио в Suzuki не будут, разделив его полномочия между другими менеджерами во главе с руководителем всего гоночного подразделения компании Синичи Сахарой.

Вскоре, впрочем, выяснилось, что непосредственный руководитель команде все же нужен, и Сахара стал такового искать. В конце прошлого сезона японец выражал уверенность, что сможет назвать преемника Бривио в ближайшее время. Однако перед стартом нового сезона Сахара признался, что все оказалось сложнее, чем он ожидал.

«Я не передумал, что нам нужно найти нового менеджера, но оказалось, что на это требуется больше времени, чем мне представлялось, – заявил Сахара. – Мы до сих пор продолжаем переговоры с несколькими кандидатами, но ни с одним пока не пришли к соглашению. Я не могу сказать вам чего-то более, лишь подтверждаю, что идея призвать в команду нового менеджера все еще актуальна».

Сахару также спросили о перспективах возвращения Бривио в свете кадровых перестановок в Alpine. Глава Suzuki напомнил, что еще год назад он опровергал такую возможность и добавить ему нечего.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Aprilia показала мотоцикл для первого самостоятельного сезона в MotoGP
Предыдущая новость

Aprilia показала мотоцикл для первого самостоятельного сезона в MotoGP
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Смотрите прямо сейчас: Aston Martin показывает болид 2022 года
Формула 1

Смотрите прямо сейчас: Aston Martin показывает болид 2022 года

Петерансель продолжит участие в ралли-рейдах с Audi
Ралли-рейды

Петерансель продолжит участие в ралли-рейдах с Audi

Cadillac показал прототип для «Ле-Мана»
Статья с видео
WEC

Cadillac показал прототип для «Ле-Мана»

Team Suzuki MotoGP Больше от
Team Suzuki MotoGP
Suzuki представила мотоцикл для нового сезона MotoGP Презентация Suzuki
MotoGP

Suzuki представила мотоцикл для нового сезона MotoGP

Почему Suzuki не защитила титул в MotoGP? Такого плана не было!
MotoGP

Почему Suzuki не защитила титул в MotoGP? Такого плана не было!

Кто чаще всех падал в MotoGP? Маркес и его команда
MotoGP

Кто чаще всех падал в MotoGP? Маркес и его команда

Самое важное:

У Suzuki возникли проблемы с поиском руководителя
MotoGP MotoGP

У Suzuki возникли проблемы с поиском руководителя

Aprilia показала мотоцикл для первого самостоятельного сезона в MotoGP
MotoGP MotoGP

Aprilia показала мотоцикл для первого самостоятельного сезона в MotoGP

LCR показала байк Алекса Маркеса для сезона-2022
MotoGP MotoGP

LCR показала байк Алекса Маркеса для сезона-2022

Восстановится ли Маркес на 100%? В Honda усомнились
MotoGP MotoGP

Восстановится ли Маркес на 100%? В Honda усомнились

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.