У Suzuki возникли проблемы с поиском руководителя

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В конце 2020 года команда Suzuki, чей гонщик Хоан Мир тогда только-только стал чемпионом, осталась без непосредственного руководителя: Давиде Бривио перешел на работу в Формулу 1, устроившись в команду Alpine.

В начале прошлого года было принято решение, что искать непосредственную замену для Бривио в Suzuki не будут, разделив его полномочия между другими менеджерами во главе с руководителем всего гоночного подразделения компании Синичи Сахарой.

Вскоре, впрочем, выяснилось, что непосредственный руководитель команде все же нужен, и Сахара стал такового искать. В конце прошлого сезона японец выражал уверенность, что сможет назвать преемника Бривио в ближайшее время. Однако перед стартом нового сезона Сахара признался, что все оказалось сложнее, чем он ожидал.

«Я не передумал, что нам нужно найти нового менеджера, но оказалось, что на это требуется больше времени, чем мне представлялось, – заявил Сахара. – Мы до сих пор продолжаем переговоры с несколькими кандидатами, но ни с одним пока не пришли к соглашению. Я не могу сказать вам чего-то более, лишь подтверждаю, что идея призвать в команду нового менеджера все еще актуальна».

Сахару также спросили о перспективах возвращения Бривио в свете кадровых перестановок в Alpine. Глава Suzuki напомнил, что еще год назад он опровергал такую возможность и добавить ему нечего.