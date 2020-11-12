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MotoGP / Гран При Валенсии / Новость

У Росси вторично нашли COVID-19, выступление в Валенсии под вопросом

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У Росси вторично нашли COVID-19, выступление в Валенсии под вопросом
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Культовый гонщик Yamaha в MotoGP во второй раз за месяц получил положительный итог теста на коронавирус

Глобальная пандемия продолжает мешать участникам ведущих гоночных серий. Спустя день после того, как команда Williams F1 осталась без своего босса на Гран При Турции, выступление Валентино Росси в Валенсии оказалось под серьезным вопросом. 

Итальянский ветеран этой осенью уже пропустил две гонки в Арагоне из-за вируса, а на предыдущем Гран При Европы смог включиться в работу только начиная с субботы. В итоге уже на шестом круге гонки Росси подвел двигатель. 

Как стало известно Motorsport.com, очередной тест, который Валентино сдал во вторник перед Гран При Валенсии, также принес положительный результат. Это значит, что девятикратный чемпион мира рискует пропустить как гонку в этот уик-энд, так и завершающий сезон Гран При Португалии через неделю.

Окончательно вопрос с выступлениями Росси будет решен после повторной проверки, которая состоится в ближайшее время. 

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Отдельный вопрос связан с тем, как стало возможно повторное заражение спустя всего несколько недель после отрицательного теста. Ученые пока не разобрались во всех особенностях коронавируса, но считалось, что повторное инфицирование возможно лишь спустя более долгий срок. 

Ранее у сотрудников Yamaha уже дважды были выявлены случаи COVID-19. Если диагноз у Росси подтвердится, возможно, части механиков и инженеров вновь потребуется изоляция.

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Сезон MotoGP продолжится в этот уик-энд в Валенсии. Следить ходом уик-энда на трассе Рикардо Тормо можно будет в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Валенсии
Пилоты Валентино Росси
Команды Yamaha Factory Racing
Автор Льюис Дункан

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