У Росси коронавирус. Он пропустит Гран При Арагона

Валентино Росси написал в социальных сетях, что почувствовал себя плохо в четверг утром, после чего медики диагностировали у него коронавирус.

«Я проснулся и понял, что не в порядке, – рассказал 41-летний спортсмен. – Кости ломило, у меня был легкий озноб. Я сразу же позвонил докторам, и они взяли у меня два теста.

Первый, быстрый, дал отрицательный результат – так уже было, когда я сдавал пробу во вторник. Но второй, итоги которого мне сообщили в 4 часа дня, оказался, к сожалению, положительным.

Я очень расстроен тем, что не смогу выступить в Арагоне.

Я сохраняю оптимизм и уверенность, но понимаю, что второй этап в Арагоне скорее всего тоже пройдет без меня».

MotoGP проведет на трассе «Мотоленд» два уик-энда подряд – Гран При Арагона 17-18 октября и Гран При Теруэля 24-25 числа.

Росси добавил: «Я огорчен и зол, так как всеми силами старался соблюдать протоколы. Мой тест во вторник был отрицательным, но все равно я оставался на самоизоляции, вернувшись из Ле-Мана.

Но теперь ничего уже не изменить, я буду следовать советам докторов и надеюсь скоро выздороветь».

Глава команды Yamaha Лин Джарвис пожелал Росси скорейшей поправки и отметил: «Для нашей программы в MotoGP это уже второй удар. В Ле-Мане у нас не было руководителя проекта Суми-сана и пятерях инженеров, так как у одного сотрудника тест оказался положительным, хотя у него не было ни малейших симптомов.

Два эти случая напоминают, сколь осторожны мы должны быть и сколь велик риск. Вы видим рост числа заболевших в Европе. После консультация с итальянскими медиками мы решили, что все, кто работал с Валентино, останутся на карантине до понедельника.

Мы будем еще более внимательны, чтобы минимизировать вероятность проблем в будущем».

Yamaha пока не сообщила, будет ли заменять кем-то выбывшего из строя Росси, но это хорошая возможность вновь увидеть в деле завершившего было карьеру чемпиона мира Хорхе Лоренсо, который сейчас работает в команде гонщиком-испытателем и по первоначальным планам должен был провести несколько Гран При сезона-2020 по уайлд-кард.

Мохнатый шмель

О проблемах со здоровьем в преддверии Гран При Арагона сообщил и еще один участник MotoGP. Триумфатор недавней гонки в Ле-Мане Данило Петруччи написал в твиттере, что пару дней назад его укусил шмель. На лице гонщика Ducati отчетливо видна опухлость – которая, однако, едва ли помешает итальянцу выйти на старт.

Сезон мотогонок продолжится уже 17-18 октября. Квалификации и гонки всех классов на трассе «Моторленд Арагон» можно будет увидеть в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».