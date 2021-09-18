У Росси будет дочка: в ее честь у него розовый шлем
Доктор выступит в Мизано в особом шлеме с розовым бантом
В субботу утром в Мизано Валентино Росси представил свой очередной особый шлем с нарисованным на нем большим розовым бантом. Он приурочен к тому, что семикратный победитель топ-класса мотогонок в скором времени станет отцом.
О том, что 42-летний Росси и его девушка Франческа ждут ребенка стало известно еще летом, теперь же стало ясно, что у гонщика SRT Yamaha будет дочка. Для Доктора это будет первенец.
Не исключено, что это последний особый шлем Росси, который в конце этого сезона завершает гоночную карьеру. Традиционно итальянец готовит нестандартные шлемы именно для выступления в Мизано. Этот, как и предыдущие, раскрасил художник Альдо Друди.
Гонка в Мизано состоится в воскресенье, в 15:00 по московскому времени. Посмотреть ее можно будет в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ», как и сегодняшнюю квалификацию, которая начнется в 15:10.
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Фотограф: Валентино Росси
Фотограф: Валентино Росси
Фотограф: Валентино Росси
Фотограф: Валентино Росси
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images