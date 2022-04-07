У MotoGP опять проблемы с самолетами

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Сложности с перевозкой грузов чемпионата MotoGP продолжаются, пишет издание The Race. На сей раз под угрозой оказался этап в Остине.

Напомним, что расписание прошедшего в минувшие выходные Гран При Аргентины пришлось изменить, так как грузы команд задержались из-за поломки самолета, приземлившегося на пути из Индонезии в Кении. В этот раз расстояние, на которое нужно перевести мотоциклы меньше, но меньше и времени, так как следующий этап должен состояться в Техасе уже в этот уик-энд.

Проблемы начались еще по пути в аэропорт, когда в дорожном происшествии погиб полицейский на мотоцикле, конвоировавший автомобили с грузом. Напомним, что трасса находится в 95 километрах от ближайшего пригодного аэропорта. Из-за инцидента, грузы прибыли позже.

Для того, чтобы перевести все оборудование требуется пять грузовых самолетов. И с ними тоже возникли проблемы. Так, вылет одного из самолетов задержали на восемь часов из-за обнаруженного у члена экипажа коронавируса. Впрочем, этот борт все же вылетел и уже прибыл в Остин.

Еще один самолет авиакомпания заменила в последний момент. Он должен был лететь четвертым, и, судя по всему, уже добрался до Остина. Однако из-за этой замены организаторам пришлось менять очередность отправки грузов.

В итоге ключевой груз топ-команд MotoGP, который логично было бы перевести в первую очередь, пришлось оставить на последний, пятый рейс. Он должен приземлиться только в четверг вечером, и если с ним что-то пойдет не так, чемпионату придется снова менять расписание уик-энда.

Ранее руководство MotoGP прямо связало проблему перевозок с запретом на полеты для российских авиакомпаний, которые осуществляли до 20% подобных рейсов в мире. Из-за этого возник дефицит доступных грузовых самолетов, а сами перевозки подорожали.