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MotoGP / Гран При Индонезии Новость

У Маркеса после аварии вновь начались проблемы со зрением

В Honda рассказали, что после опасного падения в Индонезии состояние здоровья шестикратного чемпиона мира ощутимо ухудшилось

Льюис Дункан
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У Маркеса после аварии вновь начались проблемы со зрением
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Марк Маркес не вышел на старт второй гонки сезона MotoGP на новой трассе «Мандалика» после падения на воскресной разминке. Испанца отправили в госпиталь для проверок, где медики диагностировали у него сотрясение мозга. 

Первые сообщения из стана команды Honda были позитивными – гонщик не получил серьезных повреждений. Однако сейчас есть основания говорить, что Маркес вновь повредил глазной нерв, из-за проблем с которым много месяцев страдал от дуализма – раздвоения изображения при обработке мозгом зрительной информации.

Впервые эта проблема проявилась у Марка в 2011 году, когда он выступал в Moto2 и повредил нерв после неудачного падения в Малайзии. Тогда молодой организм быстро восстановился, однако тот неприятный опыт пришлось вспомнить в конце 2021-го. Очередное падение привело к возвращению дуализма, что вынудило шестикратного чемпиона пропустить два финальных Гран При. 

Всю зиму Маркес восстанавливался – и получил от врачей разрешение продолжать карьеру. Однако по ходу авиаперелета из Индонезии проблема проявила себя вновь. Он обратился в специализированную больницу Барселоны, где диагноз подтвердился. 

 

В социальных сетях Маркес написал, что «все не так серьезно», как в ноябре. 

«Это какое-то дежа-вю, – гласит публикация. – По пути в Испанию у меня начались дискомфортные ощущения, мы решили показаться доктору Санчесу Далмау, и он подтвердил новый эпизод дуализма. 

К счастью, все не так серьезно, как в прошлом году. Но меня вновь ждет отдых – надо будет следить, как развивается ситуация». 

Сейчас участие Марка в предстоящем Гран При Аргентины (1-3 марта) под большим вопросом. В ближайший уик-энд гонщика ждет комплексное обследование, которое даст ответ на вопрос о сроках его восстановления. 

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