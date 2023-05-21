У Баньяи нашли перелом лодыжки – но гонщик решил продолжать сезон

Франческо Баньяя оспаривал третью позицию с Мавериком Виньялесом из Aprilia, когда на пятом круге соперники столкнулись и оказались в гравии полосы безопасности.

Сразу после столкновения итальянский гонщик жаловался на боль в ноге. Его обследовали в медицинском центре трассы, однако ничего не обнаружили.

Поэтому в четверг действующий чемпион мира отправился на тренировку Академии VR46 Валентино Росси. Однако нога болела так сильно, что Франческо вынужден был прервать заезды и прямиком направиться в больницу.

Команда сообщила, что после нового углубленного обследования у ее лидера диагностировали «частичный небольшой перелом таранной кости» – одной из тех, что связывает стопу с лодыжкой. При этом в Ducati уточнили, что повреждение «не помешает Баньяе выступить в Гран При Италии».

Авария: Франческо Баньяя, Ducati, Маверик Виньялес, Aprilia

Пока в нынешнем сезоне Ducati остается передвижным лазаретом – напарник травмированного Баньяи Энеа Бастьянини до сих пор не может восстановиться после перелома лодыжки, полученного еще на первом этапе нынешнего сезона.

В случае самого неудачного сценария Ducati придется искать замену обоим своим гонщикам на домашний Гран При в Муджелло, который продолжит сезон MotoGP 10-11 июня.