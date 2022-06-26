«Тупая детская ошибка». Куартараро объяснил падение в Ассене

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Гонка 11-го этапа MotoGP обещала стать новой дуэлью лидеров Ducati и Yamaha, Франческо Баньяи и Фабио Куартараро. Однако в этот раз гонщики были рядом только на стартовом разгоне – после этого итальянец поехал к победе, а француз допустил ошибку и откатился назад.

Куартараро оказался четвертым, быстро разобрался с Хорхе Мартином, но затем накрепко завяз за Aprilia Алеша Эспаргаро. Преследуя того, Фабио пошел в атаку в пятом повороте пятого круга, но упал и помешал сопернику.

Гонщик Yamaha смог поднять байк и продолжил борьбу на последней позиции, но после остановки в боксах вторично упал в том же пятом повороте. Из-за этого преимущество действующего чемпиона в общем зачете сократилось с 34 до 21 очка.

В эфире Canal+ после финиша Фабио рассказал: «Я допустил детскую ошибку – хотел с самого начала ехать очень быстро. Из таких эпизодов обязательно надо делать выводы на будущее, но ошибка и правда была тупой. Мы могли показать сегодня хороший темп и биться за победу».

Авария: Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing Team, Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing crash Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

По поводу продолжения гонки он добавил: «Мне хотелось начать все заново и попробовать заработать какие-то очки, но оказалось, что с мотоциклом проблема. Я остановился [в боксах], команда сказала мне продолжать борьбу, так как приближался дождь. Но я понимал, что что-то не так.

Я попробовал ехать. Не знаю, нам еще надо все проанализировать, но задок просто сдернуло в сторону. Надо посмотреть, что скажут инженеры. В любом случае, это была детская ошибка».

После завершения гонки Куартараро отправился в расположение Aprilia и принес извинения Эспаргаро, который по ходу дистанции прорвался с 15-го на четвертое место.

«Он очень хорошо проводил гонку и должен был побеждать, – объяснил француз. – Я просто извинился за свою ошибку.

В этот раз гонка пошла не по нашему сценарию, но у нас хороший потенциал. Посмотрим, что будет дальше».

После финиша судьи FIM признали Куартараро виновником столкновения с Эспаргаро. На ближайшем этапе в Сильверстоуне ему придется проехать в гонке по «длинной петле».