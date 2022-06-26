Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Нидерландов
MotoGP / Гран При Нидерландов Новость

«Тупая детская ошибка». Куартараро объяснил падение в Ассене

Лидер сезона MotoGP рассказал, как так вышло, что он дважды по ходу одной гонки оказался на асфальте

Льюис Дункан
Автор:
Соавтор:
Венсан Лалянн-Сико
«Тупая детская ошибка». Куартараро объяснил падение в Ассене
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Гонка 11-го этапа MotoGP обещала стать новой дуэлью лидеров Ducati и Yamaha, Франческо Баньяи и Фабио Куартараро. Однако в этот раз гонщики были рядом только на стартовом разгоне – после этого итальянец поехал к победе, а француз допустил ошибку и откатился назад. 

Куартараро оказался четвертым, быстро разобрался с Хорхе Мартином, но затем накрепко завяз за Aprilia Алеша Эспаргаро. Преследуя того, Фабио пошел в атаку в пятом повороте пятого круга, но упал и помешал сопернику. 

Читайте также:

Гонщик Yamaha смог поднять байк и продолжил борьбу на последней позиции, но после остановки в боксах вторично упал в том же пятом повороте. Из-за этого преимущество действующего чемпиона в общем зачете сократилось с 34 до 21 очка.  

В эфире Canal+ после финиша Фабио рассказал: «Я допустил детскую ошибку – хотел с самого начала ехать очень быстро. Из таких эпизодов обязательно надо делать выводы на будущее, но ошибка и правда была тупой. Мы могли показать сегодня хороший темп и биться за победу». 

Авария: Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing Team, Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing crash

Авария: Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing Team, Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing crash

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

По поводу продолжения гонки он добавил: «Мне хотелось начать все заново и попробовать заработать какие-то очки, но оказалось, что с мотоциклом проблема. Я остановился [в боксах], команда сказала мне продолжать борьбу, так как приближался дождь. Но я понимал, что что-то не так.  

Я попробовал ехать. Не знаю, нам еще надо все проанализировать, но задок просто сдернуло в сторону. Надо посмотреть, что скажут инженеры. В любом случае, это была детская ошибка».

После завершения гонки Куартараро отправился в расположение Aprilia и принес извинения Эспаргаро, который по ходу дистанции прорвался с 15-го на четвертое место. 

«Он очень хорошо проводил гонку и должен был побеждать, – объяснил француз. – Я просто извинился за свою ошибку. 

В этот раз гонка пошла не по нашему сценарию, но у нас хороший потенциал. Посмотрим, что будет дальше».

После финиша судьи FIM признали Куартараро виновником столкновения с Эспаргаро. На ближайшем этапе в Сильверстоуне ему придется проехать в гонке по «длинной петле».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Нидерландов
Предыдущая новость

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Нидерландов
Льюис Дункан Больше от
Льюис Дункан
Маркес сменит Honda на Ducati с 2023 года. Алекс Маркес
MotoGP

Маркес сменит Honda на Ducati с 2023 года. Алекс Маркес

Баньяя в четвертый раз за шесть Гран При выиграл квалификацию MotoGP Гран При Нидерландов
MotoGP

Баньяя в четвертый раз за шесть Гран При выиграл квалификацию MotoGP

Пол Эспаргаро снялся с этапа MotoGP в Ассене из-за сильных болей Гран При Нидерландов
MotoGP

Пол Эспаргаро снялся с этапа MotoGP в Ассене из-за сильных болей

Фабио Куартараро Больше от
Фабио Куартараро
«Он потерял все наше уважение». Авария в Барселоне разозлила MotoGP Гран При Каталонии
MotoGP

«Он потерял все наше уважение». Авария в Барселоне разозлила MotoGP

«Не моя проблема». Гонщик MotoGP отреагировал на сложности партнеров
MotoGP

«Не моя проблема». Гонщик MotoGP отреагировал на сложности партнеров

Куартараро «почувствовал себя тупым», упав на тренировке в Хересе Гран При Испании
MotoGP

Куартараро «почувствовал себя тупым», упав на тренировке в Хересе

Yamaha Factory Racing Больше от
Yamaha Factory Racing
Куартараро начал переговоры о переходе из Yamaha
MotoGP

Куартараро начал переговоры о переходе из Yamaha

Миллер получил штраф в три позиции за инцидент с Куартараро Гран При Аргентины
MotoGP

Миллер получил штраф в три позиции за инцидент с Куартараро

Куартараро: Не знаю, как подготовиться к этапу в Аргентине Гран При Аргентины
MotoGP

Куартараро: Не знаю, как подготовиться к этапу в Аргентине

Самое важное:

«Тупая детская ошибка». Куартараро объяснил падение в Ассене
MotoGP MotoGP

«Тупая детская ошибка». Куартараро объяснил падение в Ассене

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Нидерландов
MotoGP MotoGP

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Нидерландов

Баньяя выиграл гонку MotoGP в Ассене, Куартараро дважды упал
MotoGP MotoGP

Баньяя выиграл гонку MotoGP в Ассене, Куартараро дважды упал

Маркес сменит Honda на Ducati с 2023 года. Алекс Маркес
MotoGP MotoGP

Маркес сменит Honda на Ducati с 2023 года. Алекс Маркес

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.