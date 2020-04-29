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Три гонки MotoGP официально отменены

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Три гонки MotoGP официально отменены
Автор:
, Редактор
29 апр. 2020 г., 10:37

Из-за эпидемии коронавируса в этом году не состоятся три европейских этапа – включая тот, трасса которого находится ближе всего к границам России

Руководство чемпионата MotoGP объявило об окончательной отмене трех этапов: Гран При Германии, Финляндии и гонки в голландском Ассене. Ранее отмененным был только Гран При Катара (при этом заезды в классах Moto2 и Moto3 состоялись), остальные этапы официально считались отложенными на неопределенный срок.

Особо обращает на себя внимание отмена соревнований в Нидерландах: этап в Ассене будет отсутствовать в календаре чемпионата впервые за 71-летнюю историю чемпионата.

При этом в руководстве чемпионата подтвердили желание все же начать сезон в июле и провести 10-12 гонок, большая часть из которых состоится в Европе. Ожидается, что хотя бы первая часть сезона пройдет без зрителей. Пока в календаре ближайшим Гран При значится гонка в чешском Брно в августе.

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Серия MotoGP
Автор Сергей Иванов

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