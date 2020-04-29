Три гонки MotoGP официально отменены
Из-за эпидемии коронавируса в этом году не состоятся три европейских этапа – включая тот, трасса которого находится ближе всего к границам России
Руководство чемпионата MotoGP объявило об окончательной отмене трех этапов: Гран При Германии, Финляндии и гонки в голландском Ассене. Ранее отмененным был только Гран При Катара (при этом заезды в классах Moto2 и Moto3 состоялись), остальные этапы официально считались отложенными на неопределенный срок.
Особо обращает на себя внимание отмена соревнований в Нидерландах: этап в Ассене будет отсутствовать в календаре чемпионата впервые за 71-летнюю историю чемпионата.
При этом в руководстве чемпионата подтвердили желание все же начать сезон в июле и провести 10-12 гонок, большая часть из которых состоится в Европе. Ожидается, что хотя бы первая часть сезона пройдет без зрителей. Пока в календаре ближайшим Гран При значится гонка в чешском Брно в августе.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Автор
|Сергей Иванов
Три гонки MotoGP официально отменены
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