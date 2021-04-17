Тренировку MotoGP в Португалии прервали из-за серьезной аварии
Предварительное обследование Хорхе Мартина в медицинском центре при трассе не выявило у него существенных травм
Третья тренировка Гран При Португалии серии MotoGP была прервана красными флагами после аварии, в которую попал гонщик Pramac Ducati Хорхе Мартин. За четыре минуты до окончания сессии он вылетел с трассы в седьмом повороте на гравий и после нескольких кувырков остался лежать лицом вниз до прибытия врачей.
Мартину помогли подняться на ноги, однако в медицинский центр при трассе он отправился, хромая на одну ногу. По предварительной информации, серьезных травм врачи у него не обнаружили, однако участие спортсмена в воскресной гонке остается под вопросом.
Обновление: Мартин пропустит гонку MotoGP в Портимане после аварии в субботу
Сессия также запомнилась вылетом Алекса Маркеса, однако в его случае обошлось без каких-либо травм и гонщик сумел самостоятельно вернуться в боксы.
Несмотря на эти аварии, все гонщики из первой десятки сумели улучшить время предыдущих тренировок, так что все они попадают в финал квалификации. Лучший результат показали напарники по заводской команде Yamaha: быстрейшим стал Фабио Куартараро, а Франко Морбиделли уступил ему только пять сотых секунды.
Напомним, что прямые трансляции квалификации и гонки MotoGP в России вы можете смотреть на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».
Дополнительная информация: Герман Гарсия Казанова
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Отрыв
|1
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|2
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|0.051
|3
|Франческо Баньяя
|Ducati
|0.073
|4
|Жоан Зарко
|Ducati
|0.184
|5
|Алекс Ринс
|Suzuki
|0.284
|6
|Джек Миллер
|Ducati
|0.301
|7
|Лука Марини
|Ducati
|0.556
|8
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|0.646
|9
|Мигель Оливейра
|KTM
|0.653
|10
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|0.698
|11
|Алекс Маркес
|Honda
|0.752
|12
|Хоан Мир
|Suzuki
|0.774
|13
|Пол Эспаргаро
|Honda
|0.784
|14
|Валентино Росси
|Yamaha
|0.868
|15
|Марк Маркес
|Honda
|0.901
|16
|Брэд Биндер
|KTM
|1.152
|17
|Данило Петруччи
|KTM
|1.258
|18
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|1.299
|19
|Хорхе Мартин
|Ducati
|2.002
|20
|Лоренцо Савадори
|Aprilia
|2.146
|21
|Такааки Накагами
|Honda
|2.522
|22
|Икер Лекуона
|KTM
|2.524
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Португалии
|Пилоты
|Хорхе Мартин
|Автор
|Сергей Иванов