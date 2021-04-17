Тренировку MotoGP в Португалии прервали из-за серьезной аварии

Третья тренировка Гран При Португалии серии MotoGP была прервана красными флагами после аварии, в которую попал гонщик Pramac Ducati Хорхе Мартин. За четыре минуты до окончания сессии он вылетел с трассы в седьмом повороте на гравий и после нескольких кувырков остался лежать лицом вниз до прибытия врачей.

Мартину помогли подняться на ноги, однако в медицинский центр при трассе он отправился, хромая на одну ногу. По предварительной информации, серьезных травм врачи у него не обнаружили, однако участие спортсмена в воскресной гонке остается под вопросом.

Обновление: Мартин пропустит гонку MotoGP в Портимане после аварии в субботу

Сессия также запомнилась вылетом Алекса Маркеса, однако в его случае обошлось без каких-либо травм и гонщик сумел самостоятельно вернуться в боксы.

Несмотря на эти аварии, все гонщики из первой десятки сумели улучшить время предыдущих тренировок, так что все они попадают в финал квалификации. Лучший результат показали напарники по заводской команде Yamaha: быстрейшим стал Фабио Куартараро, а Франко Морбиделли уступил ему только пять сотых секунды.

Напомним, что прямые трансляции квалификации и гонки MotoGP в России вы можете смотреть на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Дополнительная информация: Герман Гарсия Казанова