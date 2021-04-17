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MotoGP / Гран При Португалии / Новость

Тренировку MotoGP в Португалии прервали из-за серьезной аварии

Автор:
, Редактор

Предварительное обследование Хорхе Мартина в медицинском центре при трассе не выявило у него существенных травм

Тренировку MotoGP в Португалии прервали из-за серьезной аварии

Третья тренировка Гран При Португалии серии MotoGP была прервана красными флагами после аварии, в которую попал гонщик Pramac Ducati Хорхе Мартин. За четыре минуты до окончания сессии он вылетел с трассы в седьмом повороте на гравий и после нескольких кувырков остался лежать лицом вниз до прибытия врачей.

 

Мартину помогли подняться на ноги, однако в медицинский центр при трассе он отправился, хромая на одну ногу. По предварительной информации, серьезных травм врачи у него не обнаружили, однако участие спортсмена в воскресной гонке остается под вопросом.

Обновление: Мартин пропустит гонку MotoGP в Портимане после аварии в субботу

Сессия также запомнилась вылетом Алекса Маркеса, однако в его случае обошлось без каких-либо травм и гонщик сумел самостоятельно вернуться в боксы.

 

Несмотря на эти аварии, все гонщики из первой десятки сумели улучшить время предыдущих тренировок, так что все они попадают в финал квалификации. Лучший результат показали напарники по заводской команде Yamaha: быстрейшим стал Фабио Куартараро, а Франко Морбиделли уступил ему только пять сотых секунды.

Напомним, что прямые трансляции квалификации и гонки MotoGP в России вы можете смотреть на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Дополнительная информация: Герман Гарсия Казанова

Позиция Гонщик Мотоцикл Отрыв
1 France Фабио Куартараро Yamaha  
2 Italy Франко Морбиделли Yamaha 0.051
3 Italy Франческо Баньяя Ducati 0.073
4 France Жоан Зарко Ducati 0.184
5 Spain Алекс Ринс Suzuki 0.284
6 Australia Джек Миллер Ducati 0.301
7 Italy Лука Марини Ducati 0.556
8 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 0.646
9 Portugal Мигель Оливейра KTM 0.653
10 Spain Маверик Виньялес Yamaha 0.698
11 Spain Алекс Маркес Honda 0.752
12 Spain Хоан Мир Suzuki 0.774
13 Spain Пол Эспаргаро Honda 0.784
14 Italy Валентино Росси Yamaha 0.868
15 Spain Марк Маркес Honda 0.901
16 South Africa Брэд Биндер KTM 1.152
17 Italy Данило Петруччи KTM 1.258
18 Italy Энеа Бастьянини Ducati 1.299
19 Spain Хорхе Мартин Ducati 2.002
20 Italy Лоренцо Савадори Aprilia 2.146
21 Japan Такааки Накагами Honda 2.522
22 Spain Икер Лекуона KTM 2.524
Полные результаты

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Португалии
Пилоты Хорхе Мартин
Автор Сергей Иванов

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