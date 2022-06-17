Травмированный Ринс начал уик-энд MotoGP, но пока не решил с гонкой
Гонщик Suzuki в MotoGP, сломавший левое запястье в падении на «Каталунье» две недели назад, пока не решил, выйдет ли на старт Гран При Германии
Гонка в Барселоне началась с серьезной аварии, виновником которой стал Такааки Накагами на Honda. Из-за ошибки японца прекратить борьбу в первом же повороте пришлось ему самому и двум его соперникам, причем Алекса Ринса увезли в больницу.
У гонщика диагностировали перелом костей запястья, однако спустя две недели врачи MotoGP допустили его к участию в немецком этапе. Первую тренировку на «Заксенринге», несмотря на падение в первом повороте, испанец завершил 19-м, во второй показал 11-е время.
Он признал, что испытывал «больше проблем, чем рассчитывал», потому пока не решил, продолжит ли Гран При.
«Во второй сессии было больно, – признался Ринс. – Не знаю, связано ли это с жарой или с тем, что я атаковал. Но из-за своего состояния я терял в скорости.
Проблем оказалось больше, чем я рассчитывал – на каждом из трех жестких торможений по ходу круга. Мы проиграли лучшему результату полсекунды, но главное – это болевые ощущения».
Алекс Ринс, Team Suzuki MotoGP
Фото: Suzuki MotoGP
Глава Suzuki Ливио Суппо отметил в пятницу, что Ринсу «нет никакого смысла» продолжать уик-энд, и лучше полностью восстановиться к следующему этапу в Ассене.
Сам гонщик рассказал, что примет окончательное решение, исходя из своего самочувствия в субботу утром.
«Конечно, я хочу провести гонку, – признался испанец. – Но если окажется, что моих сил хватает всего на три или четыре круга, в этом просто не будет смысла. Давайте посмотрим, как пройдет третья тренировка, и по моему самочувствию после нее выберем то или иное решение».
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