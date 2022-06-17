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MotoGP / Гран При Германии Новость

Травмированный Ринс начал уик-энд MotoGP, но пока не решил с гонкой

Гонщик Suzuki в MotoGP, сломавший левое запястье в падении на «Каталунье» две недели назад, пока не решил, выйдет ли на старт Гран При Германии

Льюис Дункан
Автор:
Соавтор:
Херман Гарсия Казанова
Травмированный Ринс начал уик-энд MotoGP, но пока не решил с гонкой
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Гонка в Барселоне началась с серьезной аварии, виновником которой стал Такааки Накагами на Honda. Из-за ошибки японца прекратить борьбу в первом же повороте пришлось ему самому и двум его соперникам, причем Алекса Ринса увезли в больницу. 

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У гонщика диагностировали перелом костей запястья, однако спустя две недели врачи MotoGP допустили его к участию в немецком этапе. Первую тренировку на «Заксенринге», несмотря на падение в первом повороте, испанец завершил 19-м, во второй показал 11-е время. 

Он признал, что испытывал «больше проблем, чем рассчитывал», потому пока не решил, продолжит ли Гран При. 

«Во второй сессии было больно, – признался Ринс. – Не знаю, связано ли это с жарой или с тем, что я атаковал. Но из-за своего состояния я терял в скорости. 

Проблем оказалось больше, чем я рассчитывал – на каждом из трех жестких торможений по ходу круга. Мы проиграли лучшему результату полсекунды, но главное – это болевые ощущения».

Алекс Ринс, Team Suzuki MotoGP

Алекс Ринс, Team Suzuki MotoGP

Фото: Suzuki MotoGP

Глава Suzuki Ливио Суппо отметил в пятницу, что Ринсу «нет никакого смысла» продолжать уик-энд, и лучше полностью восстановиться к следующему этапу в Ассене.  

Сам гонщик рассказал, что примет окончательное решение, исходя из своего самочувствия в субботу утром. 

«Конечно, я хочу провести гонку, – признался испанец. – Но если окажется, что моих сил хватает всего на три или четыре круга, в этом просто не будет смысла. Давайте посмотрим, как пройдет третья тренировка, и по моему самочувствию после нее выберем то или иное решение».

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