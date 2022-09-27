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MotoGP / Гран При Таиланда Новость

Травма вынудила Накагами пропустить этап MotoGP в Таиланде

Гонщику LCR Honda потребуется новая операция на кисти, в ближайший уик-энд его заменит соотечественник Тецута Нагашима

Меган Уайт
Автор:
Травма вынудила Накагами пропустить этап MotoGP в Таиланде
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Такааки Накагами повредил мизинец и безымянный палец левой руки, попав в аварию с Марком Маркесом в Арагоне. В понедельник перед домашним Гран При в Мотеги японцу сделали операцию, но в пятницу он признавался, что после тренировок его «перчатка пропитана кровью».

После финиша на последнем месте Накагами прошел обследование у местных специалистов. Сканирование показало у него разрыв сухожилия на мизинце. Теперь гонщику нужна новая операция, которая точно не позволит выступить в этот уик-энд на Гран При Таиланда. 

Травма Такааки Накагами, Team LCR Honda

Травма Такааки Накагами, Team LCR Honda

Фото: Motorsport.com / Japan

В LCR Honda вместо Такааки поедет Тецута Нагашима, который в Мотеги уже выступал по «уайлд-кард», но упал на десятом круге. 

30-летний Нагашима провел пять последних сезонов в Moto2, где одержал одну победу. 

При этом в команде выразили надежду, что травмированный Накагами сможет вернуться в строй уже на Гран При Австралии 14-16 октября. 

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