Травма вынудила Накагами пропустить этап MotoGP в Таиланде
Гонщику LCR Honda потребуется новая операция на кисти, в ближайший уик-энд его заменит соотечественник Тецута Нагашима
Такааки Накагами повредил мизинец и безымянный палец левой руки, попав в аварию с Марком Маркесом в Арагоне. В понедельник перед домашним Гран При в Мотеги японцу сделали операцию, но в пятницу он признавался, что после тренировок его «перчатка пропитана кровью».
После финиша на последнем месте Накагами прошел обследование у местных специалистов. Сканирование показало у него разрыв сухожилия на мизинце. Теперь гонщику нужна новая операция, которая точно не позволит выступить в этот уик-энд на Гран При Таиланда.
Травма Такааки Накагами, Team LCR Honda
Фото: Motorsport.com / Japan
В LCR Honda вместо Такааки поедет Тецута Нагашима, который в Мотеги уже выступал по «уайлд-кард», но упал на десятом круге.
30-летний Нагашима провел пять последних сезонов в Moto2, где одержал одну победу.
При этом в команде выразили надежду, что травмированный Накагами сможет вернуться в строй уже на Гран При Австралии 14-16 октября.
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
MotoGP включила в календарь 2023 года этап в Казахстане
В MotoGP вернется бывший участник, перешедший в «Дакар»
Самое важное:
В MotoGP вернется бывший участник, перешедший в «Дакар»
Данило Петруччи проведет предстоящий Гран При Таиланда в составе Suzuki
Травма вынудила Накагами пропустить этап MotoGP в Таиланде
Гонщику LCR Honda потребуется новая операция на кисти, в ближайший уик-энд его заменит соотечественник Тецута Нагашима
MotoGP включила в календарь 2023 года этап в Казахстане
Планы проведения гонки на трассе «Сокол» близ Алма-Аты были озвучены во вторник
Маркес: В Японии я впервые за долгое время ехал без боли
Гонщик Honda в MotoGP рассказал, что спустя два с лишним года после своей аварии в Хересе смог нормально управлять мотоциклом