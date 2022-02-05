Тесты MotoGP начались с преимуществом Aprilia, Маркес дважды упал
Алеш Эспаргаро стал быстрейшим на «Сепанге» по итогам субботы
Предсезонная подготовка в MotoGP традиционно состоит из двух частей. Сначала к работе приступают тест-пилоты команд, и лишь спустя несколько дней на трассу получают право выехать основные гонщики.
При этом есть одно исключение – если команда какого-то производителя не добивалась успехов в двух последних сезонах (не выигрывала гонок и не заработала больше двух подиумов), то она получает особый статус «догоняющей» и может работать на тестах с самого начала в полном составе.
В нынешнем сезоне такое право есть только у Aprilia. Правда, ее гонщик Алеш Эспаргаро в Малайзии успел оказаться в центре скандала, но в субботу дал повод говорить о себе уже в позитивном ключе.
Опираясь на опыт трех дней, проведенных до этого, испанец принес Aprilia лучшее время дня, проехав быстрейший круг за 1:58.371.
Единственным, кто подобрался достаточно близко к Алешу по скорости, внезапно стал прошлогодний дебютант Энеа Бастьянини: чемпион Moto2 2020 года, выступающий за сателлит Gresini на байке Ducati, уступил меньше трех десятых. Все остальные отстали гораздо сильнее.
Третьим, подтвердив скорость Aprilia, стал звездный гонщик итальянцев Маверик Виньялес. По ходу прошлого сезона «Топ ган» порвал отношения с Yamaha и теперь пытается добиться успеха в новой команде.
В пятерку также вошли Алекс Ринс на Suzuki и Марк Маркес на Honda. Для последнего эти тесты стали возвращением в MotoGP после череды всевозможных проблем со здоровьем, включая зрение.
Марк Маркес, Repsol Honda Team
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
По ходу дня Марк дважды оказывался на асфальте, однако оба раза аварии не имели серьезных последствий для гонщика и техники. Он уступил лучшему результату 0,916 секунды.
Быстрейшим представителем Yamaha стал резервный гонщик Кэл Кратчлоу с девятым временем, представители KTM и вовсе остались за пределами первой дюжины. При этом представитель заводской команды австрийцев Брэд Биндер еще и упал в восьмом повороте по ходу утренней части заездов.
Действующий чемпион Фабио Куартараро остался десятым, его главный соперник в 2021 году Франческо Баньяя – и вовсе 19-м.
Заезды на «Сепанге» продолжатся в воскресенье.
Результаты тестов MotoGP в Малайзии 5 февраля
|
Поз.
|
Гонщик
|
Команда
|
Мотоцикл
|
Время
|Отст.
|
1
|
Алеш Эспаргаро
|
Aprilia Racing
|
APRILIA
|
1'58.371
|
2
|
Энеа Бастьянини
|
Gresini Racing MotoGP
|
DUCATI
|
1'58.638
|
0.267
|
3
|
Маверик Виньялес
|
Aprilia Racing
|
APRILIA
|
1'59.102
|
0.731
|
4
|
Алекс Ринс
|
Team SUZUKI ECSTAR
|
SUZUKI
|
1'59.157
|
0.786
|
5
|
Марк Маркес
|
Repsol Honda Team
|
HONDA
|
1'59.287
|
0.916
|
6
|
Пол Эспаргаро
|
Repsol Honda Team
|
HONDA
|
1'59.353
|
0.982
|
7
|
JХоан Мир
|
Team SUZUKI ECSTAR
|
SUZUKI
|
1'59.415
|
1.044
|
8
|
Жоан Зарко
|
Pramac Racing
|
DUCATI
|
1'59.491
|
1.120
|
9
|
Кэл Кратчлоу
|
Yamaha Factory
|
YAMAHA
|
1'59.558
|
1.187
|
10
|
Фабио Куартараро
|
Monster Energy Yamaha MotoGP
|
YAMAHA
|
1'59.667
|
1.296
|
11
|
Такааки Накагами
|
LCR Honda IDEMITSU
|
HONDA
|
1'59.772
|
1.401
|
12
|
Алекс Маркес
|
LCR Honda CASTROL
|
HONDA
|
1'59.913
|
1.542
|
13
|
Мигель Оливейра
|
Red Bull KTM Factory Racing
|
KTM
|
1'59.945
|
1.574
|
14
|
Хорхе Мартин
|
Pramac Racing
|
DUCATI
|
1'59.949
|
1.578
|
15
|
Франческо Баньяя
|
Ducati Lenovo Team
|
DUCATI
|
2'00.027
|
1.656
|
16
|
Брэд Биндер
|
Red Bull KTM Factory Racing
|
KTM
|
2'00.036
|
1.665
|
17
|
Франко Морбиделли
|
Monster Energy Yamaha MotoGP
|
YAMAHA
|
2'00.107
|
1.736
|
18
|
Марко Бедзекки
|
Mooney VR46 Racing Team
|
DUCATI
|
2'00.248
|
1.877
|
19
|
Джек Миллер
|
Ducati Lenovo Team
|
DUCATI
|
2'00.258
|
1.887
|
20
|
Андреа Довициозо
|
WithU Yamaha RNF MotoGP
|
YAMAHA
|
2'00.342
|
1.971
|
21
|
Рауль Фернандес
|
Tech 3 KTM Factory Racing
|
KTM
|
2'00.416
|
2.045
|
22
|
Реми Гарднер
|
Tech 3 KTM Factory Racing
|
KTM
|
2'00.786
|
2.415
|
23
|
Лука Марини
|
Mooney VR46 Racing Team
|
DUCATI
|
2'01.011
|
2.640
|
24
|
Фабио Ди Джаннантонио
|
Gresini Racing MotoGP
|
DUCATI
|
2'01.057
|
2.686
|
25
|
Сильвен Гинтоли
|
Suzuki Test Team
|
SUZUKI
|
2'01.390
|
3.019
|
26
|
Даррин Биндер
|
WithU Yamaha RNF MotoGP
|
YAMAHA
|
2'01.405
|
3.034
|
27
|
Лоренцо Савадори
|
Aprilia Racing Test Team
|
APRILIA
|
2'04.385
|
6.014