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MotoGP / Февральские тесты в Малайзии Новости

Тесты MotoGP начались с преимуществом Aprilia, Маркес дважды упал

Алеш Эспаргаро стал быстрейшим на «Сепанге» по итогам субботы

Тесты MotoGP начались с преимуществом Aprilia, Маркес дважды упал
Льюис Дункан
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Предсезонная подготовка в MotoGP традиционно состоит из двух частей. Сначала к работе приступают тест-пилоты команд, и лишь спустя несколько дней на трассу получают право выехать основные гонщики. 

При этом есть одно исключение – если команда какого-то производителя не добивалась успехов в двух последних сезонах (не выигрывала гонок и не заработала больше двух подиумов), то она получает особый статус «догоняющей» и может работать на тестах с самого начала в полном составе.

В нынешнем сезоне такое право есть только у Aprilia. Правда, ее гонщик Алеш Эспаргаро в Малайзии успел оказаться в центре скандала, но в субботу дал повод говорить о себе уже в позитивном ключе. 

Опираясь на опыт трех дней, проведенных до этого, испанец принес Aprilia лучшее время дня, проехав быстрейший круг за 1:58.371. 

Единственным, кто подобрался достаточно близко к Алешу по скорости, внезапно стал прошлогодний дебютант Энеа Бастьянини: чемпион Moto2 2020 года, выступающий за сателлит Gresini на байке Ducati, уступил меньше трех десятых. Все остальные отстали гораздо сильнее. 

Третьим, подтвердив скорость Aprilia, стал звездный гонщик итальянцев Маверик Виньялес. По ходу прошлого сезона «Топ ган» порвал отношения с Yamaha и теперь пытается добиться успеха в новой команде. 

В пятерку также вошли Алекс Ринс на Suzuki и Марк Маркес на Honda. Для последнего эти тесты стали возвращением в MotoGP после череды всевозможных проблем со здоровьем, включая зрение.

Марк Маркес, Repsol Honda Team

Марк Маркес, Repsol Honda Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

По ходу дня Марк дважды оказывался на асфальте, однако оба раза аварии не имели серьезных последствий для гонщика и техники. Он уступил лучшему результату 0,916 секунды. 

Быстрейшим представителем Yamaha стал резервный гонщик Кэл Кратчлоу с девятым временем, представители KTM и вовсе остались за пределами первой дюжины. При этом представитель заводской команды австрийцев Брэд Биндер еще и упал в восьмом повороте по ходу утренней части заездов. 

Действующий чемпион Фабио Куартараро остался десятым, его главный соперник в 2021 году Франческо Баньяя – и вовсе 19-м. 

Заезды на «Сепанге» продолжатся в воскресенье.

Результаты тестов MotoGP в Малайзии 5 февраля

Поз.

Гонщик

Команда

Мотоцикл

Время

 Отст.

1

Spain Алеш Эспаргаро

Aprilia Racing

APRILIA

1'58.371

  

2

Italy Энеа Бастьянини

Gresini Racing MotoGP

DUCATI

1'58.638

0.267

3

Spain Маверик Виньялес

Aprilia Racing

APRILIA

1'59.102

0.731

4

Spain Алекс Ринс

Team SUZUKI ECSTAR

SUZUKI

1'59.157

0.786

5

Spain Марк Маркес

Repsol Honda Team

HONDA

1'59.287

0.916

6

Spain Пол Эспаргаро

Repsol Honda Team

HONDA

1'59.353

0.982

7

Spain JХоан Мир

Team SUZUKI ECSTAR

SUZUKI

1'59.415

1.044

8

France Жоан Зарко

Pramac Racing

DUCATI

1'59.491

1.120

9

United Kingdom Кэл Кратчлоу

Yamaha Factory

YAMAHA

1'59.558

1.187

10

France Фабио Куартараро

Monster Energy Yamaha MotoGP

YAMAHA

1'59.667

1.296

11

Japan Такааки Накагами

LCR Honda IDEMITSU

HONDA

1'59.772

1.401

12

Spain Алекс Маркес

LCR Honda CASTROL

HONDA

1'59.913

1.542

13

Portugal Мигель Оливейра

Red Bull KTM Factory Racing

KTM

1'59.945

1.574

14

Spain Хорхе Мартин

Pramac Racing

DUCATI

1'59.949

1.578

15

Italy Франческо Баньяя

Ducati Lenovo Team

DUCATI

2'00.027

1.656

16

Australia Брэд Биндер

Red Bull KTM Factory Racing

KTM

2'00.036

1.665

17

Italy Франко Морбиделли

Monster Energy Yamaha MotoGP

YAMAHA

2'00.107

1.736

18

Italy Марко Бедзекки

Mooney VR46 Racing Team

DUCATI

2'00.248

1.877

19

Australia Джек Миллер

Ducati Lenovo Team

DUCATI

2'00.258

1.887

20

Italy Андреа Довициозо

WithU Yamaha RNF MotoGP

YAMAHA

2'00.342

1.971

21

Spain Рауль Фернандес

Tech 3 KTM Factory Racing

KTM

2'00.416

2.045

22

Australia Реми Гарднер

Tech 3 KTM Factory Racing

KTM

2'00.786

2.415

23

Italy Лука Марини

Mooney VR46 Racing Team

DUCATI

2'01.011

2.640

24

Italy Фабио Ди Джаннантонио

Gresini Racing MotoGP

DUCATI

2'01.057

2.686

25

France Сильвен Гинтоли

Suzuki Test Team

SUZUKI

2'01.390

3.019

26

Australia Даррин Биндер

WithU Yamaha RNF MotoGP

YAMAHA

2'01.405

3.034

27

Italy Лоренцо Савадори

Aprilia Racing Test Team

APRILIA

2'04.385

6.014
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