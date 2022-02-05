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Предсезонная подготовка в MotoGP традиционно состоит из двух частей. Сначала к работе приступают тест-пилоты команд, и лишь спустя несколько дней на трассу получают право выехать основные гонщики.

При этом есть одно исключение – если команда какого-то производителя не добивалась успехов в двух последних сезонах (не выигрывала гонок и не заработала больше двух подиумов), то она получает особый статус «догоняющей» и может работать на тестах с самого начала в полном составе.

В нынешнем сезоне такое право есть только у Aprilia. Правда, ее гонщик Алеш Эспаргаро в Малайзии успел оказаться в центре скандала, но в субботу дал повод говорить о себе уже в позитивном ключе.

Опираясь на опыт трех дней, проведенных до этого, испанец принес Aprilia лучшее время дня, проехав быстрейший круг за 1:58.371.

Единственным, кто подобрался достаточно близко к Алешу по скорости, внезапно стал прошлогодний дебютант Энеа Бастьянини: чемпион Moto2 2020 года, выступающий за сателлит Gresini на байке Ducati, уступил меньше трех десятых. Все остальные отстали гораздо сильнее.

Третьим, подтвердив скорость Aprilia, стал звездный гонщик итальянцев Маверик Виньялес. По ходу прошлого сезона «Топ ган» порвал отношения с Yamaha и теперь пытается добиться успеха в новой команде.

В пятерку также вошли Алекс Ринс на Suzuki и Марк Маркес на Honda. Для последнего эти тесты стали возвращением в MotoGP после череды всевозможных проблем со здоровьем, включая зрение.

Марк Маркес, Repsol Honda Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

По ходу дня Марк дважды оказывался на асфальте, однако оба раза аварии не имели серьезных последствий для гонщика и техники. Он уступил лучшему результату 0,916 секунды.

Быстрейшим представителем Yamaha стал резервный гонщик Кэл Кратчлоу с девятым временем, представители KTM и вовсе остались за пределами первой дюжины. При этом представитель заводской команды австрийцев Брэд Биндер еще и упал в восьмом повороте по ходу утренней части заездов.

Действующий чемпион Фабио Куартараро остался десятым, его главный соперник в 2021 году Франческо Баньяя – и вовсе 19-м.

Заезды на «Сепанге» продолжатся в воскресенье.

Результаты тестов MotoGP в Малайзии 5 февраля

Поз. Гонщик Команда Мотоцикл Время Отст. 1 Алеш Эспаргаро Aprilia Racing APRILIA 1'58.371 2 Энеа Бастьянини Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'58.638 0.267 3 Маверик Виньялес Aprilia Racing APRILIA 1'59.102 0.731 4 Алекс Ринс Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'59.157 0.786 5 Марк Маркес Repsol Honda Team HONDA 1'59.287 0.916 6 Пол Эспаргаро Repsol Honda Team HONDA 1'59.353 0.982 7 JХоан Мир Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'59.415 1.044 8 Жоан Зарко Pramac Racing DUCATI 1'59.491 1.120 9 Кэл Кратчлоу Yamaha Factory YAMAHA 1'59.558 1.187 10 Фабио Куартараро Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'59.667 1.296 11 Такааки Накагами LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'59.772 1.401 12 Алекс Маркес LCR Honda CASTROL HONDA 1'59.913 1.542 13 Мигель Оливейра Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'59.945 1.574 14 Хорхе Мартин Pramac Racing DUCATI 1'59.949 1.578 15 Франческо Баньяя Ducati Lenovo Team DUCATI 2'00.027 1.656 16 Брэд Биндер Red Bull KTM Factory Racing KTM 2'00.036 1.665 17 Франко Морбиделли Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2'00.107 1.736 18 Марко Бедзекки Mooney VR46 Racing Team DUCATI 2'00.248 1.877 19 Джек Миллер Ducati Lenovo Team DUCATI 2'00.258 1.887 20 Андреа Довициозо WithU Yamaha RNF MotoGP YAMAHA 2'00.342 1.971 21 Рауль Фернандес Tech 3 KTM Factory Racing KTM 2'00.416 2.045 22 Реми Гарднер Tech 3 KTM Factory Racing KTM 2'00.786 2.415 23 Лука Марини Mooney VR46 Racing Team DUCATI 2'01.011 2.640 24 Фабио Ди Джаннантонио Gresini Racing MotoGP DUCATI 2'01.057 2.686 25 Сильвен Гинтоли Suzuki Test Team SUZUKI 2'01.390 3.019 26 Даррин Биндер WithU Yamaha RNF MotoGP YAMAHA 2'01.405 3.034 27 Лоренцо Савадори Aprilia Racing Test Team APRILIA 2'04.385 6.014