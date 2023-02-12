Тесты MotoGP на «Сепанге» завершились с преимуществом Ducati
Гонщики итальянской марки заняли в воскресенье семь мест в десятке лидеров, лучшим стал Лука Марини из команды VR46. Неплохую скорость показала и Aprilia
Третий и последний день заездов в Малайзии вновь не обошелся без дождя, но он начался незадолго до клетчатого флага и почти не помешал работе команд.
Еще до этого гонщики успели потренировать быстрые попытки, в которых лучшим с результатом 1:57.889 довольно неожиданно оказался Лука Марини на прошлогодней спецификации Ducati.
К обеденному перерыву впереди был Хорхе Мартин из Pramac – он показал лучшее время в субботу, но не избежал падения по ходу дня, из-за чего ездил в воскресенье с болью в руке. Время испанца (1:58.204) уже стало лучшим с начала сессии, но в итоге соперники отодвинули его на пятую строчку.
Сначала Маверик Виньялес, который потерял время с утра из-за технических проблем своей Aprilia, проехал за 1:58.106, а за час с небольшим до клетчатого флага протокол возглавил Марини. Таким образом, команда Валентино Росси стала быстрейшей во второй раз за три дня: в пятницу соперников опередил другой ее гонщик Марко Бедзекки.
Франческо Баньяя, Ducati Team
Фото: MotoGP
Чемпион мира Франческо Баньяя завершил тесты со вторым результом (+0,080), а в целом итоги сессии позволяют говорить, что в новом сезоне поклонников MotoGP ждет сражение Ducati и Aprilia – первые девять строчек заняли гонщики этих двух марок.
Лучшим из всех остальных стал Марк Маркес, однако лидер Honda, как и накануне, уступил лучшему времени семь с лишним десятых. В воскресенье испанец попеременно работал на двух экспериментальных мотоциклах – он выбрал их из трех, которыми располагал изначально.
Лучшим результатом KTM и вовсе оказалось 13-м место Пола Эспаргаро из GasGas Tech3.
Жоан Зарко в этот раз не смог проявить себя – француз был быстрее всех по ходу первого часа, но потом чувствительно упал. Он смог вернуться на трассу, но остался в середине второго десятка.
Еще ниже, на 19-м и 20-м местах, завершили сессию Фабио Куартараро и Франко Морбмделли из заводской Yamaha.
Предсезонная подготовка MotoGP продолжится в португальском Алгарве 11-12 марта.
Результаты тестов MotoGP на «Сепанге», 12 февраля
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Лука Марини
|Ducati
|54
|1'57.889
|2
|Франческо Баньяя
|Ducati
|43
|1'57.969
|0.080
|3
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|56
|1'58.036
|0.147
|4
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|42
|1'58.149
|0.260
|5
|Хорхе Мартин
|Ducati
|46
|1'58.204
|0.315
|6
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|32
|1'58.307
|0.418
|7
|Фабио ди Джаннантонио
|Ducati
|50
|1'58.344
|0.455
|8
|Марко Беццекки
|Ducati
|61
|1'58.363
|0.474
|9
|Алекс Маркес
|Ducati
|49
|1'58.385
|0.496
|10
|Марк Маркес
|Honda
|55
|1'58.666
|0.777
|11
|Рауль Фернандес
|Aprilia
|47
|1'58.710
|0.821
|12
|Хоан Мир
|Honda
|45
|1'58.784
|0.895
|13
|Пол Эспаргаро
|GASGAS
|37
|1'58.797
|0.908
|14
|Брэд Биндер
|KTM
|52
|1'58.812
|0.923
|15
|Жоан Зарко
|Ducati
|50
|1'58.852
|0.963
|16
|Джек Миллер
|KTM
|54
|1'58.901
|1.012
|17
|Мигель Оливейра
|Aprilia
|52
|1'58.922
|1.033
|18
|Алекс Ринс
|Honda
|55
|1'58.932
|1.043
|19
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|63
|1'58.943
|1.054
|20
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|44
|1'58.986
|1.097
|21
|Такааки Накагами
|Honda
|44
|1'59.535
|1.646
|22
|Аугусто Фернандес
|GASGAS
|46
|1'59.660
|1.771
|23
|Кэл Кратчлоу
|Yamaha
|40
|1'59.923
|2.034
|24
|Штефан Брадль
|Honda
|43
|2'00.435
|2.546
|25
|Кацуюки Накасуга
|Yamaha
|0
|Полные результаты
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