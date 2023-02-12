Тесты MotoGP на «Сепанге» завершились с преимуществом Ducati

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Третий и последний день заездов в Малайзии вновь не обошелся без дождя, но он начался незадолго до клетчатого флага и почти не помешал работе команд.

Еще до этого гонщики успели потренировать быстрые попытки, в которых лучшим с результатом 1:57.889 довольно неожиданно оказался Лука Марини на прошлогодней спецификации Ducati.

К обеденному перерыву впереди был Хорхе Мартин из Pramac – он показал лучшее время в субботу, но не избежал падения по ходу дня, из-за чего ездил в воскресенье с болью в руке. Время испанца (1:58.204) уже стало лучшим с начала сессии, но в итоге соперники отодвинули его на пятую строчку.

Сначала Маверик Виньялес, который потерял время с утра из-за технических проблем своей Aprilia, проехал за 1:58.106, а за час с небольшим до клетчатого флага протокол возглавил Марини. Таким образом, команда Валентино Росси стала быстрейшей во второй раз за три дня: в пятницу соперников опередил другой ее гонщик Марко Бедзекки.

Франческо Баньяя, Ducati Team Фото: MotoGP

Чемпион мира Франческо Баньяя завершил тесты со вторым результом (+0,080), а в целом итоги сессии позволяют говорить, что в новом сезоне поклонников MotoGP ждет сражение Ducati и Aprilia – первые девять строчек заняли гонщики этих двух марок.

Лучшим из всех остальных стал Марк Маркес, однако лидер Honda, как и накануне, уступил лучшему времени семь с лишним десятых. В воскресенье испанец попеременно работал на двух экспериментальных мотоциклах – он выбрал их из трех, которыми располагал изначально.

Лучшим результатом KTM и вовсе оказалось 13-м место Пола Эспаргаро из GasGas Tech3.

Жоан Зарко в этот раз не смог проявить себя – француз был быстрее всех по ходу первого часа, но потом чувствительно упал. Он смог вернуться на трассу, но остался в середине второго десятка.

Еще ниже, на 19-м и 20-м местах, завершили сессию Фабио Куартараро и Франко Морбмделли из заводской Yamaha.

Предсезонная подготовка MotoGP продолжится в португальском Алгарве 11-12 марта.

Результаты тестов MotoGP на «Сепанге», 12 февраля