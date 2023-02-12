Предыдущая / Мартин возглавил протокол второго дня тестов MotoGP, несмотря на дождь и падение
MotoGP / Февральские тесты в Сепанге Отчет о тестах

Тесты MotoGP на «Сепанге» завершились с преимуществом Ducati

Гонщики итальянской марки заняли в воскресенье семь мест в десятке лидеров, лучшим стал Лука Марини из команды VR46. Неплохую скорость показала и Aprilia

Льюис Дункан
Автор:
Тесты MotoGP на «Сепанге» завершились с преимуществом Ducati
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Третий и последний день заездов в Малайзии вновь не обошелся без дождя, но он начался незадолго до клетчатого флага и почти не помешал работе команд. 

Еще до этого гонщики успели потренировать быстрые попытки, в которых лучшим с результатом 1:57.889 довольно неожиданно оказался Лука Марини на прошлогодней спецификации Ducati.  

К обеденному перерыву впереди был Хорхе Мартин из Pramac – он показал лучшее время в субботу, но не избежал падения по ходу дня, из-за чего ездил в воскресенье с болью в руке. Время испанца (1:58.204) уже стало лучшим с начала сессии, но в итоге соперники отодвинули его на пятую строчку. 

Сначала Маверик Виньялес, который потерял время с утра из-за технических проблем своей Aprilia, проехал за 1:58.106, а за час с небольшим до клетчатого флага протокол возглавил Марини. Таким образом, команда Валентино Росси стала быстрейшей во второй раз за три дня: в пятницу соперников опередил другой ее гонщик Марко Бедзекки. 

Франческо Баньяя, Ducati Team

Франческо Баньяя, Ducati Team

Фото: MotoGP

Чемпион мира Франческо Баньяя завершил тесты со вторым результом (+0,080), а в целом итоги сессии позволяют говорить, что в новом сезоне поклонников MotoGP ждет сражение Ducati и Aprilia – первые девять строчек заняли гонщики этих двух марок. 

Лучшим из всех остальных стал Марк Маркес, однако лидер Honda, как и накануне, уступил лучшему времени семь с лишним десятых. В воскресенье испанец попеременно работал на двух экспериментальных мотоциклах – он выбрал их из трех, которыми располагал изначально. 

Лучшим результатом KTM и вовсе оказалось 13-м место Пола Эспаргаро из GasGas Tech3.

Жоан Зарко в этот раз не смог проявить себя – француз был быстрее всех по ходу первого часа, но потом чувствительно упал. Он смог вернуться на трассу, но остался в середине второго десятка. 

Еще ниже, на 19-м и 20-м местах, завершили сессию Фабио Куартараро и Франко Морбмделли из заводской Yamaha.

Предсезонная подготовка MotoGP продолжится в португальском Алгарве 11-12 марта.

Читайте также:

Результаты тестов MotoGP на «Сепанге», 12 февраля

Позиция Гонщик Мотоцикл Круги Время Отрыв
1 Italy Лука Марини Ducati 54 1'57.889  
2 Italy Франческо Баньяя Ducati 43 1'57.969 0.080
3 Spain Маверик Виньялес Aprilia 56 1'58.036 0.147
4 Italy Энеа Бастьянини Ducati 42 1'58.149 0.260
5 Spain Хорхе Мартин Ducati 46 1'58.204 0.315
6 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 32 1'58.307 0.418
7 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 50 1'58.344 0.455
8 Italy Марко Беццекки Ducati 61 1'58.363 0.474
9 Spain Алекс Маркес Ducati 49 1'58.385 0.496
10 Spain Марк Маркес Honda 55 1'58.666 0.777
11 Spain Рауль Фернандес Aprilia 47 1'58.710 0.821
12 Spain Хоан Мир Honda 45 1'58.784 0.895
13 Spain Пол Эспаргаро GASGAS 37 1'58.797 0.908
14 South Africa Брэд Биндер KTM 52 1'58.812 0.923
15 France Жоан Зарко Ducati 50 1'58.852 0.963
16 Australia Джек Миллер KTM 54 1'58.901 1.012
17 Portugal Мигель Оливейра Aprilia 52 1'58.922 1.033
18 Spain Алекс Ринс Honda 55 1'58.932 1.043
19 France Фабио Куартараро Yamaha 63 1'58.943 1.054
20 Italy Франко Морбиделли Yamaha 44 1'58.986 1.097
21 Japan Такааки Накагами Honda 44 1'59.535 1.646
22 Spain Аугусто Фернандес GASGAS 46 1'59.660 1.771
23 United Kingdom Кэл Кратчлоу Yamaha 40 1'59.923 2.034
24 Germany Штефан Брадль Honda 43 2'00.435 2.546
25 Japan Кацуюки Накасуга Yamaha 0    
Полные результаты
Поделились
Комментарии

Мартин возглавил протокол второго дня тестов MotoGP, несмотря на дождь и падение
Льюис Дункан Больше от
Льюис Дункан
Мартин возглавил протокол второго дня тестов MotoGP, несмотря на дождь и падение

Мартин возглавил протокол второго дня тестов MotoGP, несмотря на дождь и падение

MotoGP
Февральские тесты в Сепанге

Мартин возглавил протокол второго дня тестов MotoGP, несмотря на дождь и падение Мартин возглавил протокол второго дня тестов MotoGP, несмотря на дождь и падение

Гонщик команды Росси стал лучшим в первый день зимних тестов MotoGP

Гонщик команды Росси стал лучшим в первый день зимних тестов MotoGP

MotoGP
Февральские тесты в Сепанге

Гонщик команды Росси стал лучшим в первый день зимних тестов MotoGP Гонщик команды Росси стал лучшим в первый день зимних тестов MotoGP

KTM показала обновленную ливрею для сезона-2023 в MotoGP

KTM показала обновленную ливрею для сезона-2023 в MotoGP

MotoGP
Презентация Red Bull KTM Factory Racing

KTM показала обновленную ливрею для сезона-2023 в MotoGP KTM показала обновленную ливрею для сезона-2023 в MotoGP

Самое важное:

Как изменилась за год машина McLaren: MCL60 vs. MCL36

Как изменилась за год машина McLaren: MCL60 vs. MCL36

Формула 1

Как изменилась за год машина McLaren: MCL60 vs. MCL36 Как изменилась за год машина McLaren: MCL60 vs. MCL36

Технический анализ: как Williams использовала идеи лидеров в своей FW45

Технический анализ: как Williams использовала идеи лидеров в своей FW45

Формула 1

Технический анализ: как Williams использовала идеи лидеров в своей FW45 Технический анализ: как Williams использовала идеи лидеров в своей FW45

В McLaren пообещали быстро исправить все недостатки новой машины

В McLaren пообещали быстро исправить все недостатки новой машины

Формула 1

В McLaren пообещали быстро исправить все недостатки новой машины В McLaren пообещали быстро исправить все недостатки новой машины

Галерея: все фото McLaren MCL60

Галерея: все фото McLaren MCL60

Формула 1

Галерея: все фото McLaren MCL60 Галерея: все фото McLaren MCL60

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.