Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Организаторы MotoGP отменили этап в Таиланде
MotoGP Новости

Тесты Довициозо не впечатлили Aprilia

Автор:

По словам Алеша Эспаргаро, он не видим вице-чемпиона мира в составе команды на 2022 год

Тесты Довициозо не впечатлили Aprilia

Андреа Довициозо не смог договориться с Ducati о продолжении совместных выступлений, после чего отклонил предложение Aprilia и остался вне гоночного пелотона. 

При этом 35-летний гонщик участвует в тестах с Aprilia и считается кандидатом на место в ее составе на будущий год. Правда, сейчас его шансы значительно снизились после объявления Маверика Виньялеса о досрочном расставании с Yamaha – испанца также называют претендентом на контракт с Aprilia.

Между тем, нынешний лидер команды Алеш Эспаргаро остался недоволен формой Довициозо на тестах. 

«Он поработал с нами, – рассказал Эспаргаро телеканалу DAZN. – Но пока он выглядит не слишком быстро. Да и вообще есть впечатление, что ему не хочется гоняться. 

Я его большой поклонник, но должен сказать, ему будет сложно выступать в качестве моего напарника».

Читайте также:

Andrea Dovizioso, Aprilia

Andrea Dovizioso, Aprilia

Photo by: Aprilia Racing

Алеш добавил: «Сейчас нам сложно дорабатывать мотоцикл, так как нужно пробовать множество новинок. Aprilia хочет, чтобы во время летнего перерыва я проводил тесты и работал в аэродинамической трубе. 

Было бы очень здорово иметь для этой работы сильного напарника или команду-сателлита, потому что так можно распределить нагрузку и собрать больше данных».

В 2022 году Aprilia продолжит выступать заводской командой с парой байков. Потенциальные клиенты из VR46 и Gresini в итоге сделали выбор в  пользу техники Ducati.

Сезон MotoGP возобновится 6-8 августа в Шпильберге. О том, каким окажется развитие событий в чемпионате мира, вы сможете узнать из прямых трансляций на видеоплатформе и телеканале «Моторспорт.ТВ».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Организаторы MotoGP отменили этап в Таиланде

Предыдущая новость

Организаторы MotoGP отменили этап в Таиланде
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Тайна из 90-х: Михаэль Шумахер едва не перешел в McLaren

24 мин
2
Формула 1

Ральф Шумахер: Лучше бы Феттель собирал очки, а не мусор

1 ч
3
Формула E

FIA перепишет правила Формулы Е после скандала в Лондоне

5 ч
4
Формула 1

Mercedes: Наивно думать, что мы сохраним победную форму в Венгрии

3 ч
5
Формула 1

Алонсо про 40-летие: Побреюсь и стану моложе

6 ч
Самое важное:
Тесты Довициозо не впечатлили Aprilia
MotoGP

Тесты Довициозо не впечатлили Aprilia

4 ч
Организаторы MotoGP отменили этап в Таиланде
MotoGP

Организаторы MotoGP отменили этап в Таиланде

22 июл. 2021 г.
Педроса вернется в MotoGP впервые после 2018 года
MotoGP

Педроса вернется в MotoGP впервые после 2018 года

20 июл. 2021 г.
Довициозо не был быстр на тестах и не хочет гоняться
MotoGP

Довициозо не был быстр на тестах и не хочет гоняться

10 июл. 2021 г.
Вместо Австралии участники MotoGP проведут этап в Портимане
MotoGP

Вместо Австралии участники MotoGP проведут этап в Портимане

6 июл. 2021 г.
Последние видео
Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона 01:56
MotoGP
3 нояб. 2020 г.

Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP 00:38
MotoGP
8 авг. 2020 г.

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP

Марк Маркес проводит занятия после операции 00:19
MotoGP
4 авг. 2020 г.

Марк Маркес проводит занятия после операции

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции 00:13
MotoGP
27 июл. 2020 г.

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка 00:38
MotoGP
25 июл. 2020 г.

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка

Больше от
Льюис Дункан
Педроса вернется в MotoGP впервые после 2018 года Гран При Штирии
MotoGP

Педроса вернется в MotoGP впервые после 2018 года

«Чувствовал себя идиотом». Гонка MotoGP расстроила Эспаргаро Голландский ТТ
MotoGP

«Чувствовал себя идиотом». Гонка MotoGP расстроила Эспаргаро

Yamaha объявила о досрочном расторжении контракта с Виньялесом
MotoGP

Yamaha объявила о досрочном расторжении контракта с Виньялесом

Андреа Довициозо Больше от
Андреа Довициозо
Довициозо не был быстр на тестах и не хочет гоняться
MotoGP

Довициозо не был быстр на тестах и не хочет гоняться

Довициозо не собирается выступать в 2021 году по wild card Гран При Франции
MotoGP

Довициозо не собирается выступать в 2021 году по wild card

Довициозо продолжит работу с Aprilia
MotoGP

Довициозо продолжит работу с Aprilia

Aprilia Racing Team Больше от
Aprilia Racing Team
Aprilia представила новый байк для MotoGP и выбрала гонщика
MotoGP

Aprilia представила новый байк для MotoGP и выбрала гонщика

Выставил ногу, махал руками, показал средний палец. Два пилота MotoGP повздорили на квалификации в Шпильберге Гран При Австрии
MotoGP

Выставил ногу, махал руками, показал средний палец. Два пилота MotoGP повздорили на квалификации в Шпильберге

Петруччи попросился в Aprilia и KTM, чтобы остаться в Moto GP
MotoGP

Петруччи попросился в Aprilia и KTM, чтобы остаться в Moto GP

Самое читаемое Сегодня

Тайна из 90-х: Михаэль Шумахер едва не перешел в McLaren
Формула 1 Формула 1

Тайна из 90-х: Михаэль Шумахер едва не перешел в McLaren

Ральф Шумахер: Лучше бы Феттель собирал очки, а не мусор
Формула 1 Формула 1

Ральф Шумахер: Лучше бы Феттель собирал очки, а не мусор

FIA перепишет правила Формулы Е после скандала в Лондоне
Формула E Формула E

FIA перепишет правила Формулы Е после скандала в Лондоне

Mercedes: Наивно думать, что мы сохраним победную форму в Венгрии
Формула 1 Формула 1

Mercedes: Наивно думать, что мы сохраним победную форму в Венгрии

Алонсо про 40-летие: Побреюсь и стану моложе
Формула 1 Формула 1

Алонсо про 40-летие: Побреюсь и стану моложе

Леклер назвал главное отличие Сайнса от Феттеля
Формула 1 Формула 1

Леклер назвал главное отличие Сайнса от Феттеля

Ферстаппен поправился после аварии. Его мотор пока не починили
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен поправился после аварии. Его мотор пока не починили

Технический анализ: как Ferrari решила главную проблему 2020 года
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: как Ferrari решила главную проблему 2020 года

Самое важное:

Тесты Довициозо не впечатлили Aprilia
MotoGP MotoGP

Тесты Довициозо не впечатлили Aprilia

Организаторы MotoGP отменили этап в Таиланде
MotoGP MotoGP

Организаторы MotoGP отменили этап в Таиланде

Педроса вернется в MotoGP впервые после 2018 года
MotoGP MotoGP

Педроса вернется в MotoGP впервые после 2018 года

Довициозо не был быстр на тестах и не хочет гоняться
MotoGP MotoGP

Довициозо не был быстр на тестах и не хочет гоняться

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.