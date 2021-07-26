Тесты Довициозо не впечатлили Aprilia

Андреа Довициозо не смог договориться с Ducati о продолжении совместных выступлений, после чего отклонил предложение Aprilia и остался вне гоночного пелотона.

При этом 35-летний гонщик участвует в тестах с Aprilia и считается кандидатом на место в ее составе на будущий год. Правда, сейчас его шансы значительно снизились после объявления Маверика Виньялеса о досрочном расставании с Yamaha – испанца также называют претендентом на контракт с Aprilia.

Между тем, нынешний лидер команды Алеш Эспаргаро остался недоволен формой Довициозо на тестах.

«Он поработал с нами, – рассказал Эспаргаро телеканалу DAZN. – Но пока он выглядит не слишком быстро. Да и вообще есть впечатление, что ему не хочется гоняться.

Я его большой поклонник, но должен сказать, ему будет сложно выступать в качестве моего напарника».

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Andrea Dovizioso, Aprilia Photo by: Aprilia Racing

Алеш добавил: «Сейчас нам сложно дорабатывать мотоцикл, так как нужно пробовать множество новинок. Aprilia хочет, чтобы во время летнего перерыва я проводил тесты и работал в аэродинамической трубе.

Было бы очень здорово иметь для этой работы сильного напарника или команду-сателлита, потому что так можно распределить нагрузку и собрать больше данных».

В 2022 году Aprilia продолжит выступать заводской командой с парой байков. Потенциальные клиенты из VR46 и Gresini в итоге сделали выбор в пользу техники Ducati.

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