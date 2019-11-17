Теперь Ducati. Зарко сватают во все команды сразу

Сразу после досрочного расставания Жоана Зарко с заводской командой KTM (где гонщик провел чуть больше чем половины сезона вместо запланированных двух) перспектива француза на 2020 год выглядели не слишком оптимистично. Большинство вакансий и в заводских коллективах, и в командах-сателлитах были уже заняты – и ближайшая масштабная перетряска составов считалась возможной только в следующее межсезонье.

Однако на последние три гонки услугами Зарко заручилась команда LCR Honda, которой требовалась замена ложащемуся на операцию Такааки Накагами. Это сразу же спровоцировало слухи, что заводской коллектив Honda рассматривает француза как кандидата на место второго пилота – на фоне низкой результативности Хорхе Лоренсо. И хотя ни одна из сторон пока не дала оснований думать, что выступления Зарко являются своего рода пробой сил с прицелом на 2020 год – окончательно этот вопрос, похоже, будет снят только после официального объявления о том, кто же станет партнером Марка Маркеса в следующем сезоне.

Также на этой неделе Зарко пришлось отбиваться от слухов, что промоутеры MotoGP из компании Dorna пытаются пристроить француза в Avintia – одну из клиентских команд Ducati.

«Мне нужен хороший мотоцикл и хорошая команда, – прокомментировал пилот слухи по просьбе Motorsport.com. – Но Avintia, с моей точки зрения, не принадлежит к числу топ-команд. И если мне придется искать место на этом уровне, я уж лучше договорюсь о возвращении в Moto2».

Вскоре после этого в паддоке был озвучен еще один вариант развития событий: Зарко становится одним из пилотов команды Pramac (еще одного сателлита Ducati), в то время как один из нынешних пилотов этого коллектива Джек Миллер переходит в заводскую команду в пару к Андреа Довициозо. Примечательно, что все эти варианты обсуждаются в ситуации, когда все 6 пилотов, выступающих на Ducati, имеют подписанные контракты на следующий год. К примеру, заводской коллектив еще летом гарантировал место второго пилота Данило Петруччи.

Сам Зарко в беседе с Motorsport.com назвал приоритетом борьбу за место в заводской Honda.

Напомним, сегодня Зарко выйдет на старт последней в этом сезоне гонки MotoGP. Заезд пройдет на трассе в Валенсии, а увидеть прямую трансляцию заезда можно на видеоплатформе «Моторспорт ТВ», начиная с 15:30.