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MotoGP / Новость

Так угодно монстру. Почему заезды Хэмилтона и Росси были закрыты для болельщиков и медиа

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Так угодно монстру. Почему заезды Хэмилтона и Росси были закрыты для болельщиков и медиа
Автор:
10 дек. 2019 г., 10:04

Казалось, такая история, как встреча двух главных гоночных звезд на одной трассе и их обмен техникой, не может пройти за закрытыми дверями. Но до сих пор нигде нет ни единого кадра, сделанного в понедельник в Валенсии. Почему же так вышло?

О том, что обладатели в общей сложности 13 титулов в двух самых престижных категориях мира моторов – Формулы 1 и MotoGP – планируют совместное мероприятие, говорили уже много месяцев. Разумеется, это уже не первый подобный случай, когда две звезды меняются машинами, но все же Льюис Хэмилтон и Валентино Росси –  имена особенные.

Гонщик Mercedes объективно доминирует в современной Ф1, готовясь побить за рулем серебристой машины исторические рекорды Михаэля Шумахера. «Доктор» хоть и не побеждал в MotoGP уже более года, но его регалии, скорость и желание выходить на старт даже на пятом десятке делают итальянца живой легендой спорта. 

Казалось бы – встреча двух столь медийных персонажей просто обязана происходить в присутствии сотен журналистов, ибо подобный информационный повод является настолько идеальным, насколько это вообще возможно. Оба паддока много недель обсуждали, как это будет, но…

Понедельник закончился, а мы по-прежнему не видим ни одной фотографии, ни одного видеоролика из Валенсии. В преддверии заездов Росси опубликовал в инстаграме пару кадров с примерки сиденья на базе в Брэкли, Хэмилтон ограничился архивным фото.

Чем вызвана эта стена молчания? Так было угодно компании Monster Energy. Тактика производителя энергетических напитков выглядит как минимум не бесспорной: сначала потратить многие месяцы усилий, чтобы согласовать все детали встречи звезд, а затем провести их вдали от посторонних глаз. 

Показательно, что до сих пор даже в социальных сетях нет ни единого кадра с трассы Рикардо Тормо. В наши дни, когда любое событие мгновенно становится достоянием гласности, подобный режим тишины просто сложно себе представить. 

Но в Monster приняли такое решение, и компанию можно понять. Они получили эксклюзивное право рассказать нам о заездах Льюиса с Валентино – и можно не сомневаться, что в итоге публикация кадров с мероприятия вызовет настоящий фурор, маркетинговый эффект от которого будет весьма серьезным. А ведь ради этого все и затевалось, не так ли? 

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Об этой статье

Серия Формула 1 , MotoGP
Местонахождение Валенсия
Пилоты Валентино Росси В Магазин , Льюис Хэмилтон В Магазин
Команды Mercedes В Магазин , Yamaha Factory Racing
Автор Маттео Нуньес

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