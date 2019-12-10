Так угодно монстру. Почему заезды Хэмилтона и Росси были закрыты для болельщиков и медиа

О том, что обладатели в общей сложности 13 титулов в двух самых престижных категориях мира моторов – Формулы 1 и MotoGP – планируют совместное мероприятие, говорили уже много месяцев. Разумеется, это уже не первый подобный случай, когда две звезды меняются машинами, но все же Льюис Хэмилтон и Валентино Росси – имена особенные.

Гонщик Mercedes объективно доминирует в современной Ф1, готовясь побить за рулем серебристой машины исторические рекорды Михаэля Шумахера. «Доктор» хоть и не побеждал в MotoGP уже более года, но его регалии, скорость и желание выходить на старт даже на пятом десятке делают итальянца живой легендой спорта.

Казалось бы – встреча двух столь медийных персонажей просто обязана происходить в присутствии сотен журналистов, ибо подобный информационный повод является настолько идеальным, насколько это вообще возможно. Оба паддока много недель обсуждали, как это будет, но…

Понедельник закончился, а мы по-прежнему не видим ни одной фотографии, ни одного видеоролика из Валенсии. В преддверии заездов Росси опубликовал в инстаграме пару кадров с примерки сиденья на базе в Брэкли, Хэмилтон ограничился архивным фото.

Чем вызвана эта стена молчания? Так было угодно компании Monster Energy. Тактика производителя энергетических напитков выглядит как минимум не бесспорной: сначала потратить многие месяцы усилий, чтобы согласовать все детали встречи звезд, а затем провести их вдали от посторонних глаз.

Показательно, что до сих пор даже в социальных сетях нет ни единого кадра с трассы Рикардо Тормо. В наши дни, когда любое событие мгновенно становится достоянием гласности, подобный режим тишины просто сложно себе представить.

Но в Monster приняли такое решение, и компанию можно понять. Они получили эксклюзивное право рассказать нам о заездах Льюиса с Валентино – и можно не сомневаться, что в итоге публикация кадров с мероприятия вызовет настоящий фурор, маркетинговый эффект от которого будет весьма серьезным. А ведь ради этого все и затевалось, не так ли?