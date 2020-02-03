Сводный брат Росси не верит в шанс оказаться в одной команде с Валентино
Лука Марини полагает, что партнером Росси в 2021 году будет Франко Морбиделли.
В 2021 году семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси лишится места в заводской команде Yamaha. Японский коллектив уже заключил контракты на этот сезон с Мавериком Виньялесом и Фабио Куартараро. Сам Росси еще не объявил, будет ли продолжать карьеру после сезона-2020, но если ветеран решит остаться, Yamaha готова предоставить ему полностью заводской байк M1, который получат и основные пилоты.
У Росси есть собственная команда в категории Moto2, носящая имя VR46, однако ожидается, что если итальянец останется в MotoGP с Yamaha, то будет выступать за ее команду-сателлит – Petronas SRT. В VR46 выступает сводный брат Валентино – Лука Марини, который имеет на своем счету две победы. Он надеется на перевод в MotoGP, но не верит, что окажется с Росси в одной команде. Сейчас за Petronas кроме Куартараро выступает Франко Морбиделли.
«Все говорят об этом [совместном выступлении с Росси], но это кажется невозможным, – сказал Марини. – Там есть Франко Морбиделли, который уже показал себя в MotoGP. Может, выступление Куартараро немного подвинуло его в тень, но, по-моему, в 2019 он выступил очень хорошо, а в этом году будет еще лучше».
Марини также не верит, что сможет найти хоть какое-то место в MotoGP на 2021 год: «Уже почти все распределено. Оставшиеся контракты подпишут после первых гонок сезона-2020, останется мало мест, в том числе из-за смены поколений. В MotoGP осталось мало ветеранов».
Следить за тем, как пойдет борьба в MotoGP в 2020 году можно на «Моторспорт.ТВ»
Дополнительная информация: Маттео Нуньес
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Валентино Росси В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Сводный брат Росси не верит в шанс оказаться в одной команде с Валентино
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