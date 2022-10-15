Suzuki запланировала тесты MotoGP. Никто не понимает зачем

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Как стало известно Motorsport.com, команда Suzuki на следующей неделе запланировала тесты в Японии своего байка MotoGP, которые проведет их запасной гонщик Такуя Цуда. Эти тесты нацелены на получение данных о новых аэродинамических элементах, которые могут использоваться в гонках.

Нюанс в том, что у Suzuki остается последний этап в Валенсии, в котором данные с тестов еще могу как-то помочь. Команда еще в мае объявила о том, что это будет ее последний сезон в MotoGP.

Информацию о тестах можно было объяснить тем, что производитель мотоциклов передумал покидать чемпионат, однако это опровергается многочисленными фактами о том, что ключевые сотрудники команды, включая двух пилотов, уже подписали контракты с другими участниками чемпионата.

Скорее все выглядит так, что в Suzuki заключили соглашение о проведении тестов еще до того, как приняли решение покинуть чемпионат, и теперь просто не могут отказаться от мероприятия, так как расходы за него уже оплачены. Напомним, что марка приняла решение покинуть MotoGP именно для экономии средств.

Дополнительная информация: Эндрю ван Левен