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MotoGP Новости

В Suzuki всерьез задумались об обновлении состава

Три последних года за команду выступали Хоан Мир и Алекс Ринс – но теперь решено внимательно изучить других кандидатов

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В Suzuki всерьез задумались об обновлении состава
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Оба нынешних гонщика Suzuki выступают в ее составе с момента своего дебюта в премьер-классе: Ринс с 2017 года, Мир – с 2019-го. Действующие контракты у обоих заканчиваются в этом году. По традициям MotoGP о продлении сотрудничества обычно объявляют весной, однако глава команды Ливио Суппо дал понять, что в этот раз Suzuki будет действовать иначе. 

Дело в том, что японский концерн всерьез смотрит в сторону действующего чемпиона мира Фабио Куартараро, который с 2023-го также становится свободным агентом. Тот уже дал понять, что готов расстаться в Yamaha – но только при условии, что его новая команда будет активно инвестировать в развитие техники. 

«Фабио это Фабио, – сказал Суппо в интервью Canal+. – Он отлично провел прошлый сезон, став единственным, кто сильно выступал на Yamaha. Определенно, он заслуженно стал чемпионом – при этом Алекс и Хоан, по моему мнению, на том же уровне».

Он добавил, что команда не собирается просто так отказываться от чемпиона MotoGP 2020 года Мира и победителя нескольких Гран При Ринса, но изучит развитие событий в этом сезоне и сравнит двух испанцев с другими потенциальными кандидатами: «Сахара-сан (проджект-менеджер Suzuki, – прим.ред.) недавно сказал, что у нас есть отличная пара гонщиков, заменить которых будет не так просто. Потому нам важно сохранить их. 

Но с другой стороны – может, потому, что я становлюсь старше, – стоит вспомнить, какой была MotoGP 15 или 20 лет назад. В ту пору предпочитали подождать, и лишь потом принимать решение. Это идет на пользу гонкам.

Впрочем, мне бы вообще молчать о таких вещах, если помните историю с Кейси».

Суппо имеет в виду переход Кейси Стоунера из Ducati в Honda, где итальянец тогда работал. О том, что гонщик сменит команду, официально объявили без малого за год до его перехода. 

Если оценивать потенциальных кандидатов в Suzuki, то в паддоке ходили слухи об интересе японцев к Франческо Баньяе, но тот недавно продлил соглашение с Ducati.

«Надо следить за событиями, – объяснило Суппо. – Я прекрасно понимаю, почему в Ducati так заинтересованы в Баньяе. Это дает им уверенность в будущем. Нам тоже важно помнить об этом. Но все же, и компании, и команде, и гонщикам стоит подождать. После нескольких этапов ситуация всегда становится более понятной».

Первый этап нового сезона MotoGP в Катаре принес Хоану Миру и Алексу Ринсу шестое и седьмое места. Он интересе к испанцам со стороны кого-то из команд-соперников пока ничего не известно.  

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