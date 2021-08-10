Suzuki стала как все – и добилась прорыва в MotoGP

Второе место Хоана Мира на состоявшемся в минувшее воскресенье мотоциклетном Гран При Штирии стало лучшим в этом сезоне результатом для команды Suzuki.

Хотя до этого испанец уже трижды финишировал в первой тройке, каждый раз он поднимался лишь на третью ступень подиума. На этот же раз он уверенно занимал второе место по ходу большей части дистанции – чего пилоту удалось добиться в том числе благодаря хорошему квалификационному результату. Если обычно для пилотов Suzuki не является редкость старт из второй десятки, гонку на «Ред Булл Ринге» Мир начал с 5-й позиции. И это стало только вторым в этом сезоне случае, когда по итогам субботы представитель Suzuki оказывался в первой пятерке.

По общему мнению, главной причиной прогресса является появление на мотоциклах японской марки т.н. хоулшота – механического устройства, которое позволяет гонщику уменьшать дорожный просвет на выходе из поворота и благодаря этому улучшать интенсивность разгона. Впервые такое решение появилось на мотоциклах Ducati в 2019 году, и постепенно им стали обзаводиться и другие производители. В результате Suzuki (выигравшая в прошлом году командный зачет и сделавшая Мира победителем мирового первенства) осталась единственным коллективом, в распоряжении пилотов которого хоулшота не было.

На Гран При Штирии это устройство появилось на обоих мотоциклах коллектива – и именно с этим фактом Мир связывает свое столь уверенное выступление.

«Это и в самом деле важное улучшение, – рассказал гонщик журналистам в паддоке трассе «Ред Булл Ринг». – И я теперь даже не слишком хорошо понимаю, как мы без этой системы смогли так сильно провести начало сезона. Такое ощущение, что я долго был в догоняющих, а сейчас внезапно оказался в одном ряду со своими соперниками. Так что, я доволен. К тому же, я был не так уж далек от победы – просто совершил пару ошибок и съехал с идеальной траектории на внешний радиус».

На протяжении большей части гонки Мир не уступал в темпе лидировавшему Хорхе Мартину на Ducati – но ближе к концу заезда задняя шина на мотоцикле Suzuki сильно потеряла в сцеплении с трассой и Мартин смог оторваться от соперника.

«Сражение с Ducati – всегда серьезный вызов, ведь эти мотоциклы так быстро разгоняются, так здорово замедляются, а преимущества наших байков – в скорости на апексе поворота. И на этой трассе разгонная и тормозная динамика влияют на твой темп сильнее, чем преимущества нашего мотоцикла.

Я выкладывался на полную. Конечно, терял на первом и втором секторах, которые почти полностью состоят из прямых – но старался отыгрывать упущенное на третьем и четвертом секторах, где больше поворотов. Однако, когда задняя шина подизносилась, я стал еще больше проигрывать на разгонах. Мой байк буксовал на выходе из поворотов – а Хорхе разгонялся нормально и каждый раз еще немного отрывался».

Успех позволил Миру выйти на 3-е место в общем зачете с отставанием в 11 очков от занимающего 2-ю сточку Жоана Зарко (Pramac Ducati) и в 51 – от лидирующего Фабио Куартараро (Yamaha). Сможет ли лидер Suzuki и дальше сокращать отставание – покажет Гран При Австрии, который уже в эти выходные пройдет на той же трассе «Ред Булл Ринг». Телеканал и видеоплатформа «Моторспорт.ТВ» покажут в прямом эфире квалификации и гонки во всех классах.