Suzuki сохранит Алекса Ринса и Хоана Мира еще на два года

Гоночный коллектив Suzuki в чемпионате мира Moto GP выбрал пилотов на 2021 и 2022 год. Однако, по информации Motorsport.com, команда продлит контракты с действующими пилотами Алексом Ринсом и Хоаном Миром.

«Мы пока не заключили контрактов с гонщиками, ничего не подписано, – заявил руководитель команды Давиде Бривио. – Но мы уже договорились с Ринсом о долговременном сотрудничестве, у нас есть совместное желание продолжить работу. То же я могу сказать и о Хоане.

Много месяцев назад мы поняли, что хотим продолжить выступления с действующими гонщиками, но за нашей командой стоит большая корпорация, так что процесс согласований занимает время. Кроме того, сам рынок гонщиков все время меняется. Однако мы рассчитываем подписать контракты как можно быстрее. С гонщиками мы все уже обсудили и обо всем договорились».

В прошлом году Алекс Ринс одержал на Suzuki две победы, сравнявшись по этому показателю с Мавериком Виньялесом и Андреа Довициозо и уступив только Марку Маркесу.

Из заводских команд MotoGP пока лишь Yamaha официально определилась со своим составом после окончания сезона 2020 года. Маверик Виньялес сохранит свое место команде, а на место Валентино Росси придет Фабио Куартараро, выступающий за клиентскую команду Petronas Yamaha.

Первая гонка нового сезона MotoGP пройдет в Катаре 8 марта. Посмотреть ее можно будет на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».



