Suzuki представила мотоцикл для нового сезона MotoGP
Заводская команда провела церемонию накануне старта тестов на «Сепанге»
Для Suzuki предстоящий сезон в премьер-классе чемпионата мира станет восьмым по счету – и четвертым подряд с одной и той же парой гонщиков, Хоаном Миром и Алексом Ринсом.
После чемпионского 2020-го минувший год оказался сложным для японцев – впервые с 2018-го они не смогли одержать ни одной победы. При этом Мир шесть раз поднимался на подиум и завершил чемпионат третьим в личном зачете. Ринс же часто попадал в аварии и стал лишь 13-м.
Главной причиной неудач Suzuki стали недостаточные темпы развития мотоцикла GSX-RR по сравнению с предшествующим чемпионским сезоном.
На презентации в пятницу команда показала новую ливрею – можно отметить, что по сравнению с прежней в ней стало больше черного.
«Межсезонье вышло напряженным, пришлось всерьез потрудиться как на европейской, так и на японской базе, – рассказал глава команды Шиничи Сахара. – Все вложили огромные усилия в подготовку к новому сезону, в котором мы рассчитываем стать куда сильнее.
Мы очень верим в новый проект, двух наших гонщиков – и очень ждем старта тестов, а следом и гонок.
Наш GSX-RR смотрится впечатляюще, а с поддержкой ключевых спонсоров, болельщиков и сотрудников команды мы рассчитывает как можно скорее вернуться на вершину подиума».
Он добавил: «На последних тестах в Хересе [в конце ноября] обновленные компоненты мотоцикла уже показали отличный потенциал, а отзывы тест-пилота Сильвен Гинтоли, а также Хоана с Алексом, были очень позитивными.
Это придало нам хорошего настроения на зиму. Давайте посмотрим, что принесет предстоящий сезон».
Suzuki не стала никем заменять ушедшего в Alpine F1 тим-менеджера Давиде Бривио. Вместо этого была сформирована группа менеджеров во главе с Сахарой, однако позже японец признал, что совмещать все посты сразу он не готов.
Пока компания еще не объявила, кто же станет ее тим-менеджером предстоящем сезоне.
Тесты MotoGP стартуют в Малайзии 5 февраля.
Фотограф: Suzuki MotoGP
Фотограф: Suzuki MotoGP
Фотограф: Suzuki MotoGP
Фотограф: Suzuki MotoGP
Фотограф: Suzuki MotoGP
Фотограф: Suzuki MotoGP
Фотограф: Suzuki MotoGP
Фотограф: Suzuki MotoGP
Фотограф: Suzuki MotoGP
Фотограф: Suzuki MotoGP
Фотограф: Suzuki MotoGP
Фотограф: Suzuki MotoGP
Фотограф: Suzuki MotoGP