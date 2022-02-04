Suzuki представила мотоцикл для нового сезона MotoGP

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Для Suzuki предстоящий сезон в премьер-классе чемпионата мира станет восьмым по счету – и четвертым подряд с одной и той же парой гонщиков, Хоаном Миром и Алексом Ринсом.

После чемпионского 2020-го минувший год оказался сложным для японцев – впервые с 2018-го они не смогли одержать ни одной победы. При этом Мир шесть раз поднимался на подиум и завершил чемпионат третьим в личном зачете. Ринс же часто попадал в аварии и стал лишь 13-м.

Главной причиной неудач Suzuki стали недостаточные темпы развития мотоцикла GSX-RR по сравнению с предшествующим чемпионским сезоном.

На презентации в пятницу команда показала новую ливрею – можно отметить, что по сравнению с прежней в ней стало больше черного.

«Межсезонье вышло напряженным, пришлось всерьез потрудиться как на европейской, так и на японской базе, – рассказал глава команды Шиничи Сахара. – Все вложили огромные усилия в подготовку к новому сезону, в котором мы рассчитываем стать куда сильнее.

Мы очень верим в новый проект, двух наших гонщиков – и очень ждем старта тестов, а следом и гонок.

Наш GSX-RR смотрится впечатляюще, а с поддержкой ключевых спонсоров, болельщиков и сотрудников команды мы рассчитывает как можно скорее вернуться на вершину подиума».

Он добавил: «На последних тестах в Хересе [в конце ноября] обновленные компоненты мотоцикла уже показали отличный потенциал, а отзывы тест-пилота Сильвен Гинтоли, а также Хоана с Алексом, были очень позитивными.

Это придало нам хорошего настроения на зиму. Давайте посмотрим, что принесет предстоящий сезон».

Suzuki не стала никем заменять ушедшего в Alpine F1 тим-менеджера Давиде Бривио. Вместо этого была сформирована группа менеджеров во главе с Сахарой, однако позже японец признал, что совмещать все посты сразу он не готов.

Пока компания еще не объявила, кто же станет ее тим-менеджером предстоящем сезоне.

Тесты MotoGP стартуют в Малайзии 5 февраля.

Мотоциклы Хоана Мира и Алекса Ринса, Team Suzuki MotoGP 1 / 13 Фотограф: Suzuki MotoGP Мотоциклы Хоана Мира и Алекса Ринса, Team Suzuki MotoGP 2 / 13 Фотограф: Suzuki MotoGP Хоан Мир, Team Suzuki MotoGP, Алекс Ринс, Team Suzuki MotoGP 3 / 13 Фотограф: Suzuki MotoGP Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP 4 / 13 Фотограф: Suzuki MotoGP Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP 5 / 13 Фотограф: Suzuki MotoGP Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP 6 / 13 Фотограф: Suzuki MotoGP Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP 7 / 13 Фотограф: Suzuki MotoGP Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP 8 / 13 Фотограф: Suzuki MotoGP Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP 9 / 13 Фотограф: Suzuki MotoGP Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP 10 / 13 Фотограф: Suzuki MotoGP Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP 11 / 13 Фотограф: Suzuki MotoGP Алекс Ринс, Team Suzuki MotoGP 12 / 13 Фотограф: Suzuki MotoGP Хоан Мир, Team Suzuki MotoGP 13 / 13 Фотограф: Suzuki MotoGP