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MotoGP / Презентация Suzuki Новости

Suzuki представила мотоцикл для нового сезона MotoGP

Заводская команда провела церемонию накануне старта тестов на «Сепанге»

Suzuki представила мотоцикл для нового сезона MotoGP
Льюис Дункан
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Для Suzuki предстоящий сезон в премьер-классе чемпионата мира станет восьмым по счету – и четвертым подряд с одной и той же парой гонщиков, Хоаном Миром и Алексом Ринсом. 

После чемпионского 2020-го минувший год оказался сложным для японцев – впервые с 2018-го они не смогли одержать ни одной победы. При этом Мир шесть раз поднимался на подиум и завершил чемпионат третьим в личном зачете. Ринс же часто попадал в аварии и стал лишь 13-м. 

Главной причиной неудач Suzuki стали недостаточные темпы развития мотоцикла GSX-RR по сравнению с предшествующим чемпионским сезоном.

На презентации в пятницу команда показала новую ливрею – можно отметить, что по сравнению с прежней в ней стало больше черного. 

«Межсезонье вышло напряженным, пришлось всерьез потрудиться как на европейской, так и на японской базе, – рассказал глава команды Шиничи Сахара. – Все вложили огромные усилия в подготовку к новому сезону, в котором мы рассчитываем стать куда сильнее. 

Мы очень верим в новый проект, двух наших гонщиков – и очень ждем старта тестов, а следом и гонок. 

Наш GSX-RR смотрится впечатляюще, а с поддержкой ключевых спонсоров, болельщиков и сотрудников команды мы рассчитывает как можно скорее вернуться на вершину подиума».

Он добавил: «На последних тестах в Хересе [в конце ноября] обновленные компоненты мотоцикла уже показали отличный потенциал, а отзывы тест-пилота Сильвен Гинтоли, а также Хоана с Алексом, были очень позитивными.  

Это придало нам хорошего настроения на зиму. Давайте посмотрим, что принесет предстоящий сезон».

Suzuki не стала никем заменять ушедшего в Alpine F1 тим-менеджера Давиде Бривио. Вместо этого была сформирована группа менеджеров во главе с Сахарой, однако позже японец признал, что совмещать все посты сразу он не готов. 

Пока компания еще не объявила, кто же станет ее тим-менеджером  предстоящем сезоне. 

Тесты MotoGP стартуют в Малайзии 5 февраля. 

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