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MotoGP / Новость

Suzuki показала ливрею в честь 100-летия бренда

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Suzuki показала ливрею в честь 100-летия бренда
Автор:
, редактор
6 февр. 2020 г., 08:00

Японская команда готовится к шестому сезону после возвращения в MotoGP.

Команда MotoGP Suzuki представила новую ливрею на 2020 год. На этот раз байк японской команды раскрашен в серебристо-голубые тона, чтобы отметить столетие бренда. От желтого в раскраске решено было отказаться. 

 

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Представляя новую ливрею на «Сепанге» в четверг, тим-менеджер Давиде Бривио сказал: «Для Suzuki предстоящий год будет особенным, это наш 60-й сезон в гонках. Так что мы еще более мотивированы принести хорошие результаты нашей компании и нашим болельщикам. 

Инженеры в Японии работали над несколькими моментами и небольшими деталями, не считая мотора. По ходу тестов мы нацелены стать еще сильнее. Гонщики готовы и в нетерпении, и я верю, что мы должны нацеливаться на еще более высокие результаты для команды и каждого из гонщиков».

Сезон-2020 будет шестым для Suzuki после возвращения в MotoGP. Команда проведет его с прошлогодним составом пилотов – Алекс Ринс и Жоан Мир.

Прошлый сезон Suzuki завершила на пятом месте в командном зачете и на четвертом в чемпионате конструкторов. В личном первенстве Ринс занял четвертое место, а Мир – 12-е.

Следить за ходом сезона-2020 в MotoGP вы сможете на «Моторспорт.ТВ»

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Автор Иван Матушкин

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