Suzuki отказалась считать провалом квалификацию в Ле-Мане

Пилоты чемпионской команды Suzuki не слишком удачно провели квалификацию мотоциклетного Гран При Франции, который в эти выходные проходит на трассе в Ле-Мане. Хоан Мир и Алекс Ринс не смогли попасть в число участников второго сегмента ни по итогам тренировок, ни в ходе борьбы за лучшие времена на круге в первом сегменте. В итоге два испанца начнут гонку с 14-й и 15-й позиций.

При этом действующий чемпион MotoGP не стал воспринимать такой результат квалификации как провал.

«В целом день для нас прошел неплохо, – оценил испанец итоги субботы, общаясь с прессой по окончании заездов. – Я хорошо себя чувствовал и в третьей тренировке на мокрой трассе, и в четвертой, когда асфальт был сухим. И в квалификации я тоже был уверен в своих силах. Но в самом конце первого сегмента трасса начала просыхать невероятно быстро, а я был на мягких шинах – и думаю, перегрел покрышки. Из-за этого нужного уровня сцепления в нужный момент у меня не было.

Конечно, жаль, что все так сложилось – но это полезный опыт на будущее. В целом же я рад тому, что у нас была нужная скорость для сражения за самые высокие позиции. Конечно, стартовать 14-м – не самый лучший вариант. Но я почти всегда стартую из второй десятки – так что, для меня ничего нового в этом нет».

Напарник Мира был меньше доволен тем, как развивались события в субботу – но отметил, что при переменчивой погоде добиться хорошего результата непросто.

«Да, день был сложным, – поделился своими впечатлениями Ринс. – В таких условиях сложно быстро со всем определиться. Мы решили начать с шиной средней жесткости на переднем колесе и мягкой покрышкой на заднем – а потом по ходу заезда поставить резину Medium и назад. Может быть, если бы мы придерживались такой схемы, результат был бы лучше. Но на трассе пришлось думать о том, как выжать из имеющейся комбинации максимум темпа, а не о том, когда заезжать в боксы и какие шины ставить…»