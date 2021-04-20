Suzuki останется в MotoGP до 2026 года

Действующие чемпионы MotoGP из Suzuki продлили контракт с серией до 2026 года. Команда заключила пятилетний договор с промоутером чемпионата Dorna.

В прошлом сезоне Suzuki в седьмой раз в истории стала чемпионом самого престижного класса в мотогонках. Японцы выиграли как командный, так и личный зачет, где первое место занял Хоан Мир.

Suzuki стал пятым производителем, подписавшим с Dorna новый контракт. Из шести представленных в чемпионате брендов сделку пока не заключила Aprilla, однако ее уход из серии также не ожидается.