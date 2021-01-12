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MotoGP / Новость

Suzuki не нашла замены боссу, который (вроде бы) уходит в Формулу 1

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Suzuki не нашла замены боссу, который (вроде бы) уходит в Формулу 1
Автор:
, Главный редактор

Обязанности Давиде Бривио будут распределены между другими сотрудниками чемпионского коллектива MotoGP

Успех Suzuki в прошлогоднем чемпионате MotoGP был близок к сенсационному. Совсем недавно японская команда была не более чем крепким середняком – и вдруг именно она лучше всех воспользовалась отсутствием на трассе многократного чемпиона Марка Маркеса. Выступающий на Suzuki испанец Хоан Мир стал чемпионом (всего на второй год выступлений в самом быстром классе), а его коллектив завоевал первое место в командном зачете.

На этом фоне почти сенсацией стала недавняя новость об отставке Давиде Бривио – руководителя команды, который привел Suzuki к этому громкому успеху. Причем новым местом работы итальянца, по сообщению нескольких источников, должна стать выступающая в Формуле 1 команда Renault (к началу сезона ее переименуют Alpine).

Тем временем в Renault случаются и увольнения:

Новое назначение пока не подтверждено официально, и действительно ли Бривио придет во французский коллектив – одна из главных интриг ближайших недель для болельщиков Ф1. Возможно, ответ будет дан уже в четверг: на этот день запланирована публичная презентация нового глобального плана развития компании Renault, которым будет представлен генеральным директором концерна Лукой де Мео.

Для фанатов MotoGP интрига скорее в том, кто придет на место Бривио. Однако, по имеющейся у Motorsport.com информации, пока у японцев нет планов по срочному закрытию этой вакансии.

Судя по всему, в ближайшие месяцы Suzuki будет разрабатывать план по реорганизации структуры управления командой. Пока же обязанности, которые исполнял Бривио, будут распределены между другими сотрудниками. В частности, руководителем гоночной программы Синичи Сахарой и техническим директором Кеном Каваучи. Как эта ситуация скажется на результативности команды – еще одна достойная интрига. Но не ближайших недель, а всего сезона MotoGP.

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Тем временем из Италии приходят обнадеживающие новости о состоянии Фаусто Грезини – босса команды, в настоящий момент являющейся заводским коллективом марки Aprilia. В конце декабря подхватившего коронавирус итальянца госпитализировали, причем его состояние стремительно ухудшалось – в итоге Грезини подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

На прошлой неделе представители команды Gresini сообщили, что состояние итальянца стабилизировалось и врачи привели пациента в сознание. Однако в целом ситуация остается серьезной – в частности, Грезини по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

 

Анализ: как Бривио вернет Renault в лидеры Формулы 1

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Анализ: как Бривио вернет Renault в лидеры Формулы 1
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Об этой статье

Серия MotoGP
Автор Кирилл Качнов

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