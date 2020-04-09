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MotoGP / Новость

Suzuki назвала пилотов, которых хочет видеть в команде после 2022 года

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Suzuki назвала пилотов, которых хочет видеть в команде после 2022 года
Автор:
, Журналист (Global)
Соавтор: Маттео Нуньес
9 апр. 2020 г., 16:58

Босс японского коллектива озвучил оптимальных кандидатов на место в Suzuki в долгосрочной перспективе

Наилучшими гонщиками для заводской команды Suzuki в MotoGP после 2022 года будут действующие пилоты Алекс Ринс и Хоан Мир. Об этом рассказал руководитель мотоциклетного коллектива Давиде Бривио. Контракты обоих гонщиков истекают в конце сезона-2020, и Бривио намерен продлить оба соглашения.

«Мы делаем все возможное, чтобы продлить отношения с Алексом как можно дольше, – заявил Бривио. – Его первый сезон [в 2017 году] был очень сложным: ему пришлось пропустить почти половину чемпионата из-за травмы. Уже на второй сезон в команде Алекс сделал огромный шаг вперед, а наш третий совместный чемпионат увенчался двумя победами и четвертой позицией в личном зачете по итогам года.

Наш путь с Миром начался в прошлом сезоне, и мы хотим сохранить его в команде по крайней мере на четыре года. Так что наша цель – продлить контракт с Хоаном.

А дальше мы бы хотели иметь в составе именно этих гонщиков как можно дольше. Они очень талантливые ребята, которые останутся в топ-группе. Иметь двух сильных пилотов в команде крайне важно.

Мы пока не подписали контракты, так как в этот период все немного зависло. Но я уверен, что с этим не возникнет никаких проблем: мы хотим, чтобы они остались, Алекс и Хоан тоже хотят продолжать, мы уже договорились обо всех условиях. Осталось только подписать бумаги».

Интерес к Миру проявляли в Ducati, но, судя по словам Бривио, 22-летний испанец все же решил остаться в Suzuki.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Алекс Ринс , Хоан Мир
Команды Team Suzuki MotoGP
Автор Льюис Дункан

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