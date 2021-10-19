Механик MotoGP попался на подделке ПЦР-теста

Как сообщили в IRTA – ассоциации команд MotoGP – механик отстранен от работы до конца сезона. Причиной стала подделка результатов ПЦР-теста, необходимого для допуска в паддок на этапах чемпионата.

Имя нарушителя не раскрывается, но известно, что вместо того, чтобы сдавать новый тест в барселонской лаборатории Quirón, он взял один из старых анализов и подправил его дату.

Организаторы чемпионата выявили подлог и оперативно отреагировали на эту ситуацию, одновременно проинформировав команды о недопустимости подобных действий.

При этом в IRTA объяснили, что решение о наказании нарушителя может быть пересмотрено в сторону ужесточения. Пока что его пропуск в паддок аннулирован до завершения чемпионата, но сейчас чиновники занимаются изучением прежних справок, которые предоставлял этот механик. Если окажется, что и с ними не все в порядке, виновному могут вовсе запретить работу в MotoGP.

Одновременно проверяют и другие справки. Пока сообщается, что случай является единичным и других нарушителей не найдено. Но на финальных Гран При контроль обещают усилить.

В начале 2021 года все желающие могли пройти вакцинацию во время сдвоенного этапа MotoGP в Катаре, что привело к ощутимому сокращению случаев выявления COVID-19 dj время регулярных проверок. По итогам 15 из 18 гонок ни у кого из спортсменов или сотрудников команд заболевание выявлено не было.

Сезон MotoGP продолжится уже в этот уик-энд. На трассе в Мизано пройдет Гран При Эмилии-Романьи, где Фабио Куартараро может завоевать титул. Следить за ходом квалификаций и гонок во всех классах чемпионата вы сможете в прямом эфире телеканала «Моторспорт.ТВ» и на одноименной видеоплатформе в интернете.