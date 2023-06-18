Судьбу победы на немецком этапе MotoGP решили 0,064 секунды. Мартин обогнал Баньяю
Захватывающая дуэль двух гонщиков завершилась фотофинишем, в котором испанец из сателлита Pramac взял верх над лидером сезона из заводской Ducati
Франческо Баньяя во второй раз стартовал на «Заксенринге» с поула – но вновь, как и в субботнем спринте, остался без победы. Обидчиком действующего чемпиона вновь стал Хорхе Мартин. Очень похоже, что именно эти двое и разыграют в 2023 году титул чемпиона мира.
Как и днем ранее, старт лучше всех удался Джеку Миллеру из KTM. С третьей позиции австралиец вышел в лидеры, но еще до конца первого круга Баньяя вернул первую позицию.
Следом субботний сценарий повторил уже Мартин, который в свою очередь опередил лидера Ducati и создал небольшой отрыв. И будь гонка 15-круговой, ее вообще можно было бы назвать почти точной копией спринта.
Но на вдвое большей дистанции события приняли иной оборот. На 21-м круге Баньяе удалось вернуть лидерство, а на 24-м Мартин вновь оставил соперника позади.
В итоге все решилось в самом последнем повороте гонки: атака Франческо позволили ему поравняться с испанцем и оба помчались к линии финиша. Секундомер зафиксировал первую в сезоне победу Хорхе с разницей в 0,064 секунды.
Жоан Зарко, Pramac Racing, Марко Бедзекки, VR46 Racing Team
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Подиум дополнил еще один гонщик Pramac Жоан Зарко, опередивший Марко Бедзекки. Пять первых позиций на финише остались за Ducati.
Марк Маркес, который ни разу за карьеру не проиграл на немецком этапе, на утренней разминке упал в пятый раз за уик-энд. У гонщика Honda нашли повреждение руки, и на старт он не вышел, хоть так продлив свою статистику.
Брэд Биндер претендовал на призовой финиш, но выбыл из борьбы после падения на 19-м круге, Маверик Виньялес еще раньше сошел из-за отказа мотора.
Положение в общем зачете готовится
Франческо Баньяя остался лидером общего зачета, но двойной успех на «Заксенринге» позволил Хорхе Мартину сократить отставание до 16 очков. Сезон чемпионата мира продолжится через неделю в Ассене.
Результаты Гран При Германии MotoGP (30 кругов)
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Хорхе Мартин
|Ducati
|40'52.449
|2
|Франческо Баньяя
|Ducati
|40'52.513
|0.064
|3
|Жоан Зарко
|Ducati
|40'59.462
|7.013
|4
|Марко Бедзекки
|Ducati
|41'00.879
|8.430
|5
|Лука Марини
|Ducati
|41'04.128
|11.679
|6
|Джек Миллер
|KTM
|41'04.353
|11.904
|7
|Алекс Маркес
|Ducati
|41'06.489
|14.040
|8
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|41'07.308
|14.859
|9
|Фабио ди Джаннантонио
|Ducati
|41'09.510
|17.061
|10
|Мигель Оливейра
|Aprilia
|41'12.097
|19.648
|11
|Аугусто Фернандес
|KTM
|41'12.446
|19.997
|12
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|41'15.398
|22.949
|13
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|41'17.566
|25.117
|14
|Такааки Накагами
|Honda
|41'17.776
|25.327
|15
|Рауль Фернандес
|Aprilia
|41'17.952
|25.503
|16
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|41'20.992
|28.543
|17
|Йонас Фольгер
|KTM
|41'41.411
|48.962
|Брэд Биндер
|KTM
|24'33.572
|12 Laps
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|11'21.340
|22 Laps
|Полные результаты
Самое важное:
Вассер: Проехать гонку с одним пит-стопом нас убедили пилоты
Вассер: Проехать гонку с одним пит-стопом нас убедили пилоты Вассер: Проехать гонку с одним пит-стопом нас убедили пилоты
В Aston Martin рассказали, почему попросили Алонсо замедлиться
В Aston Martin рассказали, почему попросили Алонсо замедлиться В Aston Martin рассказали, почему попросили Алонсо замедлиться
Хэмилтон попросил Mercedes переключиться на работу над машиной 2024 года
Хэмилтон попросил Mercedes переключиться на работу над машиной 2024 года Хэмилтон попросил Mercedes переключиться на работу над машиной 2024 года
«Всю гонку смотрел только в зеркала». Элбон о подвиге в Монреале
«Всю гонку смотрел только в зеркала». Элбон о подвиге в Монреале «Всю гонку смотрел только в зеркала». Элбон о подвиге в Монреале
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.