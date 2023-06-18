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Судьбу победы на немецком этапе MotoGP решили 0,064 секунды. Мартин обогнал Баньяю

Захватывающая дуэль двух гонщиков завершилась фотофинишем, в котором испанец из сателлита Pramac взял верх над лидером сезона из заводской Ducati

Льюис Дункан
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Хорхе Мартин, Pramac Racing, Франческо Баньяя, Ducati

Франческо Баньяя во второй раз стартовал на «Заксенринге» с поула – но вновь, как и в субботнем спринте, остался без победы. Обидчиком действующего чемпиона вновь стал Хорхе Мартин. Очень похоже, что именно эти двое и разыграют в 2023 году титул чемпиона мира.  

Как и днем ранее, старт лучше всех удался Джеку Миллеру из KTM. С третьей позиции австралиец вышел в лидеры, но еще до конца первого круга Баньяя вернул первую позицию. 

Следом субботний сценарий повторил уже Мартин, который в свою очередь опередил лидера Ducati и создал небольшой отрыв. И будь гонка 15-круговой, ее вообще можно было бы назвать почти точной копией спринта. 

Но на вдвое большей дистанции события приняли иной оборот. На 21-м круге Баньяе удалось вернуть лидерство, а на 24-м Мартин вновь оставил соперника позади. 

В итоге все решилось в самом последнем повороте гонки: атака Франческо позволили ему поравняться с испанцем и оба помчались к линии финиша. Секундомер зафиксировал первую в сезоне победу Хорхе с разницей в 0,064 секунды. 

Жоан Зарко, Pramac Racing, Марко Бедзекки, VR46 Racing Team

Жоан Зарко, Pramac Racing, Марко Бедзекки, VR46 Racing Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Подиум дополнил еще один гонщик Pramac Жоан Зарко, опередивший Марко Бедзекки. Пять первых позиций на финише остались за Ducati. 

Марк Маркес, который ни разу за карьеру не проиграл на немецком этапе, на утренней разминке упал в пятый раз за уик-энд. У гонщика Honda нашли повреждение руки, и на старт он не вышел, хоть так продлив свою статистику. 

Брэд Биндер претендовал на призовой финиш, но выбыл из борьбы после падения на 19-м круге, Маверик Виньялес еще раньше сошел из-за отказа мотора. 

Положение в общем зачете готовится

Франческо Баньяя остался лидером общего зачета, но двойной успех на «Заксенринге» позволил Хорхе Мартину сократить отставание до 16 очков. Сезон чемпионата мира продолжится через неделю в Ассене. 

Результаты Гран При Германии MotoGP (30 кругов)

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Spain Хорхе Мартин Ducati 40'52.449  
2 Italy Франческо Баньяя Ducati 40'52.513 0.064
3 France Жоан Зарко Ducati 40'59.462 7.013
4 Italy Марко Бедзекки Ducati 41'00.879 8.430
5 Italy Лука Марини Ducati 41'04.128 11.679
6 Australia Джек Миллер KTM 41'04.353 11.904
7 Spain Алекс Маркес Ducati 41'06.489 14.040
8 Italy Энеа Бастьянини Ducati 41'07.308 14.859
9 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 41'09.510 17.061
10 Portugal Мигель Оливейра Aprilia 41'12.097 19.648
11 Spain Аугусто Фернандес KTM 41'12.446 19.997
12 Italy Франко Морбиделли Yamaha 41'15.398 22.949
13 France Фабио Куартараро Yamaha 41'17.566 25.117
14 Japan Такааки Накагами Honda 41'17.776 25.327
15 Spain Рауль Фернандес Aprilia 41'17.952 25.503
16 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 41'20.992 28.543
17 Germany Йонас Фольгер KTM 41'41.411 48.962
  South Africa Брэд Биндер KTM 24'33.572 12 Laps
  Spain Маверик Виньялес Aprilia 11'21.340 22 Laps
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Стартовая решетка Гран При Германии MotoGP

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Германии
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