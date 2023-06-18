Судьбу победы на немецком этапе MotoGP решили 0,064 секунды. Мартин обогнал Баньяю

Франческо Баньяя во второй раз стартовал на «Заксенринге» с поула – но вновь, как и в субботнем спринте, остался без победы. Обидчиком действующего чемпиона вновь стал Хорхе Мартин. Очень похоже, что именно эти двое и разыграют в 2023 году титул чемпиона мира.

Как и днем ранее, старт лучше всех удался Джеку Миллеру из KTM. С третьей позиции австралиец вышел в лидеры, но еще до конца первого круга Баньяя вернул первую позицию.

Следом субботний сценарий повторил уже Мартин, который в свою очередь опередил лидера Ducati и создал небольшой отрыв. И будь гонка 15-круговой, ее вообще можно было бы назвать почти точной копией спринта.

Но на вдвое большей дистанции события приняли иной оборот. На 21-м круге Баньяе удалось вернуть лидерство, а на 24-м Мартин вновь оставил соперника позади.

В итоге все решилось в самом последнем повороте гонки: атака Франческо позволили ему поравняться с испанцем и оба помчались к линии финиша. Секундомер зафиксировал первую в сезоне победу Хорхе с разницей в 0,064 секунды.

Жоан Зарко, Pramac Racing, Марко Бедзекки, VR46 Racing Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Подиум дополнил еще один гонщик Pramac Жоан Зарко, опередивший Марко Бедзекки. Пять первых позиций на финише остались за Ducati.

Марк Маркес, который ни разу за карьеру не проиграл на немецком этапе, на утренней разминке упал в пятый раз за уик-энд. У гонщика Honda нашли повреждение руки, и на старт он не вышел, хоть так продлив свою статистику.

Брэд Биндер претендовал на призовой финиш, но выбыл из борьбы после падения на 19-м круге, Маверик Виньялес еще раньше сошел из-за отказа мотора.

Положение в общем зачете готовится

Франческо Баньяя остался лидером общего зачета, но двойной успех на «Заксенринге» позволил Хорхе Мартину сократить отставание до 16 очков. Сезон чемпионата мира продолжится через неделю в Ассене.

Результаты Гран При Германии MotoGP (30 кругов)