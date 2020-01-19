Суд обязал Росси выплатить 34 тысячи евро семье молдаван

Эта история началась еще в конце 2017 года, когда семейную пару, долгое время работавшую на вилле Росси в его родной Тавулии, уволили по решению отца гонщика. Супруги подали иск, указывая, что им должны выплатить 114 тысяч евро за долги по зарплате, труд во внерабочее время и увольнение без предварительного уведомления.

Читайте также: Семья молдаван попробует в суде взыскать с Росси 114 тысяч евро

Сторона Валентино выступила со встречным иском и в мае 2019-го адвокаты гонщика добились победы в суде, не только отклонив все требования супругов Унту, но и обязав их оплатить 16 тысяч евро за судебные издержки.

Однако молдаване не сдались и решили оспорить это решение. И на этой неделе Апелляционный суд Анконы встал на их сторону, обязав-таки Росси произвести выплаты своим бывшим работникам. Правда, сумма оказалась втрое ниже первоначальных требований и составила 34 тысячи евро, также супругам не придется оплачивать издержки.

В решении суда сказано: «У работодателя Валентино Росси есть три дня на оспаривание решения. В противном случае он обязан выплатить Унту эквивалент зарплаты за шесть месяцев, Жиган – за пять».

Из этого утверждения следует, что стороне молдаван не удалось доказать сверхурочные работы, однако факт незаконного увольнения суд счел установленным.

Пока неясно, станет ли Росси оспаривать вынесенный вердикт в третьей и финальной инстанции Италии – Кассационном суде. Возможно, в преддверии старта нового сезона MotoGP для него будет проще не привлекать особого внимания к этой истории и заплатить своим бывшим работникам сумму, которая никак не скажется на финансовом положении знаменитого чемпиона.