Стоунер: Во время выступлений в MotoGP я хотел умереть

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Кейси Стоунер выступал в MotoGP с 2006 по 2012 годы, и за эти семь лет австралиец дважды стал чемпионом мира. Однако за успех пилоту пришлось поплатиться проблемами с ментальным здоровьем: Стоунер признался, что во время своей карьеры были моменты, когда он хотел умереть.

Гонщику только недавно поставили диагноз «тревожность» – по словам Кейси, если бы он знал, чем на самом деле страдал в течение такого долгого времени, то скорее всего ему было бы проще с этим всем справиться.

«Честно говоря, я думал, что тревожное расстройство – придуманный людьми аналог простому стрессу, который испытывают все, – рассказал Стоунер в подкасте Gypsy Tales. – Даже моя спина между лопатками сжимается от тревожности. Я ощущаю это неприятное чувство и сейчас, когда нахожусь в непростых ситуациях.

Было бы легче, если во времена своих выступлений я знал об этом диагнозе и, возможно, тогда смог бы справиться с ситуацией намного лучше. Меня осуждали, что я был немного закрытым человеком в общении с медиа и другими людьми – мне просто всегда было некомфортно это делать.

Во время гоночных дней было не легче… Чем лучше у меня был результат, тем больше я хотел умереть: и это продолжалось довольно длительное время – наверное, до последних двух лет карьеры. Я буквально сворачивался калачиком и лежал на полу автодрома; внутри все сжималось. Я не хотел гоняться. Мне было хуже, чем когда-либо.

Я чувствовал давление со стороны команды и всех, кто помогал мне. Когда ты лидер коллектива, все ожидают от тебя еженедельных побед, и этот прессинг нагнетал ситуацию.

Только после завершения карьеры я понял, почему мне было тяжело такое долгое время».