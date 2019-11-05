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MotoGP / Гран При Малайзии / Статистика

Маркес без лидерства и другая интересная статистика Гран При Малайзии

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Маркес без лидерства и другая интересная статистика Гран При Малайзии
Автор:
, редактор MotoGP, Motorsport.com (Франция)
5 нояб. 2019 г., 15:47

Марк Маркес продолжил серию финишей не ниже второго места, Валентино Росси обновил свое достижение 2016 года, Yamaha впервые за долгое время стала сильнейшей на «Сепанге».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Малайзии
Сессия Гонка
Местонахождение Сепанг
Пилоты Валентино Росси В Магазин , Марк Маркес В Магазин , Маверик Виньялес В Магазин , Фабио Куартараро
Команды Yamaha Factory Racing , Repsol Honda Team , Drive M7 SIC Racing Team
Автор Лена Буффа

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