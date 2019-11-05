Маркес без лидерства и другая интересная статистика Гран При Малайзии
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Марк Маркес продолжил серию финишей не ниже второго места, Валентино Росси обновил свое достижение 2016 года, Yamaha впервые за долгое время стала сильнейшей на «Сепанге».
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Фабио Куартараро в пятый раз в сезоне стартовал с поула. Лишь однажды в истории гонщик добился большего в год дебюта – в 2013-м Марк Маркес выиграл девять квалификаций (и титул)
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Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Лишь раз в премьер-классе французский гонщик бын на поуле пять раз за год – это удалось Кристиану Саррону (слева на фото) в сезоне 1988 года. Всего за карьеру у него шесть побед в квалификации
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Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Куартараро поставил новый абсолютный рекорд «Сепанга» – 1:58.303, что на 0,750 секунды лучше прежнего достижения. Ту же трассу Льюис Хэмилтон на Mercedes F1 в 2017 году проехал за 1:30.076
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Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
В гонке круг быстрее всех проехал Валентино Росси – в 76-й раз в карьере, но впервые с Гран При Франции 2016 года. Прежний рекорд итальянец перекрыл разом на 0,945 секунды
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Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Маверик Виньялес выиграл в седьмой раз за карьеру и в шестой с Yamaha. Для самой марки это первый успех на «Сепанге» с 2010 года
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Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Гонка оказалась самой быстрой в истории Гран При Малайзии – от старта до финиша прошло на 17,740 секунды меньше, чем годом ранее
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Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Марк Маркес продолжил свою серию финишей не ниже второго места. Падение в Остине по-прежнему остается его единственным сходом в нынешнем сезоне
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Фотограф: Шриниваса Кришнан
А вот другая серия гонщика Honda прервалась: он впервые не лидировал в гонке ни круга. Такое произошло впервые в прошлогоднего Гран При Сан-Марино, 22 гонки назад. В то же время, Виньялес лидировал со старта и до финиша – такого в MotoGP не было с британского этапа 2016 года
8/13
Фотограф: Шриниваса Кришнан
Маркес, Виньялес и Андреа Довициозо, будучи лидерами трех топ-команд, ни разу в этом году не поднимались вместе на подиум. В последний раз подобное случилось в прошлом сезоне в Таиланде
9/13
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
За одну гонку до финиша Маркес заработал 395 очков – это рекорд для всех участников чемпионата с 1993 года, когда начала действовать нынешняя система начисления зачетных баллов
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Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Новоиспеченный чемпион стартовал в Малайзии только 11-м. Так низко на решетке он не был с Гран При Италии 2015 года. Эти два случая – единственные в карьере Марка, когда он не попал в первую стартовую десятку
11/13
Фотограф: Шриниваса Кришнан
Жоан Зарко впервые в нынешнем сезоне напрямую попал во второй квалификационный сегмент. Это не удавалось ему ни в KTM, ни в первый уик-энд с LCR Honda
12/13
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Росси не выигрывал на протяжении 45 последних Гран При. Это новый антирекорд для итальянца
13/13
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Малайзии
|Сессия
|Гонка
|Местонахождение
|Сепанг
|Пилоты
|Валентино Росси В Магазин , Марк Маркес В Магазин , Маверик Виньялес В Магазин , Фабио Куартараро
|Команды
|Yamaha Factory Racing , Repsol Honda Team , Drive M7 SIC Racing Team
|Автор
|Лена Буффа
Маркес без лидерства и другая интересная статистика Гран При Малайзии
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