Стартовая решетка спринта Гран При Испании MotoGP
В Хересе в пелотон вернулся Дани Педроса. На байке KTM ветеран стал лучшим в одной из тренировок, а в квалификации показал очень достойное шестое время. Поул же впервые в сезоне завоевал Алеш Эспаргаро на Aprilia. Лидер сезона Марко Бедзекки остался лишь 13-м, победитель предыдущего Гран При Алекс Ринс – и вовсе 18-м
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1. Алеш Эспаргаро
Aprilia Racing
1:37.216
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2. Джек Миллер
Red Bull KTM Factory Racing
+0,221
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3. Хорхе Мартин
Prima Pramac Racing
+0,242
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4. Брэд Биндер
Red Bull KTM Factory Racing
+0,316 (из Q1)
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5. Франческо Баньяя
Ducati Lenovo Team
+0,341 (из Q1)
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6. Дани Педроса
Red Bull KTM Factory Racing
+0,367
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7. Мигель Оливейра
CryptoDATA RNF MotoGP Team
+0,380
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8. Жоан Зарко
Prima Pramac Racing
+0,400 (из Q1)
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9. Лука Марини
Mooney VR46 Racing Team
+0,450
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10. Маверик Виньялес
Aprilia Racing
+0,549
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11. Такааки Накагами
LCR Honda
+0,660
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12. Алекс Маркес
Gresini Racing MotoGP
+0,704
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13. Марко Бедзекки
Mooney VR46 Racing Team
-0,638
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14. Франко Морбиделли
Monster Energy Yamaha MotoGP
-0,423
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15. Фабио Ди Джаннантонио
Gresini Racing MotoGP
-0,249
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16. Фабио Куартараро
Monster Energy Yamaha MotoGP
-0,144
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17. Рауль Фернандес
CryptoDATA RNF MotoGP Team
-0,052
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18. Алекс Ринс
LCR Honda
+0,040
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19. Штефан Брадль
Team HRC
+0,081
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20. Хоан Мир
Repsol Honda Team
+0,130
|
21. Аугусто Фернандес
GasGas Factory Racing Tech3
+0,537
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22. Йонас Фольгер
GasGas Factory Racing Tech3
+1,276
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23. Икер Лекуона
Repsol Honda Team
+1,366
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*Энеа Бастьянини (Ducati) начал уик-энд, но снялся с него после тренировок из-за болевых ощущений; Пол Эспаргаро (GasGas) и Марк Маркес (Honda) пропускают этап из-за травм, полученных на первом этапе сезона. Их заменяют Йонас Фольгер и Икер Лекуона соответственно.
Стартовая решетка Гран При Испании MotoGP
Стартовая решетка Гран При Испании MotoGP Стартовая решетка Гран При Испании MotoGP
Стартовая решетка Гран При Америк MotoGP
Стартовая решетка Гран При Америк MotoGP Стартовая решетка Гран При Америк MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Америк MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Америк MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Америк MotoGP
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Америк
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Америк Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Америк
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Аргентины
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Аргентины Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Аргентины
Стартовая решетка Гран При Аргентины MotoGP
Стартовая решетка Гран При Аргентины MotoGP Стартовая решетка Гран При Аргентины MotoGP
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