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Стартовая решетка спринта Гран При Испании MotoGP

В Хересе в пелотон вернулся Дани Педроса. На байке KTM ветеран стал лучшим в одной из тренировок, а в квалификации показал очень достойное шестое время. Поул же впервые в сезоне завоевал Алеш Эспаргаро на Aprilia. Лидер сезона Марко Бедзекки остался лишь 13-м, победитель предыдущего Гран При Алекс Ринс – и вовсе 18-м

Стартовая решетка спринта Гран При Испании MotoGP

1. Spain  Алеш Эспаргаро

Aprilia Racing

1:37.216

 

2. Australia  Джек Миллер

Red Bull KTM Factory Racing

+0,221

 

 

3. Spain  Хорхе Мартин

Prima Pramac Racing

+0,242

4. South Africa  Брэд Биндер

Red Bull KTM Factory Racing

+0,316 (из Q1)

 

5. Italy  Франческо Баньяя

Ducati Lenovo Team

+0,341 (из Q1)

 

 

 

6. Spain  Дани Педроса

Red Bull KTM Factory Racing

+0,367

7. Portugal   Мигель Оливейра

CryptoDATA RNF MotoGP Team

+0,380

 

8. France   Жоан Зарко

Prima Pramac Racing

+0,400 (из Q1)

 

 

9. Italy  Лука Марини

Mooney VR46 Racing Team

+0,450

10. Spain  Маверик Виньялес

Aprilia Racing

+0,549

 

11. Japan  Такааки Накагами

LCR Honda

+0,660

 

 

12. Spain  Алекс Маркес

Gresini Racing MotoGP

+0,704

13. Italy  Марко Бедзекки

Mooney VR46 Racing Team

 -0,638

 

 

14. Italy  Франко Морбиделли

Monster Energy Yamaha MotoGP

-0,423

 

 

15. Italy   Фабио Ди Джаннантонио

Gresini Racing MotoGP

-0,249

16. France  Фабио Куартараро

Monster Energy Yamaha MotoGP

-0,144

 

 

17. Spain  Рауль Фернандес

CryptoDATA RNF MotoGP Team

-0,052

 

 

 

18. Spain  Алекс Ринс

LCR Honda

+0,040

 

19. Germany Штефан Брадль 

Team HRC

+0,081

 

20. Spain   Хоан Мир

Repsol Honda Team

+0,130

 

 

 

21. Spain   Аугусто Фернандес

GasGas Factory Racing Tech3

+0,537

22. Germany Йонас Фольгер

GasGas Factory Racing Tech3

+1,276

 

23. Spain   Икер Лекуона

Repsol Honda Team

+1,366

 

*Энеа Бастьянини (Ducati) начал уик-энд, но снялся с него после тренировок из-за болевых ощущений; Пол Эспаргаро (GasGas) и Марк Маркес (Honda) пропускают этап из-за травм, полученных на первом этапе сезона. Их заменяют Йонас Фольгер и Икер Лекуона соответственно. 

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Стартовая решетка Гран При Испании MotoGP

Стартовая решетка Гран При Испании MotoGP

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Стартовая решетка Гран При Испании MotoGP Стартовая решетка Гран При Испании MotoGP

Стартовая решетка Гран При Америк MotoGP

Стартовая решетка Гран При Америк MotoGP

MotoGP
Гран При Америк

Стартовая решетка Гран При Америк MotoGP Стартовая решетка Гран При Америк MotoGP

Стартовая решетка спринта Гран При Америк MotoGP

Стартовая решетка спринта Гран При Америк MotoGP

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