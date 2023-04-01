Стартовая решетка спринта Гран При Аргентины MotoGP
На трассе «Термас-де-Рио-Ондо» Алекс Маркес начал борьбу с первого сегмента, но завоевал первый в карьере поул благодаря смелому решению поставить в финале слики на подсыхающей трассе
|
1. Алекс Маркес
Gresini Racing MotoGP
1:43.881
|
2. Марко Бедзекки
Mooney VR46 Racing Team
+0,172
|
3. Франческо Баньяя
Ducati Lenovo Team
+0,858
|
4. Франко Морбиделли
Monster Energy Yamaha MotoGP
+2,101
|
5. Маверик Виньялес
Aprilia Racing
+2,355
|
6. Жоан Зарко
Prima Pramac Racing
+2,582
|
7. Лука Марини
Mooney VR46 Racing Team
+2,707
|
8. Хорхе Мартин
Prima Pramac Racing
+2,754
|
9. Алеш Эспаргаро
Aprilia Racing
+2,997
|
10. Фабио Куартараро
Monster Energy Yamaha MotoGP
+3,241
|
11. Такааки Накагами
LCR Honda
+4,328
|
12. Алекс Ринс
LCR Honda
+4,813
|
13. Рауль Фернандес
CryptoDATA RNF MotoGP Team
+3,539
|
14. Фабио Ди Джаннантонио
Gresini Racing MotoGP
+3,575
|
15. Брэд Биндер
Red Bull KTM Factory Racing
+3,630
|
16. Джек Миллер
Red Bull KTM Factory Racing
+3,790
|
17. Хоан Мир
Repsol Honda Team
+4,539
|
18. Аугусто Фернандес
GasGas Factory Racing Tech3
+4,704
*Пол Эспаргаро (GasGas), Энеа Бастьянини (Ducati), Марк Маркес (Honda) и Мигель Оливейра (RNF Aprilia) пропускают уик-энд из-за травм, полученных на первом этапе неделей раньше
Минус четыре. Оливейра тоже пропустит аргентинский этап MotoGP
Биндер обогнал 14 соперников за три круга и выиграл спринт MotoGP в Аргентине
Стартовая решетка Гран При Португалии MotoGP
Стартовая решетка Гран При Португалии MotoGP Стартовая решетка Гран При Португалии MotoGP
Гонщику MotoGP Алешу Эспаргаро потребовалась операция
Гонщику MotoGP Алешу Эспаргаро потребовалась операция Гонщику MotoGP Алешу Эспаргаро потребовалась операция
Галерея: Aprilia показала байк для нового сезона MotoGP
Галерея: Aprilia показала байк для нового сезона MotoGP Галерея: Aprilia показала байк для нового сезона MotoGP
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Португалии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Португалии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Португалии
Анализ: что мы узнали о силе команд MotoGP по итогам предсезонных тестов
Анализ: что мы узнали о силе команд MotoGP по итогам предсезонных тестов Анализ: что мы узнали о силе команд MotoGP по итогам предсезонных тестов
Фото дня: Yamaha поставила на мотоцикл антикрыло в стиле Ф1
Фото дня: Yamaha поставила на мотоцикл антикрыло в стиле Ф1 Фото дня: Yamaha поставила на мотоцикл антикрыло в стиле Ф1
Самое важное:
FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне
FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне
Расселл поставил под сомнение правоту FIA в Альберт-парке
Расселл поставил под сомнение правоту FIA в Альберт-парке Расселл поставил под сомнение правоту FIA в Альберт-парке
Окон назвал самоубийственным поведение пилотов на рестарте
Окон назвал самоубийственным поведение пилотов на рестарте Окон назвал самоубийственным поведение пилотов на рестарте
Макс заехал за линию на решетке. Почему его не наказали?
Макс заехал за линию на решетке. Почему его не наказали? Макс заехал за линию на решетке. Почему его не наказали?
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.