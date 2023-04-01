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Стартовая решетка спринта Гран При Аргентины MotoGP

На трассе «Термас-де-Рио-Ондо» Алекс Маркес начал борьбу с первого сегмента, но завоевал первый в карьере поул благодаря смелому решению поставить в финале слики на подсыхающей трассе

Стартовая решетка спринта Гран При Аргентины MotoGP
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1. Spain   Алекс Маркес

Gresini Racing MotoGP

1:43.881

 

2. Italy   Марко Бедзекки

Mooney VR46 Racing Team

 +0,172

 

 

3. Italy   Франческо Баньяя

Ducati Lenovo Team

 +0,858

4. Italy   Франко Морбиделли

Monster Energy Yamaha MotoGP

+2,101

 

5. Spain   Маверик Виньялес

Aprilia Racing

+2,355 

 

 

6. France   Жоан Зарко

Prima Pramac Racing

+2,582

7. Italy   Лука Марини

Mooney VR46 Racing Team

+2,707

 

8. Spain  Хорхе Мартин

Prima Pramac Racing

+2,754

 

 

 

9. Spain   Алеш Эспаргаро

Aprilia Racing

+2,997

10. France   Фабио Куартараро

Monster Energy Yamaha MotoGP

+3,241

 

11. Japan   Такааки Накагами

LCR Honda

+4,328

 

 

 

12. Spain   Алекс Ринс

LCR Honda

+4,813

13. Spain  Рауль Фернандес

CryptoDATA RNF MotoGP Team

+3,539

 

14. Italy   Фабио Ди Джаннантонио

Gresini Racing MotoGP

+3,575

 

 

 

15. South Africa   Брэд Биндер

Red Bull KTM Factory Racing

+3,630

16. Australia   Джек Миллер

Red Bull KTM Factory Racing

+3,790

 

17.Spain   Хоан Мир

Repsol Honda Team

+4,539

 

 

18. Spain   Аугусто Фернандес

GasGas Factory Racing Tech3

+4,704

*Пол Эспаргаро (GasGas), Энеа Бастьянини (Ducati), Марк Маркес (Honda) и Мигель Оливейра (RNF Aprilia) пропускают уик-энд из-за травм, полученных на первом этапе неделей раньше

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