MotoGP Гран При Валенсии
Статистика

Стартовая решетка Гран При Валенсии MotoGP (обновлено)

Сегодня Франческо Баньяя и Хорхе Мартин определят на трассе Риккардо Тормо чемпиона MotoGP 2023 года. Итальянец из заводской Ducati выигрывает у соперника 14 очков и четыре позиции на решетке, но испанец из сателлита Pramac может черпать мотивацию из победы в субботнем спринте. Старт гонки будет дан в 17:00 Мск, а вот как выглядит стартовая расстановка

Updated
Впереди Брэд Биндер, Red Bull KTM Factory Racing

Обновление: победитель квалификации Маверик Виньялес не сможет стартовать с поула, так как получил штраф на воскресной утренней разминке. Гонщик Aprilia не сразу отреагировал на сигнал судей о технической неисправности мотоцикла – и его переставили на три позиции назад. Это принесло поул лидеру сезона Франческо Баньяе.

Читайте также:

1. Italy  Франческо Баньяя

Ducati Lenovo Team

+0,092 (из Q1)

 

 

2. France  Жоан Зарко

Prima Pramac Racing

+0,213

 

 

3. Australia  Джек Миллер

Red Bull KTM Factory Racing

+0,230

4. Spain  Маверик Виньялес

Aprilia Racing

1:28.931

*гонщик выиграл квалификацию, но был переставлен на три позиции за невыполнение требований черно-оранжевого флага во время разминки 

5. South Africa  Брэд Биндер

Red Bull KTM Factory Racing

+0,240

 

 

6. Spain  Хорхе Мартин

Prima Pramac Racing

+0,251

7. Italy  Марко Бедзекки

Mooney VR46 Racing Team

+0,292

 

 

8. Spain  Алекс Маркес

Gresini Racing MotoGP

+0,330 (из Q1)

 

 

9. Spain  Марк Маркес

Repsol Honda Team

+0,344

10. Spain  Рауль Фернандес

CryptoDATA RNF MotoGP Team

+0,507

 

 

11. Italy  Фабио Ди Джаннантонио

Gresini Racing MotoGP

+0,579

 

 

12. Spain  Алеш Эспаргаро

Aprilia Racing

+0,866

13. Spain  Аугусто Фернандес

GasGas Factory Racing Tech3

+0,302

 

 

14. Italy  Энеа Бастьянини

Ducati Lenovo Team

+0,458

 

 

15. France  Фабио Куартараро

Monster Energy Yamaha MotoGP

 +0,682

16. Japan  Такааки Накагами

LCR Honda

+0,933

 

 

17. Italy  Лука Марини

Mooney VR46 Racing Team

+0,970

 

 

18. Spain  Пол Эспаргаро

GasGas Factory Racing Tech3

+1,022

19. Italy  Франко Морбиделли

Monster Energy Yamaha MotoGP

+1,114

 

 

20. Spain  Алекс Ринс

LCR Honda

+1,326

 

 

21. Italy  Лоренцо Савадори

CryptoDATA RNF MotoGP Team

+2,113

*Мигель Оливейра (RNF Aprilia) пропускает этап из-за травм, полученных по ходу сезона. Его заменяет Лоренцо Савадори. Хоан Мир (Honda) завершил сезон досрочно из-за повреждений, полученных в результате падения в пятничной тренировке

Поделились
Комментарии
Предыдущая новость Мартин выиграл спринт MotoGP в Валенсии, чемпион определится в воскресенье
Следующая новость Ducati переведет Мартина в заводскую команду на 2024 год, если он возьмет титул
Алеш Эспаргаро
Больше от
Алеш Эспаргаро
Стартовая решетка спринта Гран При Валенсии MotoGP

Стартовая решетка спринта Гран При Валенсии MotoGP

MotoGP
Гран При Валенсии

Стартовая решетка спринта Гран При Валенсии MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Валенсии MotoGP

Стартовая решетка Гран При Катара MotoGP

Стартовая решетка Гран При Катара MotoGP

MotoGP
Гран При Катара

Стартовая решетка Гран При Катара MotoGP Стартовая решетка Гран При Катара MotoGP

Стартовая решетка спринта Гран При Катара MotoGP

Стартовая решетка спринта Гран При Катара MotoGP

MotoGP
Гран При Катара

Стартовая решетка спринта Гран При Катара MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Катара MotoGP

Yamaha Factory Racing
Больше от
Yamaha Factory Racing
Итоговое положение в общем зачете MotoGP

Итоговое положение в общем зачете MotoGP

MotoGP
Гран При Валенсии

Итоговое положение в общем зачете MotoGP Итоговое положение в общем зачете MotoGP

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Катара

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Катара

MotoGP
Гран При Катара

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Катара Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Катара

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Малайзии

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Малайзии

MotoGP
Гран При Малайзии

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Малайзии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Малайзии

Самое важное:

Итоговое положение в общем зачете MotoGP

Итоговое положение в общем зачете MotoGP

MGP MotoGP
Гран При Валенсии

Итоговое положение в общем зачете MotoGP Итоговое положение в общем зачете MotoGP

Команды Ф1 избежали наказаний за нарушения на пит-стопах в Абу-Даби

Команды Ф1 избежали наказаний за нарушения на пит-стопах в Абу-Даби

F1 Формула 1
Гран При Абу-Даби

Команды Ф1 избежали наказаний за нарушения на пит-стопах в Абу-Даби Команды Ф1 избежали наказаний за нарушения на пит-стопах в Абу-Даби

Правда ли Алонсо оттормозил Хэма? Гонщик Aston объяснил, что это было

Правда ли Алонсо оттормозил Хэма? Гонщик Aston объяснил, что это было

F1 Формула 1
Гран При Абу-Даби

Правда ли Алонсо оттормозил Хэма? Гонщик Aston объяснил, что это было Правда ли Алонсо оттормозил Хэма? Гонщик Aston объяснил, что это было

Баньяя победил в Валенсии и стал чемпионом MotoGP, Мартин попал в аварию

Баньяя победил в Валенсии и стал чемпионом MotoGP, Мартин попал в аварию

MGP MotoGP
Гран При Валенсии

Баньяя победил в Валенсии и стал чемпионом MotoGP, Мартин попал в аварию Баньяя победил в Валенсии и стал чемпионом MotoGP, Мартин попал в аварию

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.