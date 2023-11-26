Стартовая решетка Гран При Валенсии MotoGP (обновлено)
Сегодня Франческо Баньяя и Хорхе Мартин определят на трассе Риккардо Тормо чемпиона MotoGP 2023 года. Итальянец из заводской Ducati выигрывает у соперника 14 очков и четыре позиции на решетке, но испанец из сателлита Pramac может черпать мотивацию из победы в субботнем спринте. Старт гонки будет дан в 17:00 Мск, а вот как выглядит стартовая расстановка
Обновление: победитель квалификации Маверик Виньялес не сможет стартовать с поула, так как получил штраф на воскресной утренней разминке. Гонщик Aprilia не сразу отреагировал на сигнал судей о технической неисправности мотоцикла – и его переставили на три позиции назад. Это принесло поул лидеру сезона Франческо Баньяе.
|
1. Франческо Баньяя
Ducati Lenovo Team
+0,092 (из Q1)
|
2. Жоан Зарко
Prima Pramac Racing
+0,213
|
3. Джек Миллер
Red Bull KTM Factory Racing
+0,230
|
4. Маверик Виньялес
Aprilia Racing
1:28.931
*гонщик выиграл квалификацию, но был переставлен на три позиции за невыполнение требований черно-оранжевого флага во время разминки
|
5. Брэд Биндер
Red Bull KTM Factory Racing
+0,240
|
6. Хорхе Мартин
Prima Pramac Racing
+0,251
|
7. Марко Бедзекки
Mooney VR46 Racing Team
+0,292
|
8. Алекс Маркес
Gresini Racing MotoGP
+0,330 (из Q1)
|
9. Марк Маркес
Repsol Honda Team
+0,344
|
10. Рауль Фернандес
CryptoDATA RNF MotoGP Team
+0,507
|
11. Фабио Ди Джаннантонио
Gresini Racing MotoGP
+0,579
|
12. Алеш Эспаргаро
Aprilia Racing
+0,866
|
13. Аугусто Фернандес
GasGas Factory Racing Tech3
+0,302
|
14. Энеа Бастьянини
Ducati Lenovo Team
+0,458
|
15. Фабио Куартараро
Monster Energy Yamaha MotoGP
+0,682
|
16. Такааки Накагами
LCR Honda
+0,933
|
17. Лука Марини
Mooney VR46 Racing Team
+0,970
|
18. Пол Эспаргаро
GasGas Factory Racing Tech3
+1,022
|
19. Франко Морбиделли
Monster Energy Yamaha MotoGP
+1,114
|
20. Алекс Ринс
LCR Honda
+1,326
|
21. Лоренцо Савадори
CryptoDATA RNF MotoGP Team
+2,113
*Мигель Оливейра (RNF Aprilia) пропускает этап из-за травм, полученных по ходу сезона. Его заменяет Лоренцо Савадори. Хоан Мир (Honda) завершил сезон досрочно из-за повреждений, полученных в результате падения в пятничной тренировке
Стартовая решетка спринта Гран При Валенсии MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Валенсии MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Валенсии MotoGP
Стартовая решетка Гран При Катара MotoGP
Стартовая решетка Гран При Катара MotoGP Стартовая решетка Гран При Катара MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Катара MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Катара MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Катара MotoGP
Итоговое положение в общем зачете MotoGP
Итоговое положение в общем зачете MotoGP Итоговое положение в общем зачете MotoGP
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Катара
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Катара Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Катара
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Малайзии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Малайзии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Малайзии
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Итоговое положение в общем зачете MotoGP
Итоговое положение в общем зачете MotoGP Итоговое положение в общем зачете MotoGP
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