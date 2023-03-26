Стартовая решетка Гран При Португалии MotoGP
Вот в каком порядке участники нового сезона мотоциклетного чемпионата мира выйдут на старт гонки первого этапа в Портимане
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1. Марк Маркес
Repsol Honda Team
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2. Франческо Баньяя
Ducati Lenovo Team
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3. Хорхе Мартин
Prima Pramac Racing
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4. Мигель Оливейра
CryptoDATA RNF MotoGP Team
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5. Джек Миллер
Red Bull KTM Factory Racing
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6. Маверик Виньялес
Aprilia Racing
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7. Марко Бедзекки
Mooney VR46 Racing Team
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8. Лука Марини
Mooney VR46 Racing Team
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9. Жоан Зарко
Prima Pramac Racing
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10. Фабио Куартараро
Monster Energy Yamaha MotoGP
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11. Алеш Эспаргаро
Aprilia Racing
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12. Алекс Маркес
Gresini Racing MotoGP
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13. Хоан Мир
Repsol Honda Team
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14. Брэд Биндер
Red Bull KTM Factory Racing
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15. Алекс Ринс
LCR Honda
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16. Франко Морбиделли
Monster Energy Yamaha MotoGP
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17. Такааки Накагами
LCR Honda
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18. Аугусто Фернандес
GasGas Factory Racing Tech3
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19. Рауль Фернандес
CryptoDATA RNF MotoGP Team
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20. Фабио Ди Джаннантонио
Gresini Racing MotoGP
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*Пол Эспаргаро (GasGas) и Энеа Бастьянини (Ducati) не выйдут на старт из-за полученных по ходу уик-энда травм
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