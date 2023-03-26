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Стартовая решетка Гран При Португалии MotoGP

Вот в каком порядке участники нового сезона мотоциклетного чемпионата мира выйдут на старт гонки первого этапа в Портимане

Автор:
Стартовая решетка Гран При Португалии MotoGP
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1. Spain   Марк Маркес

Repsol Honda Team

 

2. Italy   Франческо Баньяя

Ducati Lenovo Team

 

 

3. Spain  Хорхе Мартин

Prima Pramac Racing

4. Portugal   Мигель Оливейра

CryptoDATA RNF MotoGP Team

 

5. Australia   Джек Миллер

Red Bull KTM Factory Racing

 

 

6. Spain   Маверик Виньялес

Aprilia Racing

 

7. Italy   Марко Бедзекки

Mooney VR46 Racing Team

 

8. Italy   Лука Марини

Mooney VR46 Racing Team

 

 

 

9. France   Жоан Зарко

Prima Pramac Racing

10. France   Фабио Куартараро

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

11. Spain   Алеш Эспаргаро

Aprilia Racing

 

 

 

12. Spain   Алекс Маркес

Gresini Racing MotoGP

13. Spain   Хоан Мир

Repsol Honda Team

 

14. South Africa   Брэд Биндер

Red Bull KTM Factory Racing

 

 

 

15. Spain   Алекс Ринс

LCR Honda

 

16. Italy   Франко Морбиделли

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

17. Japan   Такааки Накагами

LCR Honda

 

 

18. Spain   Аугусто Фернандес

GasGas Factory Racing Tech3

19. Spain   Рауль Фернандес

CryptoDATA RNF MotoGP Team

 

20. Italy   Фабио Ди Джаннантонио

Gresini Racing MotoGP

 

 

 

*Пол Эспаргаро (GasGas) и Энеа Бастьянини (Ducati) не выйдут на старт из-за полученных по ходу уик-энда травм

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