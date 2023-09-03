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Стартовая решетка Гран При Каталонии MotoGP

В воскресной гонке расстановка гонщиков будет не такой, как в спринте – из-за штрафов. А Франческо Баньяя постарается доказать, что субботнее поражение от Алеша Эспаргаро было лишь досадной случайностью

После старта: впереди Францеско Баньяя, Ducati Team
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1. Italy  Франческо Баньяя

Ducati Lenovo Team

1:38.639

 

2. Spain  Алеш Эспаргаро

Aprilia Racing

+0,104

 

 

 

 

3. Portugal Мигель Оливейра

CryptoDATA RNF MotoGP Team

+0,109 (из Q1)

4. Spain  Маверик Виньялес

Aprilia Racing

+0,133

 

5. Spain  Хорхе Мартин

Prima Pramac Racing

+0,158

 

 

6. France  Жоан Зарко

Prima Pramac Racing

+0,219

7. Spain  Алекс Маркес

Gresini Racing MotoGP

+0,414

 

8. Italy  Фабио Ди Джаннантонио

Gresini Racing MotoGP

+0,415

 

 

 

9. South Africa  Брэд Биндер

Red Bull KTM Factory Racing

+0,418

10. Italy  Марко Бедзекки

Mooney VR46 Racing Team

+0,729

 

11. Spain  Марк Маркес

Repsol Honda Team

+1,062 (из Q1)

 

 

12. Australia  Джек Миллер

Red Bull KTM Factory Racing

+0,593

13. Spain  Пол Эспаргаро

GasGas Factory Racing Tech3

+0,691

 

 

 

14. Italy  Энеа Бастьянини

Ducati Lenovo Team

+0,936

*гонщик показал в квалификации
11-й результат, но получил
штраф за помеху сопернику в тренировке

 

 

15. Spain  Рауль Фернандес

CryptoDATA RNF MotoGP Team

+0,721

 

16. Italy  Франко Морбиделли

Monster Energy Yamaha MotoGP

+0,813

 

 

17. France  Фабио Куартараро

Monster Energy Yamaha MotoGP

 +0,871

 

 

18. Italy  Лука Марини

Mooney VR46 Racing Team

+0,934

19. Spain  Аугусто Фернандес

GasGas Factory Racing Tech3

+1,155

 

20. Spain  Хоан Мир

LCR Honda

+1,575

 

 

21Japan  Такааки Накагами

LCR Honda

+1,749

 

22. Spain  Икер Лекуона

Repsol Honda Team

+1,941

 

 

 

*Алекс Ринс (LCR Honda) пропускает этап из-за травм, полученных по ходу сезона. Его заменяет Икер Лекуона

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Алеш Эспаргаро отобрал у Баньяи победу в спринте Гран При Каталонии
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Алеш Эспаргаро
Алеш Эспаргаро отобрал у Баньяи победу в спринте Гран При Каталонии

Алеш Эспаргаро отобрал у Баньяи победу в спринте Гран При Каталонии

MotoGP
Гран При Каталонии

Алеш Эспаргаро отобрал у Баньяи победу в спринте Гран При Каталонии Алеш Эспаргаро отобрал у Баньяи победу в спринте Гран При Каталонии

Стартовая решетка спринта Гран При Каталонии MotoGP

Стартовая решетка спринта Гран При Каталонии MotoGP

MotoGP
Гран При Каталонии

Стартовая решетка спринта Гран При Каталонии MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Каталонии MotoGP

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Стартовая решетка Гран При Австрии MotoGP

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Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии

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Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии

Стартовая решетка спринта Гран При Австрии MotoGP

Стартовая решетка спринта Гран При Австрии MotoGP

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Стартовая решетка спринта Гран При Австрии MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Австрии MotoGP

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