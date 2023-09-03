Стартовая решетка Гран При Каталонии MotoGP
В воскресной гонке расстановка гонщиков будет не такой, как в спринте – из-за штрафов. А Франческо Баньяя постарается доказать, что субботнее поражение от Алеша Эспаргаро было лишь досадной случайностью
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1. Франческо Баньяя
Ducati Lenovo Team
1:38.639
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2. Алеш Эспаргаро
Aprilia Racing
+0,104
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3. Мигель Оливейра
CryptoDATA RNF MotoGP Team
+0,109 (из Q1)
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4. Маверик Виньялес
Aprilia Racing
+0,133
|
5. Хорхе Мартин
Prima Pramac Racing
+0,158
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6. Жоан Зарко
Prima Pramac Racing
+0,219
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7. Алекс Маркес
Gresini Racing MotoGP
+0,414
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8. Фабио Ди Джаннантонио
Gresini Racing MotoGP
+0,415
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9. Брэд Биндер
Red Bull KTM Factory Racing
+0,418
|
10. Марко Бедзекки
Mooney VR46 Racing Team
+0,729
|
11. Марк Маркес
Repsol Honda Team
+1,062 (из Q1)
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12. Джек Миллер
Red Bull KTM Factory Racing
+0,593
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13. Пол Эспаргаро
GasGas Factory Racing Tech3
+0,691
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14. Энеа Бастьянини
Ducati Lenovo Team
+0,936
*гонщик показал в квалификации
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15. Рауль Фернандес
CryptoDATA RNF MotoGP Team
+0,721
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16. Франко Морбиделли
Monster Energy Yamaha MotoGP
+0,813
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17. Фабио Куартараро
Monster Energy Yamaha MotoGP
+0,871
|
18. Лука Марини
Mooney VR46 Racing Team
+0,934
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19. Аугусто Фернандес
GasGas Factory Racing Tech3
+1,155
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20. Хоан Мир
LCR Honda
+1,575
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21. Такааки Накагами
LCR Honda
+1,749
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22. Икер Лекуона
Repsol Honda Team
+1,941
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*Алекс Ринс (LCR Honda) пропускает этап из-за травм, полученных по ходу сезона. Его заменяет Икер Лекуона
Алеш Эспаргаро отобрал у Баньяи победу в спринте Гран При Каталонии
Алеш Эспаргаро отобрал у Баньяи победу в спринте Гран При Каталонии Алеш Эспаргаро отобрал у Баньяи победу в спринте Гран При Каталонии
Стартовая решетка спринта Гран При Каталонии MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Каталонии MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Каталонии MotoGP
Стартовая решетка Гран При Австрии MotoGP
Стартовая решетка Гран При Австрии MotoGP Стартовая решетка Гран При Австрии MotoGP
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Каталонии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Каталонии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Каталонии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии
Стартовая решетка спринта Гран При Австрии MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Австрии MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Австрии MotoGP
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