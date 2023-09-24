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Стартовая решетка Гран При Индии MotoGP

Количество участников этапа на трассе Будды сократилось прямо походу уик-энда: из-за падения в квалификации Алекс Маркес вместо стартовой решетки отправился на больничную койку. А вот какие позиции в воскресенье займут его соперники

Хорхе Мартин, Pramac Ducati, Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing Team, на пит-лейне
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1. Italy  Марко Бедзекки

Mooney VR46 Racing Team

1:43.947

 

2. Spain  Хорхе Мартин

Prima Pramac Racing

+0,043

 

 

 

 

3. Italy  Франческо Баньяя

Ducati Lenovo Team

+0,256

4. Spain  Хоан Мир

LCR Honda

+0,507

 

5. Spain  Марк Маркес

Repsol Honda Team

+0,522

 

 

6. France  Жоан Зарко

Prima Pramac Racing

+0,568

7. France  Фабио Куартараро

Monster Energy Yamaha MotoGP

 +0,777

 

8. Spain  Маверик Виньялес

Aprilia Racing

+0,794

 

 

 

9. Spain  Алеш Эспаргаро

Aprilia Racing

+0,803 (из Q1)

 

10. Spain  Рауль Фернандес

CryptoDATA RNF MotoGP Team

+1,247 (из Q1)

 

11. Italy  Фабио Ди Джаннантонио

Gresini Racing MotoGP

+0,582

 

 

12. South Africa  Брэд Биндер

Red Bull KTM Factory Racing

+0,704

 

 

13. Japan  Такааки Накагами

LCR Honda

+0,788 

 

 

 

14. Australia  Джек Миллер

Red Bull KTM Factory Racing

+1,083

 

 

15. Italy  Франко Морбиделли

Monster Energy Yamaha MotoGP

+1,090

16. Spain  Аугусто Фернандес

GasGas Factory Racing Tech3

+1,119

 

 

17. Portugal Мигель Оливейра

CryptoDATA RNF MotoGP Team

+1,428

 

 

18. Spain  Пол Эспаргаро

GasGas Factory Racing Tech3

+1,505

 

19. Germany Штефан Брадль

Repsol Honda Team

+1,570

 

20. Italy  Микеле Пирро

Ducati Lenovo Team

+2,200

 

 

 

*Алекс Ринс (LCR Honda) и Энеа Бастьянини (Ducati) пропускают этап из-за травм, полученных по ходу сезона. Их заменяют Штефан Брадль и Микеле Пирро соответственно. Алекс Маркес (Gresini Ducati) и Лука Марини (VR46 Ducati) выбыли из Гран При после падения в квалификации и спринте соответственно

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Мартин выиграл спринт MotoGP в Индии, Маркес поднялся на подиум
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Стартовая решетка спринта Гран При Сан-Марино MotoGP

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