Стартовая решетка Гран При Индии MotoGP
Количество участников этапа на трассе Будды сократилось прямо походу уик-энда: из-за падения в квалификации Алекс Маркес вместо стартовой решетки отправился на больничную койку. А вот какие позиции в воскресенье займут его соперники
|
1. Марко Бедзекки
Mooney VR46 Racing Team
1:43.947
|
2. Хорхе Мартин
Prima Pramac Racing
+0,043
|
3. Франческо Баньяя
Ducati Lenovo Team
+0,256
|
4. Хоан Мир
LCR Honda
+0,507
|
5. Марк Маркес
Repsol Honda Team
+0,522
|
6. Жоан Зарко
Prima Pramac Racing
+0,568
|
7. Фабио Куартараро
Monster Energy Yamaha MotoGP
+0,777
|
8. Маверик Виньялес
Aprilia Racing
+0,794
|
9. Алеш Эспаргаро
Aprilia Racing
+0,803 (из Q1)
|
10. Рауль Фернандес
CryptoDATA RNF MotoGP Team
+1,247 (из Q1)
|
11. Фабио Ди Джаннантонио
Gresini Racing MotoGP
+0,582
|
12. Брэд Биндер
Red Bull KTM Factory Racing
+0,704
|
13. Такааки Накагами
LCR Honda
+0,788
|
14. Джек Миллер
Red Bull KTM Factory Racing
+1,083
|
15. Франко Морбиделли
Monster Energy Yamaha MotoGP
+1,090
|
16. Аугусто Фернандес
GasGas Factory Racing Tech3
+1,119
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17. Мигель Оливейра
CryptoDATA RNF MotoGP Team
+1,428
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18. Пол Эспаргаро
GasGas Factory Racing Tech3
+1,505
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19. Штефан Брадль
Repsol Honda Team
+1,570
|
20. Микеле Пирро
Ducati Lenovo Team
+2,200
|
*Алекс Ринс (LCR Honda) и Энеа Бастьянини (Ducati) пропускают этап из-за травм, полученных по ходу сезона. Их заменяют Штефан Брадль и Микеле Пирро соответственно. Алекс Маркес (Gresini Ducati) и Лука Марини (VR46 Ducati) выбыли из Гран При после падения в квалификации и спринте соответственно
Стартовая решетка спринта Гран При Индии MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Индии MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Индии MotoGP
Стартовая решетка Гран При Сан-Марино MotoGP
Стартовая решетка Гран При Сан-Марино MotoGP Стартовая решетка Гран При Сан-Марино MotoGP
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