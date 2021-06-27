Стартовая решетка гонки MotoGP в Ассене
С первого ряда в бой уйдут оба пилота заводской команды Yamaha и один из гонщиков Ducati
Одним из главных событий этого воскресенья станет гонка голландского этапа чемпионата MotoGP. Вчера борьбу за поул между пилотами Yamaha выиграл Маверик Виньялес, а одним из главных неудачников квалификации стал Марк Маркес: испанец, неделю назад выигравший гонку в Германии, сегодняшний заезд начнет предпоследним.
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Напомним, что эту гонку (как и все остальные) в прямом эфире покажут телеканал и видеоплатформа «Моторспорт.ТВ». Начало трансляции – в 14:25, а гонки младших классов можно смотреть в прямом эфире уже сейчас.
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1. Маверик Виньялес
Monster Energy Yamaha MotoGP
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2. Фабио Куартараро
Monster Energy Yamaha MotoGP
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3. Франческо Баньяя
Ducati Team
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4. Такааки Накагами
LCR Honda
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5. Жоан Зарко
Pramac Racing
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6. Мигель Оливейра
Red Bull KTM Factory Racing
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7. Алекс Ринс
Team Suzuki Ecstar
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8. Джек Миллер
Ducati Team
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9. Алеш Эспаргаро
Aprilia Racing Team Gresini
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10. Жоан Мир
Team Suzuki Ecstar
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11. Пол Эспаргаро
Repsol Honda Team
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12. Валентино Росси
Petronas Yamaha SRT
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13. Икер Лекуона
KTM Tech3
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14. Хорхе Мартин
Pramac Racing
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15. Лоренцо Савадори
Aprilia Racing Team Gresini
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16. Алекс Маркес
LCR Honda
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17. Лука Марини
Reale Avintia Racing
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18. Данило Петруччи
KTM Tech3
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19. Энеа Бастьянини
Reale Avintia Racing
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20. Марк Маркес
Repsol Honda Team
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21. Брэд Биндер
Red Bull KTM Factory Racing
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22. Гаретт Герлофф
Petronas Yamaha SRT
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