Стартовая решетка гонки MotoGP в Ассене

Одним из главных событий этого воскресенья станет гонка голландского этапа чемпионата MotoGP. Вчера борьбу за поул между пилотами Yamaha выиграл Маверик Виньялес, а одним из главных неудачников квалификации стал Марк Маркес: испанец, неделю назад выигравший гонку в Германии, сегодняшний заезд начнет предпоследним.

Напомним, что эту гонку (как и все остальные) в прямом эфире покажут телеканал и видеоплатформа «Моторспорт.ТВ». Начало трансляции – в 14:25, а гонки младших классов можно смотреть в прямом эфире уже сейчас.

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1. Маверик Виньялес

Monster Energy Yamaha MotoGP 2. Фабио Куартараро

Monster Energy Yamaha MotoGP 3. Франческо Баньяя

Ducati Team 4. Такааки Накагами

LCR Honda 5. Жоан Зарко

Pramac Racing 6. Мигель Оливейра

Red Bull KTM Factory Racing 7. Алекс Ринс

Team Suzuki Ecstar 8. Джек Миллер

Ducati Team 9. Алеш Эспаргаро

Aprilia Racing Team Gresini 10. Жоан Мир

Team Suzuki Ecstar 11. Пол Эспаргаро

Repsol Honda Team 12. Валентино Росси

Petronas Yamaha SRT 13. Икер Лекуона

KTM Tech3 14. Хорхе Мартин

Pramac Racing 15. Лоренцо Савадори

Aprilia Racing Team Gresini 16. Алекс Маркес

LCR Honda 17. Лука Марини

Reale Avintia Racing 18. Данило Петруччи

KTM Tech3 19. Энеа Бастьянини

Reale Avintia Racing 20. Марк Маркес

Repsol Honda Team 21. Брэд Биндер

Red Bull KTM Factory Racing 22. Гаретт Герлофф

Petronas Yamaha SRT