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MotoGP / Голландский ТТ Результаты

Стартовая решетка гонки MotoGP в Ассене

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С первого ряда в бой уйдут оба пилота заводской команды Yamaha и один из гонщиков Ducati

Стартовая решетка гонки MotoGP в Ассене

Одним из главных событий этого воскресенья станет гонка голландского этапа чемпионата MotoGP. Вчера борьбу за поул между пилотами Yamaha выиграл Маверик Виньялес, а одним из главных неудачников квалификации стал Марк Маркес: испанец, неделю назад выигравший гонку в Германии, сегодняшний заезд начнет предпоследним.

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Напомним, что эту гонку (как и все остальные) в прямом эфире покажут телеканал и видеоплатформа «Моторспорт.ТВ». Начало трансляции – в 14:25, а гонки младших классов можно смотреть в прямом эфире уже сейчас.

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1. Spain Маверик Виньялес

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

2. France Фабио Куартараро

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

 

3. Italy Франческо Баньяя

Ducati Team

4. Japan Такааки Накагами

LCR Honda

 

5. France Жоан Зарко

Pramac Racing

 

 

6. Portuga Мигель Оливейра

Red Bull KTM Factory Racing

7. Spain Алекс Ринс

Team Suzuki Ecstar

 

8. Australia Джек Миллер

Ducati Team

 

 

9. Spain Алеш Эспаргаро

Aprilia Racing Team Gresini

10. Spain Жоан Мир

Team Suzuki Ecstar

 

11. Spain Пол Эспаргаро

Repsol Honda Team

 

 

12. Italy Валентино Росси

Petronas Yamaha SRT

13. Spain Икер Лекуона

KTM Tech3

 

14. Spain Хорхе Мартин

Pramac Racing

 

 

15. Italy Лоренцо Савадори

Aprilia Racing Team Gresini

16. Spain Алекс Маркес

LCR Honda

 

17. Italy Лука Марини

Reale Avintia Racing

 

 

18. Italy Данило Петруччи

KTM Tech3

19. Italy Энеа Бастьянини

Reale Avintia Racing

 

20. Spain Марк Маркес

Repsol Honda Team

 

 

21. South Africa Брэд Биндер

Red Bull KTM Factory Racing

22. United States Гаретт Герлофф

Petronas Yamaha SRT

 

 

 

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