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MotoGP / Новость

Старт квалификации в Портимане отложили на полчаса

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Старт квалификации в Портимане отложили на полчаса
Автор:
, Ответственный редактор

Субботняя сессия в Алгарве стартует в 16:30 по московскому времени

Дополнительное время службам трассы потребовалось на ремонт дренажных крышек, которые получили повреждения по ходу утренней сессии. 

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Себастьян Феттель на последней минуте сессии проехал чуть шире в 14-м повороте, и аэродинамическое разряжение под днищем его Ferrari оказалось достаточным, чтобы сдернуть металлическую крышку со своего места. 

После этого судьи вывесили красные флаги, и начались работы по ремонту инфраструктуры автодрома. За 20 минут до запланированного времени старта квалификации (в 15:40 Мск) было официально объявлено, что сессия отложена на полчаса. 

Руководитель гонок Ф1 Майкл Маси приехал в 14-й поворот, чтобы лично контролировать ход работ. 

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Об этой статье

Серия Формула 1 , MotoGP
Автор Александр Кабановский

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