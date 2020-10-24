Старт квалификации в Портимане отложили на полчаса

Дополнительное время службам трассы потребовалось на ремонт дренажных крышек, которые получили повреждения по ходу утренней сессии.

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Себастьян Феттель на последней минуте сессии проехал чуть шире в 14-м повороте, и аэродинамическое разряжение под днищем его Ferrari оказалось достаточным, чтобы сдернуть металлическую крышку со своего места.

После этого судьи вывесили красные флаги, и начались работы по ремонту инфраструктуры автодрома. За 20 минут до запланированного времени старта квалификации (в 15:40 Мск) было официально объявлено, что сессия отложена на полчаса.

Руководитель гонок Ф1 Майкл Маси приехал в 14-й поворот, чтобы лично контролировать ход работ.