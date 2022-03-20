Старт гонки MotoGP в Индонезии отложен из-за дождя

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Гонка на мотоциклетный Гран При Индонезии не смогла стартовать в изначально запланированное время – 10:00 по московскому времени.

Причиной стал сильный дождь, который начался примерно за полчаса до момента начала прогревочного круга. Поначалу дирекция гонки объявила о перенесении всех предстартовых процедур на 10 минут вперед – а позже было объявлено, что пит-лейн не откроется раньше 10:45 по московскому времени. В момент написания материала сильный дождь над трассой продолжался, и шансы на скорое начало подготовки к старту выглядели не слишком высокими.

Обновление: в 10:53 по московскому времени судьи объявили, что предстартовая процедура начнется в 11:00, а прогревочный круг начнется в 11:15.

Утренняя разминка прошла на сухом асфальте, однако и она не обошлась без последствий. Шестикратный чемпион мира Марк Маркес упал (уже в четвертый раз за уик-энд), после чего не был допущен к старту – хотя (по словам медиков MotoGP) не получил серьезных повреждений.