Стал известен полный состав участников MotoGP в 2023 году

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О том, что место в обновленной команде Tech3 GasGas займет испанец Фернандес, мы писали еще в начале сентября. Его переход стал очевидным в тот момент, когда на Гран При Сан-Марино команда Tach3 сообщила своему нынешнему гонщику Реми Гарднеру, что тот «недостаточно профессионален», потому может не рассчитывать на продление контракта.

Аугусто Фернандес, никак не связанный с уже выступающим в MotoGP Раулем Фернандесом, станет в 2023-м единственным дебютантом премьер-класса. Его главный соперник по Moto2 Fb Огура, которого тоже прочили в топовую категорию, в итоге по решению Honda еще на год остался в молодежном зачете.

После ухода Suzuki (оба гонщика которой нашли себе новые места) в чемпионате осталось четыре производителя. Больше всего мотоциклов в новом сезоне будет у Ducati – восемь. Еще три марки, Aprilia, Honda и KTM, выступят в формате заводского коллектива и одного сателлита. Yamaha растеряла все частные команды – последней в лагерь Aprilia перешла RNF – и сохранит только пару фирменных байков.

В пелотоне будет сразу десять представителей Испании и шесть итальянцев. Франция сохранит двух гонщиков, еще у четырех стран будет по одному.

Календарь на 2023 год еще не опубликован. Известно лишь, что сезон впервые за долгое время стартует не в Катаре – дебютным станет Гран При Португалии 24-26 марта, а всего гонок будет не менее 20. Формат каждого уик-энда с нового сезона будет включать спринтерский заезд.

В эти выходные участники MotoGP проводят этап в Арагоне.

Участники MotoGP в сезоне 2023 года

Команда Мотоцикл Модель Rider Aprilia RS-GP 12 41 RNF Aprilia MotoGP Team 25 88 Ducati Desmosedici 23 Энеа Бастьянини 63 Франческо Баньяя 49 Фабио Ди Джанантонио 73 Алекс Маркес 10 72 5 89 Honda RC213V 30 42 36 93 KTM RC16 37 44 33 43 Yamaha YZR-M1 20 21