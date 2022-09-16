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Стал известен полный состав участников MotoGP в 2023 году

KTM официально объявила о контракте с лидером Moto2 Аугусто Фернандесом – теперь пелотон нового сезона окончательно сформирован

Льюис Дункан
Автор:
Соавтор:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор
Стал известен полный состав участников MotoGP в 2023 году
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О том, что место в обновленной команде Tech3 GasGas займет испанец Фернандес, мы писали еще в начале сентября. Его переход стал очевидным в тот момент, когда на Гран При Сан-Марино команда Tach3 сообщила своему нынешнему гонщику Реми Гарднеру, что тот «недостаточно профессионален», потому может не рассчитывать на продление контракта.

Аугусто Фернандес, никак не связанный с уже выступающим в MotoGP Раулем Фернандесом, станет в 2023-м единственным дебютантом премьер-класса. Его главный соперник по Moto2 Fb Огура, которого тоже прочили в топовую категорию, в итоге по решению Honda еще на год остался в молодежном зачете

После ухода Suzuki (оба гонщика которой нашли себе новые места) в чемпионате осталось четыре производителя. Больше всего мотоциклов в новом сезоне будет у Ducati – восемь. Еще три марки, Aprilia, Honda и KTM, выступят в формате заводского коллектива и одного сателлита. Yamaha растеряла все частные команды – последней в лагерь Aprilia перешла RNF – и сохранит только пару фирменных байков. 

В пелотоне будет сразу десять представителей Испании и шесть итальянцев. Франция сохранит двух гонщиков, еще у четырех стран будет по одному. 

Календарь на 2023 год еще не опубликован. Известно лишь, что сезон впервые за долгое время стартует не в Катаре – дебютным станет Гран При Португалии 24-26 марта, а всего гонок будет не менее 20. Формат каждого уик-энда с нового сезона будет включать спринтерский заезд. 

В эти выходные участники MotoGP проводят этап в Арагоне.

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Участники MotoGP в сезоне 2023 года

Команда Мотоцикл Модель No. Rider
Italy Aprilia Racing Aprilia RS-GP 12 Spain Маверик Виньялес
41 Spain Алеш Эмпаргаро
Malaysia RNF Aprilia MotoGP Team 25 Spain Рауль Фернандес
88 Portugal Мигель Оливейра
Italy Ducati Lenovo Team Ducati Desmosedici 23 Italy Энеа Бастьянини
63 Italy Франческо Баньяя
Italy Gresini Racing MotoGP 49 Italy Фабио Ди Джанантонио
73 Spain Алекс Маркес
Italy Mooney VR46 Racing Team 10 Italy Лука Марини
72 Italy Марко Бедзекки
Italy Prima Pramac Racing 5 France Жоан Зарко
89 Spain Хорхе Мартин
Monaco LCR Honda Honda RC213V 30 Japan Такааки Накагами
42 Spain Алекс Ринс
Japan Repsol Honda Team 36 Spain Хоан Мир
93 Spain Марк Маркес
Spain GasGas Factory Racing KTM RC16 37 Spain Аугусто Фернандес
44 Spain Пол Эспаргаро
Austria Red Bull KTM Factory Racing 33 South Africa Брэд Биндер
43 Australia Джек Миллер
Japan Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha YZR-M1 20 France Фабио Куартараро
21 Italy Франко Морбиделли
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