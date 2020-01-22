«Стакан воды не мог поднять». Маркес о восстановлении после операции

Действующий чемпион MotoGP Марк Маркес в прошлом ноябре перенес операцию на правом плече, поврежденном сначала на квалификации Гран При Малайзии, а потом – на тестах, состоявшихся в Хересе по окончании сезона. Напомним, что год назад в межсезонье испанцу также пришлось лечить травму плеча (в тот раз – левого). Сравнивания, как обстоят дела сейчас и как они обстояли в прошлом январе, лидер команды Honda сообщил журналистам, что нынешняя ситуация кажется ему более сложной.

«В этот раз плечо не так сильно болит, но процесс восстановления проходит труднее, – объяснил он во время недавнего мероприятия Repsol. – Врачи заранее предупредили, что хирургическое вмешательство может сказаться на состоянии, на подвижности отдельных мускулов. Так и произошло: в течение нескольких первых недель я стакан воды не мог поднять, силы в руке просто не было. Но постепенно ситуация улучшается.

Я делаю нужные упражнения каждый день, по два часа утром и вечером. По факту в итоге я почти весь день провожу в работе над состоянием своего тела – первая гонка в Катаре уже достаточно скоро [8 марта], и мне нужно работать точно по графику».

По словам Маркеса, из-за физического состояния ему пришлось отменить все планы на новогодние каникулы. Еще в начале января гонщик не был уверен, удастся ли выдержать изначальный график – однако сейчас шесткикратный чемпион премьер-класса рассчитывает прийти в нужную форму к первым предсезонным тестам, которые пройдут в начале февраля в Малайзии. Также испанец ожидает, что последствия травмы никак не скажутся на его форме и самоотдаче по ходу сезона.

«В прошлом году мне пришлось следить за своим состоянием в первых трех-четырех гонках, при необходимости ограничивая нагрузки на плечо. В этом году я надеюсь, что смогу выкладываться на полную с самого начала», – резюмировал действующий чемпион мира.

Сбудется ли прогноз Маркеса – покажут прямые трансляции квалификаций и гонок чемпионата мира на видеоплатформе «Моторспорт ТВ». Напомним, что пользователи платформы смогут следить за борьбой во всех трех классах – включая Moto 3, где с высокой долей вероятности продолжит карьеру россиянин Макар Юрченко. Первые трансляции с трассы открывающего сезон Гран При Катара пройдут 7 марта.