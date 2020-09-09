SRT опровергла слухи о найме Довициозо

Трехкратный вице-чемпион MotoGP Андреа Довициозо остался без команды на следующий год после того, как не смог договориться о продлении контракта с Ducati.

В клиентской команде SRT Petronas Yamaha остается одно свободное место на 2021 год, так как Валентино Росси пока не заключил с ней контракт. Сообщалось, что Росси точно решил остаться в MotoGP и перейдет в клиентскую команду, хотя по-прежнему будет выступать на заводском байке Yamaha.

Однако отсутствие контракта породило слухи о том, что SRT может нанять Довициозо вместо Росси. Босс команды Разлан Разали их опроверг.

«Хочу заявить прямо: мы вообще не рассматриваем возможность найма Дови на 2021 год», – сообщил Разали в фейсбуке.

Довициозо на Гран При Австрии объявил, что покидает Ducati после восьми лет в команде. Итальянец признал, что у него пока нет варианта для выступления в 2021 году.

Сезон MotoGP продолжится 11-13 сентября этапом в Мизано. В 2020 году все квалификации и гонки чемпионата в режиме прямого эфира показывает платформа «Моторспорт.ТВ».